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Cadillac de Ville 1964 года выпуска появился в продаже в Петербурге

Cadillac de Ville 1964 года выпуска появился в продаже в Петербурге - 21.01.2025, ПРАЙМ

Cadillac de Ville 1964 года выпуска появился в продаже в Петербурге

На платформе Авито Авто опубликовано объявление о продаже Cadillac DE Ville 1964 года за 4,5 миллиона рублей. Эта модель, выпускавшаяся с 1949 по 2005 год,... | 21.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-21T18:00+0300

2025-01-21T18:00+0300

2025-01-21T18:00+0300

эксклюзив

авто

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МОСКВА, 21 янв - ПРАЙМ. На платформе Авито Авто опубликовано объявление о продаже Cadillac DE Ville 1964 года за 4,5 миллиона рублей. Эта модель, выпускавшаяся с 1949 по 2005 год, стала одним из самых длительных автомобильных проектов в истории General Motors, а версия 1964 года считается эталоном классического американского автомобильного дизайна.История модели богата технологическими достижениями. Само название de Ville, заимствованное из французского языка (de ville – "городской"), отсылает к городским каретам XIX века. Несмотря на такую связку с историей, модель была во многом технологической новацией. Так, De Ville 1964 года был первым Cadillac с полностью закрытыми задними колесными арками – решение, которое впоследствии переняли многие производители. Также это был первый год, когда все автомобили марки получили алюминиевые тормозные барабаны вместо чугунных, что значительно улучшило эффективность торможения. В том же году модель получила инновационную систему подвески с автоматической регулировкой жесткости.Именно De Ville стал первым серийным автомобилем в мире с электрическими стеклоподъемниками в базовой комплектации, а к 1964 году автомобиль уже оснащался и передовым климат-контролем с автоматической регулировкой температуры – технологией, ставшей общедоступной только спустя десятилетия.Выставленный на продажу на платформе Авито Авто экземпляр оснащен 7,0-литровым двигателем V8, развивающим 340 лошадиных сил. Этот силовой агрегат работает в паре с автоматической коробкой передач Turbo-Hydramatic, которая на момент выпуска считалась одной из самых надежных и плавных в работе. За время нахождения в России автомобиль имел только одного владельца, а пробег машины составляет 10 000 километров.Кузов автомобиля окрашен в черный цвет. Характерные элементы экстерьера – "плавники" задних крыльев и горизонтально расположенные задние фонари, ставшие фирменным знаком марки в 60-е годы. Длина de Ville составляет 5,7 метра, что было стандартом для американских автомобилей премиального сегмента того времени. Всё это оставляет впечатление стремительного движения вперед, даже когда автомобиль находится в полной неподвижности.В оформлении интерьера использованы кожа и полированное дерево. Передняя панель оснащена приборами с электролюминесцентной подсветкой, которая меняла яркость в зависимости от внешнего освещения. Сочетание передовых для своего времени технологий, выверенных пропорций и внимания к каждой детали делает Cadillac DE Ville 1964 года не просто автомобилем, а образцом американского автомобильного искусства середины XX века.

https://1prime.ru/20250121/avto-854344718.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

эксклюзив, авто