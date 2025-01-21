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В России появились новые кроссоверы Citroen C5 Aircross по цене Lada Vesta - 21.01.2025, ПРАЙМ
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В России появились новые кроссоверы Citroen C5 Aircross по цене Lada Vesta
В России появились новые кроссоверы Citroen C5 Aircross по цене Lada Vesta - 21.01.2025, ПРАЙМ
В России появились новые кроссоверы Citroen C5 Aircross по цене Lada Vesta
На российском рынке автомобилей в продаже появились новые кроссоверы Citroen C5 Aircross по цене 2,49 миллиона рублей, сообщил портал Quto.ru. | 21.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-21T14:58+0300
2025-01-21T14:58+0300
авто
россия
кроссоверы
citroen
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МОСКВА, 21 янв - ПРАЙМ. На российском рынке автомобилей в продаже появились новые кроссоверы Citroen C5 Aircross по цене 2,49 миллиона рублей, сообщил портал Quto.ru.Отмечается, что все предлагаемые модели 2022 года выпуска переднеприводные, без пробега. На них установлен 1,6-литровый бензиновый турбодвигатель мощностью 175 лошадиных сил (250 Нм) и классическая восьмидиапазонная АКП Aisin.По данным портала, набор оборудования включает в себя шесть подушек безопасности, двухзонный климат-контроль, виртуальные приборы и десятидюймовый экран медиасистемы. Все сиденья отделаны кожей. Передние оборудованы электроприводом, подогревом и массажем. В машине есть камеры кругового обзора, круиз-контроль, система бесключевого доступа и беспроводная зарядка смартфонов.Quto.ru таже сообщил, что отдельной особенностью модели являются гидравлические демпферы отбоя амортизаторов (подвеска Progressive Hydraulic Cushions), обеспечивающие эффект tapis volant.
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авто, россия, кроссоверы, citroen
Авто, РОССИЯ, кроссоверы, Citroen
14:58 21.01.2025
 
В России появились новые кроссоверы Citroen C5 Aircross по цене Lada Vesta

Quto.ru: дилеры в РФ предлагают купить новые Citroen C5 Aircross за 2,5 млн руб

© РИА Новости . Алексей Никольский | Перейти в медиабанкАвтомобили Citroen C5 Aircross на линии сборке на заводе ПСМА
Автомобили Citroen C5 Aircross на линии сборке на заводе ПСМА - ПРАЙМ, 1920, 21.01.2025
© РИА Новости . Алексей Никольский
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МОСКВА, 21 янв - ПРАЙМ. На российском рынке автомобилей в продаже появились новые кроссоверы Citroen C5 Aircross по цене 2,49 миллиона рублей, сообщил портал Quto.ru.
Отмечается, что все предлагаемые модели 2022 года выпуска переднеприводные, без пробега. На них установлен 1,6-литровый бензиновый турбодвигатель мощностью 175 лошадиных сил (250 Нм) и классическая восьмидиапазонная АКП Aisin.
По данным портала, набор оборудования включает в себя шесть подушек безопасности, двухзонный климат-контроль, виртуальные приборы и десятидюймовый экран медиасистемы. Все сиденья отделаны кожей. Передние оборудованы электроприводом, подогревом и массажем. В машине есть камеры кругового обзора, круиз-контроль, система бесключевого доступа и беспроводная зарядка смартфонов.
Quto.ru таже сообщил, что отдельной особенностью модели являются гидравлические демпферы отбоя амортизаторов (подвеска Progressive Hydraulic Cushions), обеспечивающие эффект tapis volant.
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