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На особых условиях: северный сосед вернет Европе российский газ

На особых условиях: северный сосед вернет Европе российский газ - 21.01.2025, ПРАЙМ

На особых условиях: северный сосед вернет Европе российский газ

Брюссель на пороге вынужденного пересмотра своих энергетических приоритетов. Когда Осло объявит, что нефти и газа на всех не хватит, европейцам, скорее всего,... | 21.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-21T04:04+0300

2025-01-21T04:04+0300

2025-01-21T04:04+0300

статья

газ

мировая экономика

европа

норвегия

брюссель

ес

газпром

северный поток - 2

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МОСКВА, 21 янв - ПРАЙМ, Олег Обухов. Брюссель на пороге вынужденного пересмотра своих энергетических приоритетов. Когда Осло объявит, что нефти и газа на всех не хватит, европейцам, скорее всего, придется инициировать переговоры с Россией о поставке энергоресурсов. Причем – о долгосрочных контрактах. Вопрос – что скажут на это США, которые жаждут посадить ЕС на свою энергетическую иглу.Читайте ПРАЙМ в нашем Telegram-каналеПик добычи на исходеОбеспечение энергетической безопасности – задача не из легких. Тем более, когда нефти и газа – еще поискать. Похоже, европейцам грозит серьезный дефицит углеводородов. На фоне того, что их насильно заставляют отказываться от поставок из России, выясняется, что Норвегия близка к резкому сокращению их поставок в страны ЕС. Как пишет Telegraph, цитируя выводы Норвежского шельфового директората (Norwegian Offshore Directorate, NOD), королевство привержено стратегии прекращения добычи нефти и газа, а, следовательно, и сокращению их экспорта. Нет ли тут тайного сговора между США и Норвегией? Вряд ли, полагает кандидат экономических наук, доцент кафедры международных отношений Президентской Академии в Санкт-Петербурге Елизавета Пронякина."Можно, конечно, пофантазировать и предположить, что Норвегия действует по договорённости с США, для которых важно "привязать" к себе Европу, лишив ее поставок сравнительно дешевого топлива. Но, думаю, здесь дело, скорее, именно в ограниченности ресурсов самой Норвегии. О том, что запасы нефти на шельфе Норвегии ограничены и постепенно заканчиваются, было известно давно. В 2017 году правительство анонсировало сокращение добычи и пересмотр бюджета с учётом истощения разведанных запасов углеводородов. Пик добычи норвежцами нефти и газа в акватории Северного моря придётся именно на 2024-2026 годы. Месторождения в Северном море есть и у Великобритании, но едва ли их хватит, чтобы насытить рынки Европы", – уточнила специалист.Помимо прочего, Норвегии, которая пополняет свой Резервный фонд доходами от экспорта углеводородов сегодня необходимо решить непростую головоломку. Дилемма состоит в том, чтобы выбрать оптимальный вариант: сохранить экспорт на высоком уровне, рискуя в перспективе полностью истощить запасы, или сократить экспорт, запуская реформу социальной системы. А значит под угрозой резкого снижения окажется уровень благосостояния граждан. Обе альтернативы бьют по больному.Другая сторона углеводородной медалиПонимая, что запасы нефти и газа у Норвегии не вечны, королевство озаботилось и об альтернативных источниках энергии. Когда на Западе стали популяризировать повестку сокращения выбросов углекислого газа в атмосферу, в Осло в неё впряглись. Были надежды, что идея жизнеспособная. Однако практика показала, что не все так однозначно, как представлялось изначально, отмечает кандидат экономических наук, профессор кафедры рекламы университета "Синергия" Сергей Зайнуллин."Норвегия, сокращая добычу нефти и газа, отрабатывает повестку, развивая альтернативную энергетику. Для ЕС это может иметь катастрофические последствия. С 2022 года потеряны уже 50 процентов сталелитейной мощности. Аналогичная ситуация – в химической промышленности: по многим показателям (допустим, по производству минеральных удобрений) потери также приблизились к 50 процентам. В 2024 году автогиганты Германии стали сокращать выпуск продукции, производство и персонал. Основная причина – нехватка электроэнергии, нефти и газа. Дефицит приводит к кому, что внутренние цены Евросоюза на нефть и газ для потребителей и промышленности увеличиваются в разы, делая европейскую продукцию неконкурентоспособной", – указал эксперт.Без пяти минут крахСокращение экспорта со стороны Норвегии усугубит проблему и ещё больше увеличит цены на нефть и газ. При сохранении прежней политики этот фактор окончательно добьет и уничтожит европейскую промышленность, продолжает Зайнуллин. Как ни крути, в условиях грядущего сокращения поставок нефти и газа из Норвегии европейские страны оказываются перед необходимостью искать новые и далеко не альтернативные источники энергоресурсов. Брюсселю в пору за голову хвататься. В такой ситуации самым логичным шагом мог бы стать поворот в сторону России. Однако не факт, что Брюссель так и поступит, предупреждает Пронякина."Сулит ли это "возвращение" Европы к российскому газу? Едва ли. Те страны ЕС, которые изначально были не готовы отказаться от российских углеводородов, продолжат их закупать, находя обходные пути. Остальные будут вынуждены и дальше покупать дорогой СПГ у Штатов, что, безусловно, порадует администрацию Трампа", – предположила экономист.В том, что нынешние власти Евросоюза, будучи в плену борьбы с Россией до последнего украинца и расширения антироссийских санкций изменят свою политику, сомневается и Зайнуллин."Если нынешняя когорта политиков останется у власти, то сохранится политика декарбонизации и противостояния с Россией во что бы то ни стало. Скорее всего, они будут стоять до последнего. Единственный шанс для Европы изменить ситуацию и смягчить катастрофу – это смена власти путем выборов или импичмента. Такое вполне возможно, учитывая рост популярности партий евроскептиков, таких как, допустим, "Альтернатива для Германии". Политика Европы изменится только тогда, когда нынешние власти уйдут, уступив место вменяемым и договороспособным политикам", – убежден эксперт.Поставки на особых условияхПо оценкам аналитиков, выпадающие объемы углеводородов из-за планов Осло с лихвой может и готова восполнить Россия. Страна обладает завидными запасами нефти и газа. Мало того – сохранила хорошо развитую инфраструктуру для их экспорта в Европу. Правда, при этом стоит понимать, что Москва может выдвинуть свои условия в ответ на возобновление европейских поставок углеводородов. В числе главных – разморозка конфискованных российских активов, возврат российской собственности, в частности, активов "Газпрома" в Германии, а также восстановление за счет ЕС "Северного потока – 1" и "Северного потока – 2". Логичным будет и требование устранения проблем в транзите газа через Украину, уточняет Зайнуллин."(Речь о газопроводе, – ред.) Уренгой – Помары – Ужгород, причем опять-таки за счет Евросоюза, потому что Россия достаточно вложилась в выстраивание логистических цепочек и больше не хочет рисковать своими средствами ради блага Европы. Спасение утопающих – дело рук самих утопающих, и Брюссель теперь сам должен вкладываться материально в свое спасение. Восстановление всей инфраструктуры должно происходить за счет Европы. На таких условиях, я думаю, российские компании смогут обеспечить необходимые потребности ЕС в энергоресурсах", – конкретизировал экономист.Энергетическая дилемма ЕвропыКонечно, Европу спасли бы былые поставки из России в тех же объемах и по тем же ценам. Это помогло бы ощутимо минимизировать издержки, с которыми уже не справляются экономики стран ЕС. Наверняка, Москва и Брюссель могли бы найти компромисс. Но камень преткновения заключается еще и в том, что восстановление отношений с Россией фактически означает признание Европой своего поражения в санкционной войне и фактическую выплату репараций – сокрушительный удар по самолюбию и имиджу. Тем временем, уже проявляется прагматичный подход. Все больше политиков и бизнесменов заявляют, что затяжной конфликт с Россией вредит, прежде всего, самим европейцам. Когда возобладает практичность? Может, после смены власти в овальном кабинете Белого дома?

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Олег Обухов https://cdnn.1prime.ru/img/76875/44/768754478_269:0:1232:963_100x100_80_0_0_964fa9a44ce7e92f3c5e0af40f95454d.jpg

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Олег Обухов https://cdnn.1prime.ru/img/76875/44/768754478_269:0:1232:963_100x100_80_0_0_964fa9a44ce7e92f3c5e0af40f95454d.jpg

газ, мировая экономика, европа, норвегия, брюссель, ес, газпром, северный поток - 2