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Отказ от "Дружбы". Чехия решила обойтись без российской нефти

Отказ от "Дружбы". Чехия решила обойтись без российской нефти - 21.01.2025, ПРАЙМ

Отказ от "Дружбы". Чехия решила обойтись без российской нефти

Чехия готовится к отказу от российской нефти, используя Трансальпийский нефтепровод TAL, и на этом фоне премьер-министр Петр Фиала заявляет о долгожданном... | 21.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-21T11:14+0300

2025-01-21T11:14+0300

2025-01-21T11:19+0300

энергетика

нефть

россия

чехия

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МОСКВА, 21 янв — ПРАЙМ. Чехия готовится к отказу от российской нефти, используя Трансальпийский нефтепровод TAL, и на этом фоне премьер-министр Петр Фиала заявляет о долгожданном освобождении от "шантажа Москвы", пишет РИА Новости.Модернизация инфраструктуры завершена, впереди тестирование и сертификация. TAL увеличит пропускную способность для Чехии вдвое — до восьми миллионов тонн в год.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramУчасток TAL-IG снабжает шесть нефтеперерабатывающих заводов, включая чешские НПЗ.Сертификация еще не завершена, но TAL может полностью закрыть потребности Чехии в случае перебоев с "Дружбой".Из-за этого Москва потеряет около 100 миллионов долларов валютной выручки из-за отказа от российской нефти.Проблемы заключаются в том, что Чехия столкнется с проблемами при поиске альтернативных сортов нефти, поскольку местные НПЗ настроены под российские сорта.В качества варианта решения проблемы могут рассматриваться поставки из Казахстана, но Чехии придется конкурировать с текущими покупателями.Неизбежно подорожание нефти, что может привести к сворачиванию производства и закупкам нефтепродуктов в Индии.Тем временем США продолжают вводить санкции против Москвы, ограничивая доступ к международным рынкам. Москва прорабатывает ответные меры. Новые санкции могут привести к сокращению морского экспорта нефти из России.Как считают эксперты, полный отказ ЕС от российской нефти физически возможен, но невыгоден для европейцев. Венгрия блокирует подобные инициативы и добилась разрешения поставок по нефтепроводу. В то же время США смогут продолжать докупать российские ресурсы без проблем, имея специальные лицензии.

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чехия

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нефть, россия, чехия