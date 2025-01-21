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Отказ от "Дружбы". Чехия решила обойтись без российской нефти - 21.01.2025, ПРАЙМ
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Отказ от "Дружбы". Чехия решила обойтись без российской нефти
Отказ от "Дружбы". Чехия решила обойтись без российской нефти - 21.01.2025, ПРАЙМ
Отказ от "Дружбы". Чехия решила обойтись без российской нефти
Чехия готовится к отказу от российской нефти, используя Трансальпийский нефтепровод TAL, и на этом фоне премьер-министр Петр Фиала заявляет о долгожданном... | 21.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-21T11:14+0300
2025-01-21T11:19+0300
энергетика
нефть
россия
чехия
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МОСКВА, 21 янв — ПРАЙМ. Чехия готовится к отказу от российской нефти, используя Трансальпийский нефтепровод TAL, и на этом фоне премьер-министр Петр Фиала заявляет о долгожданном освобождении от "шантажа Москвы", пишет РИА Новости.Модернизация инфраструктуры завершена, впереди тестирование и сертификация. TAL увеличит пропускную способность для Чехии вдвое — до восьми миллионов тонн в год.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramУчасток TAL-IG снабжает шесть нефтеперерабатывающих заводов, включая чешские НПЗ.Сертификация еще не завершена, но TAL может полностью закрыть потребности Чехии в случае перебоев с "Дружбой".Из-за этого Москва потеряет около 100 миллионов долларов валютной выручки из-за отказа от российской нефти.Проблемы заключаются в том, что Чехия столкнется с проблемами при поиске альтернативных сортов нефти, поскольку местные НПЗ настроены под российские сорта.В качества варианта решения проблемы могут рассматриваться поставки из Казахстана, но Чехии придется конкурировать с текущими покупателями.Неизбежно подорожание нефти, что может привести к сворачиванию производства и закупкам нефтепродуктов в Индии.Тем временем США продолжают вводить санкции против Москвы, ограничивая доступ к международным рынкам. Москва прорабатывает ответные меры. Новые санкции могут привести к сокращению морского экспорта нефти из России.Как считают эксперты, полный отказ ЕС от российской нефти физически возможен, но невыгоден для европейцев. Венгрия блокирует подобные инициативы и добилась разрешения поставок по нефтепроводу. В то же время США смогут продолжать докупать российские ресурсы без проблем, имея специальные лицензии.
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нефть, россия, чехия
Энергетика, Нефть, РОССИЯ, ЧЕХИЯ
11:14 21.01.2025 (обновлено: 11:19 21.01.2025)
 
Отказ от "Дружбы". Чехия решила обойтись без российской нефти

РИА Новости: Чехия готовится к отказу от российской нефти

© РИА Новости . Б. Криштул | Перейти в медиабанкТрасса нефтепровода "Дружба" в Карпатах на Украине
Трасса нефтепровода Дружба в Карпатах на Украине - ПРАЙМ, 1920, 21.01.2025
© РИА Новости . Б. Криштул
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МОСКВА, 21 янв — ПРАЙМ. Чехия готовится к отказу от российской нефти, используя Трансальпийский нефтепровод TAL, и на этом фоне премьер-министр Петр Фиала заявляет о долгожданном освобождении от "шантажа Москвы", пишет РИА Новости.
Модернизация инфраструктуры завершена, впереди тестирование и сертификация. TAL увеличит пропускную способность для Чехии вдвое — до восьми миллионов тонн в год.
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Участок TAL-IG снабжает шесть нефтеперерабатывающих заводов, включая чешские НПЗ.
Добыча нефти
В Чехии выразили готовность получать нефть только с запада Европы
14 января, 19:55
Сертификация еще не завершена, но TAL может полностью закрыть потребности Чехии в случае перебоев с "Дружбой".
Из-за этого Москва потеряет около 100 миллионов долларов валютной выручки из-за отказа от российской нефти.
Проблемы заключаются в том, что Чехия столкнется с проблемами при поиске альтернативных сортов нефти, поскольку местные НПЗ настроены под российские сорта.
В качества варианта решения проблемы могут рассматриваться поставки из Казахстана, но Чехии придется конкурировать с текущими покупателями.
Неизбежно подорожание нефти, что может привести к сворачиванию производства и закупкам нефтепродуктов в Индии.
Тем временем США продолжают вводить санкции против Москвы, ограничивая доступ к международным рынкам. Москва прорабатывает ответные меры. Новые санкции могут привести к сокращению морского экспорта нефти из России.
Как считают эксперты, полный отказ ЕС от российской нефти физически возможен, но невыгоден для европейцев. Венгрия блокирует подобные инициативы и добилась разрешения поставок по нефтепроводу. В то же время США смогут продолжать докупать российские ресурсы без проблем, имея специальные лицензии.
 
ЭнергетикаНефтьРОССИЯЧЕХИЯ
 
 
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