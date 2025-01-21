https://1prime.ru/20250121/neft-854349579.html

Стоимость нефти марки Brent опустилась ниже 79 долларов за баррель

Стоимость нефти марки Brent опустилась ниже 79 долларов за баррель - 21.01.2025, ПРАЙМ

Стоимость нефти марки Brent опустилась ниже 79 долларов за баррель

Мировые цены на нефть во вторник днем теряют почти 2%, при этом стоимость нефти марки Brent находится ниже 79 долларов за баррель, впервые с 10 января,... | 21.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-21T14:53+0300

2025-01-21T14:53+0300

2025-01-21T14:53+0300

экономика

нефть

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МОСКВА, 21 янв - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть во вторник днем теряют почти 2%, при этом стоимость нефти марки Brent находится ниже 79 долларов за баррель, впервые с 10 января, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 14.40 мск цена мартовских фьючерсов на нефть марки Brent падает на 1,71%, до 78,78 доллара за баррель, мартовских фьючерсов на WTI - на 2,53%, до 75,43 доллара. Нефтяные котировки уменьшаются на следующий день после вступления на должность президента США Дональда Трампа. При этом в первый день своего президентского срока Трамп подписал указ о введении режима чрезвычайного положения для ускорения добычи нефти и газа внутри страны, что, по его словам, станет основой для снижения цен на энергоресурсы. Давление на нефтяные цены связано с тем, что трейдеры, вероятно, реагируют на новости о намерениях Трампа подписать ряд указов, направленных на наращивание производства энергии в США, сказал РИА Новости директор по анализу финансовых рынков и макроэкономики УК "Альфа-Капитал" Владимир Брагин. Публикация еженедельной статистики запасов нефти в США запланирована на четверг. За предыдущую неделю, по 10 января, коммерческие запасы нефти в стране сократились на 2 миллиона баррелей.

https://1prime.ru/20250120/neft-854332689.html

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нефть