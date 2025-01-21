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Глава Aramco рассказал о влиянии новых нефтяных санкций США против России

Глава Aramco рассказал о влиянии новых нефтяных санкций США против России - 21.01.2025, ПРАЙМ

Глава Aramco рассказал о влиянии новых нефтяных санкций США против России

Глава нефтегазовой госкомпании Саудовской Аравии Saudi Aramco Амин Нассер заявил, что новые санкции США против российской нефти уже оказывают давление на... | 21.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-21T15:58+0300

2025-01-21T15:58+0300

2025-01-21T15:58+0300

россия

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нефть

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МОСКВА, 21 янв - ПРАЙМ. Глава нефтегазовой госкомпании Саудовской Аравии Saudi Aramco Амин Нассер заявил, что новые санкции США против российской нефти уже оказывают давление на нефтяной рынок, при этом Китай по-прежнему стимулирует рост мирового спроса на нефть, сообщило агентство Bloomberg. "В этом году нефть в Лондоне подорожала на 6% после агрессивных санкций США против России. По словам Насера, эти ограничения уже начали давить на нефтяной рынок", - пишет агентство. "Мы по-прежнему видим хороший спрос со стороны Китая", - приводит агентство его слова из интервью Bloomberg TV. Нассер добавил, что в этой стране "спрос растет из года в год". Китай сегодня является крупнейшим потребителем российских энергоресурсов, Россия удерживает первое место по объему экспорта нефти в КНР, заявил ранее во вторник президент РФ Владимир Путин в ходе встречи в режиме видеоконференции со своим китайским коллегой Си Цзиньпином. Согласно сообщению Блумберг, Нассер ожидает, что мировой спрос на нефть в 2025 году вырастет примерно на 1,3 миллиона баррелей в сутки, до 106 миллионов баррелей. Он считает, что рост спроса сделает нефтяной рынок "здоровым" и сбалансированным в этом году. США ранее в этом году ввели санкции против более чем 200 компаний и физических лиц, связанных с российским энергетическим сектором, а также свыше 180 судов. Санкции направлены на ограничение доступа РФ к международным рынкам и сокращение доходов от экспорта нефти и газа. Затем минфин США выпустил генлицензию, согласно которой частично разрешены операции с рядом российских компаний, включая "Газпром нефть" и "Совкомфлот".

https://1prime.ru/20250121/neft-854342677.html

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