https://1prime.ru/20250121/nissan-854355261.html
В России начались продажи нового Nissan Qashqai второго поколения
В России начались продажи нового Nissan Qashqai второго поколения - 21.01.2025, ПРАЙМ
В России начались продажи нового Nissan Qashqai второго поколения
В России начался старт продаж Nissan Qashqai второго поколения китайской сборки, пишет "За рулем". | 21.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-21T17:06+0300
2025-01-21T17:06+0300
2025-01-21T17:07+0300
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кроссовер
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МОСКВА, 21 янв — ПРАЙМ. В России начался старт продаж Nissan Qashqai второго поколения китайской сборки, пишет "За рулем".Новинку можно купить из того, что есть в наличии, или оформить заказ, что позволяет сэкономить.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramЦены на заказные модели начинаются от 2,6 миллиона рублей. Для сравнения, Geely Coolrayстоит от 2,799 миллиона рублей, Chery Tiggo7 Pro Max — от 2,78 миллиона рублей, Jetta VS5 — от 2,952 миллиона рублей.Продавец из Иркутска предлагает кроссовер за 2,6 миллиона рублей с учетом всех расходов и без скрытых комиссий. Аналогичный кроссовер из Владивостока стоит от 2,905 миллиона рублей с учетом утильсбора и доставки в Москву.Частник из Москвы продает кроссовер за 3,09 миллиона рублей, официальный дилер из Воронежа — за 3,36 миллиона рублей.Автомобили также доступны во Владикавказе, Кирове и Севастополе за 3,86 миллиона рублей.Кроссовер оснащен атмосферным двигателем объемом 2,0 литров мощностью 151 лошадиных сил. В паре с двигателем работает вариатор, привод может быть передним или полным в зависимости от комплектации.
https://1prime.ru/20250121/avto-854344718.html
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авто, nissan, кроссовер
В России начались продажи нового Nissan Qashqai второго поколения
Новый Nissan Qashqai второго поколения можно купить в России от 2,6 миллиона рублей
МОСКВА, 21 янв — ПРАЙМ.
В России начался старт продаж Nissan Qashqai второго поколения китайской сборки, пишет "За рулем"
.
Новинку можно купить из того, что есть в наличии, или оформить заказ, что позволяет сэкономить.
Цены на заказные модели начинаются от 2,6 миллиона рублей. Для сравнения, Geely Coolrayстоит от 2,799 миллиона рублей, Chery Tiggo7 Pro Max — от 2,78 миллиона рублей, Jetta VS5 — от 2,952 миллиона рублей.
Россиянам рассказали, как покупать авто по параллельному импорту
Продавец из Иркутска предлагает кроссовер за 2,6 миллиона рублей с учетом всех расходов и без скрытых комиссий. Аналогичный кроссовер из Владивостока стоит от 2,905 миллиона рублей с учетом утильсбора и доставки в Москву.
Частник из Москвы продает кроссовер за 3,09 миллиона рублей, официальный дилер из Воронежа — за 3,36 миллиона рублей.
Автомобили также доступны во Владикавказе, Кирове и Севастополе за 3,86 миллиона рублей.
Кроссовер оснащен атмосферным двигателем объемом 2,0 литров мощностью 151 лошадиных сил. В паре с двигателем работает вариатор, привод может быть передним или полным в зависимости от комплектации.