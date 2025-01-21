https://1prime.ru/20250121/nissan-854355261.html

В России начались продажи нового Nissan Qashqai второго поколения

В России начались продажи нового Nissan Qashqai второго поколения - 21.01.2025, ПРАЙМ

В России начались продажи нового Nissan Qashqai второго поколения

В России начался старт продаж Nissan Qashqai второго поколения китайской сборки, пишет "За рулем". | 21.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-21T17:06+0300

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2025-01-21T17:07+0300

авто

nissan

кроссовер

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МОСКВА, 21 янв — ПРАЙМ. В России начался старт продаж Nissan Qashqai второго поколения китайской сборки, пишет "За рулем".Новинку можно купить из того, что есть в наличии, или оформить заказ, что позволяет сэкономить.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramЦены на заказные модели начинаются от 2,6 миллиона рублей. Для сравнения, Geely Coolrayстоит от 2,799 миллиона рублей, Chery Tiggo7 Pro Max — от 2,78 миллиона рублей, Jetta VS5 — от 2,952 миллиона рублей.Продавец из Иркутска предлагает кроссовер за 2,6 миллиона рублей с учетом всех расходов и без скрытых комиссий. Аналогичный кроссовер из Владивостока стоит от 2,905 миллиона рублей с учетом утильсбора и доставки в Москву.Частник из Москвы продает кроссовер за 3,09 миллиона рублей, официальный дилер из Воронежа — за 3,36 миллиона рублей.Автомобили также доступны во Владикавказе, Кирове и Севастополе за 3,86 миллиона рублей.Кроссовер оснащен атмосферным двигателем объемом 2,0 литров мощностью 151 лошадиных сил. В паре с двигателем работает вариатор, привод может быть передним или полным в зависимости от комплектации.

https://1prime.ru/20250121/avto-854344718.html

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авто, nissan, кроссовер