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Россияне стали чаще ездить в авторские туры

Россияне стали чаще ездить в авторские туры - 21.01.2025, ПРАЙМ

Россияне стали чаще ездить в авторские туры

Россияне в 2024 году в три раза чаще ездили в авторские туры, чем годом ранее; при этом все все больше граждан выбирали поездки внутри домашнего региона, а... | 21.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-21T06:43+0300

2025-01-21T06:43+0300

2025-01-21T06:43+0300

туризм

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грузия

турция

киргизия

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МОСКВА, 21 янв - ПРАЙМ. Россияне в 2024 году в три раза чаще ездили в авторские туры, чем годом ранее; при этом все все больше граждан выбирали поездки внутри домашнего региона, а самыми популярными странами для зарубежных путешествий стали Грузия, Турция и Киргизия, говорится в исследовании маркетплейса авторских туров YouTravel.me, которое имеется в распоряжении РИА Новости. "В 2024 году россияне стали активнее ездить в авторские туры: по сравнению с 2023 годом соотечественники совершали такие поездки в среднем в три раза чаще", - рассказали аналитики, отметив, что среди зарубежных путешествий россияне чаще выбирали формат авторского туризма, чтобы исследовать новые страны и культуры. Самыми популярными направлениями стали Грузия, Турция, Киргизия и Белоруссия за счет близости, дружелюбной атмосферы и насыщенных программ. Россияне также часто выбирали авторские туры в Китай, Южную Америку и Японию. Путешественники ценят эти направления за экзотику и возможность исследовать богатую культуру и историю. Те, кто ищет яркие впечатления и приключения в дальних уголках мира, по данным авторов исследования, выбирают Мальдивы, Южно-Африканскую Республику (ЮАР), Таиланд и Марокко. Кроме того, в 2024 году был зафиксирован рост интереса к региональному туризму. "Все больше россиян выбирают путешествия внутри своего домашнего региона, изучая его уникальные природные и культурные достопримечательности. Во многом популярность таких путешествий связана с их относительно невысокой стоимостью и удобной транспортной доступностью", - говорится в материалах. "Тренд на внутренний туризм продолжает набирать обороты, спрос на отдых по России вырос на 43% в 2024 году по сравнению с 2023 годом. Самыми популярными направлениями для авторского туризма внутри страны в 2024 году стали: Кавказ (32%), Алтай (15%), Краснодарский край (13%), Камчатка (9%) и Русский Север (7%)", - добавили аналитики. Они отметили также, что у туристов из России изменился подход к планированию своих поездок: вместо одного длинного отпуска они предпочитают распределять отдых на несколько периодов. "Наиболее популярным форматом отпусков в течение года стали два-три коротких отпуска по два-четыре дня – часто совмещенных с выходными для небольших поездок или отдыха без дальних переездов", - рассказали исследователи.

грузия

турция

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туризм, бизнес, грузия, турция, киргизия