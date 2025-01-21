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Рубио выступил за прекращение украинского конфликта - 21.01.2025, ПРАЙМ
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Рубио выступил за прекращение украинского конфликта
Рубио выступил за прекращение украинского конфликта - 21.01.2025, ПРАЙМ
Рубио выступил за прекращение украинского конфликта
Новый госсекретарь США Марко Рубио, назначенный вступившим в должность президентом Дональдом Трампом и утвержденный сенатом конгресса, заявил, что выступает за... | 21.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-21T10:14+0300
2025-01-21T10:14+0300
спецоперация на украине
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МОСКВА, 21 янв — ПРАЙМ. Новый госсекретарь США Марко Рубио, назначенный вступившим в должность президентом Дональдом Трампом и утвержденный сенатом конгресса, заявил, что выступает за прекращение военных действий между Россией и Украиной."Мы хотим, чтобы война закончилась. Это совершенно ясно. Вы видели, о чем говорил президент, он хочет быть президентом, который способствует миру и прекращает конфликты, и это тоже будет сложно", — приводит CNN слова Рубио.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в Telegram"Это сложные вещи. Я не могу — не могу обозначить временные рамки, кроме как сказать, что всякий раз, когда вы прекращаете конфликт между двумя сторонами, ни одна из которых не может достичь своих максимальных целей, каждой стороне придется от чего-то отказаться", — добавил политик.При этом Рубио не стал уточнять, в чем конкретно заключаются уступки, на которые должна пойти Украина.По его словам, говоря о переговорах, не следует "забегать вперед". "Эти переговоры на этом уровне, с такими ставками, лучше всего вести дипломатией, а не на публичных форумах. И, очевидно, вовлеченные страны, как русские, так и украинцы, должны будут принять окончательное решение о том, на что они согласились", — сказал Рубио.На вопрос о том, как скоро можно рассчитывать на прекращение огня на Украине, Рубио ответил: "Это будет главным приоритетом президента, поэтому это произойдет практически немедленно. Фактически, частично это уже началось. Можно надеяться, что часть подготовительной работы уже заложена, но это будет сложно. Я имею в виду, что это сложный конфликт, но кровавый, и его нужно прекратить".Вину за начало конфликта Рубио возложил на Россию, повторив при этом, что он должен быть прекращен.
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сша, госдеп, дональд трамп, украина, россия
Спецоперация на Украине, США, Госдеп, Дональд Трамп, УКРАИНА, РОССИЯ
10:14 21.01.2025
 
Рубио выступил за прекращение украинского конфликта

Рубио выступил за прекращение военных действий между Россией и Украиной

© РИА Новости . Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкРасчет БПЛА ВС РФ на Запорожском направлении
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МОСКВА, 21 янв — ПРАЙМ. Новый госсекретарь США Марко Рубио, назначенный вступившим в должность президентом Дональдом Трампом и утвержденный сенатом конгресса, заявил, что выступает за прекращение военных действий между Россией и Украиной.
"Мы хотим, чтобы война закончилась. Это совершенно ясно. Вы видели, о чем говорил президент, он хочет быть президентом, который способствует миру и прекращает конфликты, и это тоже будет сложно", — приводит CNN слова Рубио.
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"Это сложные вещи. Я не могу — не могу обозначить временные рамки, кроме как сказать, что всякий раз, когда вы прекращаете конфликт между двумя сторонами, ни одна из которых не может достичь своих максимальных целей, каждой стороне придется от чего-то отказаться", — добавил политик.
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При этом Рубио не стал уточнять, в чем конкретно заключаются уступки, на которые должна пойти Украина.
По его словам, говоря о переговорах, не следует "забегать вперед". "Эти переговоры на этом уровне, с такими ставками, лучше всего вести дипломатией, а не на публичных форумах. И, очевидно, вовлеченные страны, как русские, так и украинцы, должны будут принять окончательное решение о том, на что они согласились", — сказал Рубио.
На вопрос о том, как скоро можно рассчитывать на прекращение огня на Украине, Рубио ответил: "Это будет главным приоритетом президента, поэтому это произойдет практически немедленно. Фактически, частично это уже началось. Можно надеяться, что часть подготовительной работы уже заложена, но это будет сложно. Я имею в виду, что это сложный конфликт, но кровавый, и его нужно прекратить".
Вину за начало конфликта Рубио возложил на Россию, повторив при этом, что он должен быть прекращен.
 
Спецоперация на УкраинеСШАГосдепДональд ТрампУКРАИНАРОССИЯ
 
 
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