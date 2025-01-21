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Рубль продолжает укрепляться к юаню на Мосбирже
Рубль продолжает укрепляться к юаню на Мосбирже - 21.01.2025, ПРАЙМ
Рубль продолжает укрепляться к юаню на Мосбирже
Курс рубля в первой половине сессии вторника сильно повышается к юаню, рубль при этом укрепляется третью торговую сессию подряд, а курс китайской валюты... | 21.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-21T14:24+0300
2025-01-21T14:24+0300
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МОСКВА, 21 янв - ПРАЙМ. Курс рубля в первой половине сессии вторника сильно повышается к юаню, рубль при этом укрепляется третью торговую сессию подряд, а курс китайской валюты сползает в направлении 13,5 рубля, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 14.09 мск падает на 17 копеек к предыдущему закрытию, до 13,65 рубля. Объем торгов "расчетами завтра" составляет 64 миллиарда рублей. Рубль на Московской бирже укрепляется третий день подряд, констатирует Алексей Антонов из компании "Алор брокер". "Рисков ослабления рубля мы пока не видим, также как и поводов для сильного роста отечественной валюты. Имеющие место быть рассуждения о быстром падении курса рубля после инаугурации Дональда Трампа не имеют под собой никаких оснований. Скорее всего, юань в ближайшее время останется в боковике с границами 13,5-14 рубля", - добавляет он. Поскольку в конце января экспортерам предстоят крупные налоговые и дивидендные выплаты, продажи валюты из-за необходимости в рублевой ликвидности должны возрасти, что поддержит курс рубля, рассчитывает Владимир Брагин из УК "Альфа-Капитал". "Однако долгосрочно устойчиво высокая инфляция в российской экономике и сокращение экспорта нефти из-за санкций останутся факторами дальнейшего ослабления рубля", - заключает он.
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биржевые торги, мосбиржа, юань
Китайский юань, биржевые торги, Мосбиржа, юань
Рубль продолжает укрепляться к юаню на Мосбирже
Рубль продолжает укрепляться к юаню на Мосбирже третью торговую сессию подряд
МОСКВА, 21 янв - ПРАЙМ. Курс рубля в первой половине сессии вторника сильно повышается к юаню, рубль при этом укрепляется третью торговую сессию подряд, а курс китайской валюты сползает в направлении 13,5 рубля, следует из данных Московской биржи.
Курс юаня расчетами "завтра" на 14.09 мск падает на 17 копеек к предыдущему закрытию, до 13,65 рубля. Объем торгов "расчетами завтра" составляет 64 миллиарда рублей.
Рубль на Московской бирже укрепляется третий день подряд, констатирует Алексей Антонов из компании "Алор брокер".
"Рисков ослабления рубля мы пока не видим, также как и поводов для сильного роста отечественной валюты. Имеющие место быть рассуждения о быстром падении курса рубля после инаугурации Дональда Трампа не имеют под собой никаких оснований. Скорее всего, юань в ближайшее время останется в боковике с границами 13,5-14 рубля", - добавляет он.
Поскольку в конце января экспортерам предстоят крупные налоговые и дивидендные выплаты, продажи валюты из-за необходимости в рублевой ликвидности должны возрасти, что поддержит курс рубля, рассчитывает Владимир Брагин из УК "Альфа-Капитал".
"Однако долгосрочно устойчиво высокая инфляция в российской экономике и сокращение экспорта нефти из-за санкций останутся факторами дальнейшего ослабления рубля", - заключает он.
Названа главная "проигравшая" валюта в международных переводах в SWIFT