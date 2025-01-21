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Курс рубля к юаню на Мосбирже усилил рост

Курс рубля к юаню на Мосбирже усилил рост - 21.01.2025, ПРАЙМ

Курс рубля к юаню на Мосбирже усилил рост

Курс рубля к юаню на Московской бирже усилил рост во второй половине торговой сессии вторника на фоне приближения пика январского налогового периода, следует из | 21.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-21T17:47+0300

2025-01-21T17:47+0300

2025-01-21T17:47+0300

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МОСКВА, 21 янв - ПРАЙМ. Курс рубля к юаню на Московской бирже усилил рост во второй половине торговой сессии вторника на фоне приближения пика январского налогового периода, следует из данных торгов и комментариев экспертов. Курс юаня расчетами "завтра" на 17.31 мск падал на 21 копейку - до 13,62 рубля. Снижение составило 1,5%. В течение дня юань торгуется в коридоре 13,58-13,84 рубля. Объем торгов юанями расчетами "завтра" составляет 92,3 миллиарда рублей, что выше аналогичного показателя предыдущей сессии. Для биржевого ориентира по курсу доллара можно использовать значение торгуемого на Мосбирже однодневного (с автопролонгацией) расчетного фьючерса на курс доллара к рублю. Он сейчас стоит 100,9 рубля. Если использовать его, то курс доллара к юаню на рынке РФ составляет 7,408 против 7,314 на форексе, то есть доллар на российском рынке торгуется с премией в 1,3%. На форексе доллар торгуется по 99,75 рубля. ТРЕТИЙ ДЕНЬ РОСТА Рубль во вторник продолжает расти к юаню на Мосбирже третью торговую сессию подряд. Курс юаня сползает в направлении 13,5 рубля, отыгрывая рост продаж валюты со стороны экспортеров. "Рубль ускорил восходящую динамику, вновь переписав недельный максимум. Китайская валюта уже опускалась ниже уровня 13,6 рубля, после чего стала предпринимать коррекционные попытки. Поддержку рублю продолжает оказывать фактор налогового периода. Хотя пик фискальных платежей экспортеров приходится на 27 и 28 января, с приближением к нему все больше компаний продает иностранную валюту, что временно увеличивает ее предложение", - комментирует Дмитрий Бабин из "БКС Мир инвестиций". При этом юаневая ставка денежного рынка находится на уровне 0,14% годовых по индикатору RUSFARCNY на Мосбирже, как и на предыдущих торгах. Юаневая ликвидность на российском рынке стабилизировалась - с конца декабря ставка RUSFARCNY овернайт устойчиво держится около нуля, а в некоторые торговые дни вовсе закреплялась на отрицательной территории, отмечает Владимир Брагин из УК "Альфа-Капитал". "Вероятнее всего, подобная динамика носит кратковременный характер, поскольку околонулевые ставки сдерживают предложение валюты в российском контуре, в том числе по каналу притока с внешних рынков. Из-за этого последующая нехватка ликвидности спровоцирует очередную волну повышения ставок", - прогнозирует он. Внешние рыночные факторы формируют негативный фон для курса рубля. Стоимость нефти к 17.33 мск снижалась на 1,4% - до 79 долларов за баррель сорта Brent. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) повышался на 0,3%, до 108,4 пункта. ПРОГНОЗЫ После пробоя уровня 13,8 рубля за юань курс направился в район отметки 13,5 рубля, отмечает Бабин. "В ближайшие дни мы можем увидеть проверку на прочность этой технической поддержки", - полагает он. Несмотря на серьезность новых санкций и временный простой нефтяных танкеров, рубль сохраняет относительную стабильность, отмечают аналитики Альфа-банка. "Этому способствуют сезонно слабый импорт, необходимость выплаты дивидендов экспортерами и широкий процентный дифференциал (в пользу рубля – ред.) 28 января - налоговая дата, следует ожидать временного увеличения валютного оффера", - добавляют в банке.

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биржевые торги, мосбиржа, юань