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Курс рубля к юаню на Мосбирже завершил вторник уверенным ростом

Курс рубля к юаню на Мосбирже завершил вторник уверенным ростом - 21.01.2025, ПРАЙМ

Курс рубля к юаню на Мосбирже завершил вторник уверенным ростом

Рубль по итогам вторника продемонстрировал уверенный рост к юаню на Московской бирже, следует из данных площадки. | 21.01.2025, ПРАЙМ

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2025-01-21T19:21+0300

2025-01-21T19:21+0300

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МОСКВА, 21 янв - ПРАЙМ. Рубль по итогам вторника продемонстрировал уверенный рост к юаню на Московской бирже, следует из данных площадки. Курс юаня расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день торгов снизился на 24 копейки, до 13,58 рубля. Мартовский фьючерс нефти марки Brent на 19.06 мск дорожает на 1,09%, до 89,28 доллара за баррель. РУБЛЬ РАСТЕТ Юань упал на 1,73%. Курс китайской валюты во вторник двигался в диапазоне 13,58-13,84 рубля. Объем торгов юанями расчетами "завтра" превысил 96 миллиардов рублей, также следует из данных Мосбиржи. "Рубль укрепляется на фоне приближения пика налогового периода. Юань на Мосбирже сегодня опускался ниже 13,6 рубля, официальный курс доллара на завтра понижен ЦБ до 99,92 рубля. В пользу рубля также продолжают играть высокие ставки в экономике, ежедневные продажи валюты в рамках бюджетного правила, меры валютного контроля. Цены на нефть немного откатились, но находятся вблизи 80 долларов за баррель Brent", - рассказал Александр Шепелев из "БКС Мир инвестиций". В то же время вскоре на рубль может начать оказывать давление снижение притока валюты вследствие эффекта последних санкций в отношении нефтяного экспорта, а фактор Трампа пока на рубле не отразился, добавил эксперт. "По официальным курсам ЦБ, российская валюта активно укрепилась также к доллару и евро. Помимо геополитических новостей, поддержку рублю могут оказывать продажи валютной выручки отдельными экспортерами, заранее подготавливающихся к налоговому периоду. Публикация первых цифр по внешней торговле РФ за декабрь, как и ожидалось, не оказала значимое влияние на краткосрочную динамику российской валюты", - добавил Виктор Григорьев из банка "Санкт-Петербург". ПРОГНОЗЫ "Краткосрочно ждем юань ближе к 13,5 рубля, доллар может на время задержаться под 100 рублей", - рассказал Шепелев. Наталья Мильчакова из Freedom Finance Global считает, что в среду доллар может находиться в диапазоне 98,5-100 рублей, китайский юань – 13,5-14 рублей. В среду курс может двигаться в сравнительно широком диапазоне в 13,50-13,70 рубля, считает Григорьев.

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биржевые торги, мосбиржа, юань