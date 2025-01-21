https://1prime.ru/20250121/svo-854356389.html
"На нескольких участках": на Украине заявили о катастрофе в зоне СВО
"На нескольких участках": на Украине заявили о катастрофе в зоне СВО - 21.01.2025, ПРАЙМ
"На нескольких участках": на Украине заявили о катастрофе в зоне СВО
Вооруженные силы Украины оказались в затруднительном положении сразу на нескольких участках фронта. Об этом в своем видеоблоге украинский пропагандист Юрий... | 21.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-21T17:33+0300
2025-01-21T17:33+0300
2025-01-21T17:33+0300
спецоперация на украине
россия
всу
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0c/03/853270803_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_ff5fc3d9554f611353ffba84460315de.jpg
МОСКВА, 21 янв - ПРАЙМ. Вооруженные силы Украины оказались в затруднительном положении сразу на нескольких участках фронта. Об этом в своем видеоблоге украинский пропагандист Юрий Бутусов."Она критическая на нескольких участках фронта, и на это надо обращать внимание", — отметил он.По словам Бутусова, солдаты ВСУ оказались в окружении в Великой Новоселке, а российские войска начали активное наступление под Красноармейском. Кроме того, неблагоприятная ситуация для украинских войск сложилась под Курахово, которые практически окружены с обоих флангов.Журналист подчеркнул, что ВСУ также находятся в бедственном положении в Дзержинске и на Лиманском направлении.
https://1prime.ru/20250120/konflikt-854330018.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0c/03/853270803_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_98c5d85bf120913556f20c717732c2e5.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, всу
Спецоперация на Украине, РОССИЯ, ВСУ
"На нескольких участках": на Украине заявили о катастрофе в зоне СВО
Журналист Бутусов заявил о критическом положении ВСУ на разных участках фронта
МОСКВА, 21 янв - ПРАЙМ. Вооруженные силы Украины оказались в затруднительном положении сразу на нескольких участках фронта. Об этом в своем видеоблоге украинский пропагандист Юрий Бутусов.
"Она критическая на нескольких участках фронта, и на это надо обращать внимание", — отметил он.
По словам Бутусова, солдаты ВСУ оказались в окружении в Великой Новоселке, а российские войска начали активное наступление под Красноармейском. Кроме того, неблагоприятная ситуация для украинских войск сложилась под Курахово, которые практически окружены с обоих флангов.
Журналист подчеркнул, что ВСУ также находятся в бедственном положении в Дзержинске и на Лиманском направлении.
"Единственно возможный вариант". Эксперты предсказывают новую СВО