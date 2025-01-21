https://1prime.ru/20250121/svo-854356389.html

"На нескольких участках": на Украине заявили о катастрофе в зоне СВО

"На нескольких участках": на Украине заявили о катастрофе в зоне СВО - 21.01.2025, ПРАЙМ

"На нескольких участках": на Украине заявили о катастрофе в зоне СВО

Вооруженные силы Украины оказались в затруднительном положении сразу на нескольких участках фронта. Об этом в своем видеоблоге украинский пропагандист Юрий... | 21.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-21T17:33+0300

2025-01-21T17:33+0300

2025-01-21T17:33+0300

спецоперация на украине

россия

всу

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МОСКВА, 21 янв - ПРАЙМ. Вооруженные силы Украины оказались в затруднительном положении сразу на нескольких участках фронта. Об этом в своем видеоблоге украинский пропагандист Юрий Бутусов."Она критическая на нескольких участках фронта, и на это надо обращать внимание", — отметил он.По словам Бутусова, солдаты ВСУ оказались в окружении в Великой Новоселке, а российские войска начали активное наступление под Красноармейском. Кроме того, неблагоприятная ситуация для украинских войск сложилась под Курахово, которые практически окружены с обоих флангов.Журналист подчеркнул, что ВСУ также находятся в бедственном положении в Дзержинске и на Лиманском направлении.

https://1prime.ru/20250120/konflikt-854330018.html

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