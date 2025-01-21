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Трамп заявил, что Зеленский готов к заключению "сделки" по конфликту - 21.01.2025, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20250121/tramp-854337871.html
Трамп заявил, что Зеленский готов к заключению "сделки" по конфликту
Трамп заявил, что Зеленский готов к заключению "сделки" по конфликту - 21.01.2025, ПРАЙМ
Трамп заявил, что Зеленский готов к заключению "сделки" по конфликту
Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил журналистам, что Владимир Зеленский готов к заключению сделки по урегулированию украинского конфликта, однако... | 21.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-21T08:19+0300
2025-01-21T08:19+0300
спецоперация на украине
сша
россия
дональд трамп
владимир путин
украина
владимир зеленский
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ВАШИНГТОН, 21 янв - ПРАЙМ. Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил журналистам, что Владимир Зеленский готов к заключению сделки по урегулированию украинского конфликта, однако не уточнил, на каких именно условиях. "Он сказал мне, что хочет заключения сделки. Зеленский хочет заключения сделки", - заявил Трамп из Овального кабинета.Глава Белого дома призвал президента России Владимира Путина также быть готовым к заключению сделки, поскольку считает, что это будет в интересах Москвы.
https://1prime.ru/20250120/tramp-854319689.html
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сша, россия, дональд трамп, владимир путин, украина, владимир зеленский
Спецоперация на Украине, США, РОССИЯ, Дональд Трамп, Владимир Путин, УКРАИНА, Владимир Зеленский
08:19 21.01.2025
 
Трамп заявил, что Зеленский готов к заключению "сделки" по конфликту

Трамп заявил, что Зеленский готов к заключению "сделки" по конфликту на Украине

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 21.01.2025
© РИА Новости . Стрингер
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ВАШИНГТОН, 21 янв - ПРАЙМ. Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил журналистам, что Владимир Зеленский готов к заключению сделки по урегулированию украинского конфликта, однако не уточнил, на каких именно условиях.
"Он сказал мне, что хочет заключения сделки. Зеленский хочет заключения сделки", - заявил Трамп из Овального кабинета.
Глава Белого дома призвал президента России Владимира Путина также быть готовым к заключению сделки, поскольку считает, что это будет в интересах Москвы.
Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 20.01.2025
Трампу предрекли неожиданное будущее из-за конфликта на Украине
Вчера, 11:15
 
Спецоперация на УкраинеСШАРОССИЯДональд ТрампВладимир ПутинУКРАИНАВладимир Зеленский
 
 
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