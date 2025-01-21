https://1prime.ru/20250121/tramp-854337871.html

Трамп заявил, что Зеленский готов к заключению "сделки" по конфликту

Трамп заявил, что Зеленский готов к заключению "сделки" по конфликту - 21.01.2025, ПРАЙМ

Трамп заявил, что Зеленский готов к заключению "сделки" по конфликту

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил журналистам, что Владимир Зеленский готов к заключению сделки по урегулированию украинского конфликта, однако... | 21.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-21T08:19+0300

2025-01-21T08:19+0300

2025-01-21T08:19+0300

спецоперация на украине

сша

россия

дональд трамп

владимир путин

украина

владимир зеленский

https://cdnn.1prime.ru/img/84255/42/842554206_0:0:2387:1343_1920x0_80_0_0_e136c5650969a94ba978b9cc08ee910b.jpg

ВАШИНГТОН, 21 янв - ПРАЙМ. Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил журналистам, что Владимир Зеленский готов к заключению сделки по урегулированию украинского конфликта, однако не уточнил, на каких именно условиях. "Он сказал мне, что хочет заключения сделки. Зеленский хочет заключения сделки", - заявил Трамп из Овального кабинета.Глава Белого дома призвал президента России Владимира Путина также быть готовым к заключению сделки, поскольку считает, что это будет в интересах Москвы.

https://1prime.ru/20250120/tramp-854319689.html

сша

украина

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

сша, россия, дональд трамп, владимир путин, украина, владимир зеленский