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ВС России нанесли удар по месту сбора ВСУ в Днепропетровской области - 21.01.2025, ПРАЙМ
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ВС России нанесли удар по месту сбора ВСУ в Днепропетровской области
ВС России нанесли удар по месту сбора ВСУ в Днепропетровской области - 21.01.2025, ПРАЙМ
ВС России нанесли удар по месту сбора ВСУ в Днепропетровской области
Российские военные нанесли удар по месту скопления ВСУ в Днепропетровской области, откуда украинские войска могли пойти на прорыв. Об этом в беседе с агентством | 21.01.2025, ПРАЙМ
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МОСКВА, 21 янв - ПРАЙМ. Российские военные нанесли удар по месту скопления ВСУ в Днепропетровской области, откуда украинские войска могли пойти на прорыв. Об этом в беседе с агентством РИА Новости сообщил координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев.По словам Лебедева, на место прилета прибыли машины скорой помощи со стороны Апостолово и со стороны Никополя."Есть данные, что в том направлении было некое место сбора, откуда бандеровцы должны были идти на серьезную ротацию и даже попытаться сделать прорыв", — отметил собеседник агентства.Также СМИ ранее сообщали, что в последние дни российские войска приближаются к границе Донецкой Народной Республики с Днепропетровской областью. В некоторых районах они уже приблизились на расстояние около пяти километров. Особенно ожесточенные бои происходят в районе Красноармейска, который является важным транспортным узлом, соединяющим Донецкую и Днепропетровскую области.
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вс рф
Спецоперация на Украине, ВС РФ
10:18 21.01.2025
 
ВС России нанесли удар по месту сбора ВСУ в Днепропетровской области

В Днепропетровской области нанесли удар по месту, где ВСУ могли пойти на прорыв

© РИА Новости . Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкВоеннослужащие реактивной артиллерийской батареи РСЗО БМ-21 "Град" 44-го армейского корпуса группировки войск "Север"
Военнослужащие реактивной артиллерийской батареи РСЗО БМ-21 Град 44-го армейского корпуса группировки войск Север - ПРАЙМ, 1920, 21.01.2025
© РИА Новости . Сергей Бобылев
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МОСКВА, 21 янв - ПРАЙМ. Российские военные нанесли удар по месту скопления ВСУ в Днепропетровской области, откуда украинские войска могли пойти на прорыв. Об этом в беседе с агентством РИА Новости сообщил координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев.
По словам Лебедева, на место прилета прибыли машины скорой помощи со стороны Апостолово и со стороны Никополя.
"Есть данные, что в том направлении было некое место сбора, откуда бандеровцы должны были идти на серьезную ротацию и даже попытаться сделать прорыв", — отметил собеседник агентства.
Также СМИ ранее сообщали, что в последние дни российские войска приближаются к границе Донецкой Народной Республики с Днепропетровской областью. В некоторых районах они уже приблизились на расстояние около пяти километров. Особенно ожесточенные бои происходят в районе Красноармейска, который является важным транспортным узлом, соединяющим Донецкую и Днепропетровскую области.
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