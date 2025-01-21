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ВС России нанесли удар по месту сбора ВСУ в Днепропетровской области
ВС России нанесли удар по месту сбора ВСУ в Днепропетровской области - 21.01.2025, ПРАЙМ
ВС России нанесли удар по месту сбора ВСУ в Днепропетровской области
Российские военные нанесли удар по месту скопления ВСУ в Днепропетровской области, откуда украинские войска могли пойти на прорыв. Об этом в беседе с агентством | 21.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-21T10:18+0300
2025-01-21T10:18+0300
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МОСКВА, 21 янв - ПРАЙМ. Российские военные нанесли удар по месту скопления ВСУ в Днепропетровской области, откуда украинские войска могли пойти на прорыв. Об этом в беседе с агентством РИА Новости сообщил координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев.По словам Лебедева, на место прилета прибыли машины скорой помощи со стороны Апостолово и со стороны Никополя."Есть данные, что в том направлении было некое место сбора, откуда бандеровцы должны были идти на серьезную ротацию и даже попытаться сделать прорыв", — отметил собеседник агентства.Также СМИ ранее сообщали, что в последние дни российские войска приближаются к границе Донецкой Народной Республики с Днепропетровской областью. В некоторых районах они уже приблизились на расстояние около пяти километров. Особенно ожесточенные бои происходят в районе Красноармейска, который является важным транспортным узлом, соединяющим Донецкую и Днепропетровскую области.
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вс рф
Спецоперация на Украине, ВС РФ
ВС России нанесли удар по месту сбора ВСУ в Днепропетровской области
В Днепропетровской области нанесли удар по месту, где ВСУ могли пойти на прорыв
МОСКВА, 21 янв - ПРАЙМ. Российские военные нанесли удар по месту скопления ВСУ в Днепропетровской области, откуда украинские войска могли пойти на прорыв. Об этом в беседе с агентством РИА Новости сообщил координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев.
По словам Лебедева, на место прилета прибыли машины скорой помощи со стороны Апостолово и со стороны Никополя.
"Есть данные, что в том направлении было некое место сбора, откуда бандеровцы должны были идти на серьезную ротацию и даже попытаться сделать прорыв", — отметил собеседник агентства.
Также СМИ ранее сообщали, что в последние дни российские войска приближаются к границе Донецкой Народной Республики с Днепропетровской областью. В некоторых районах они уже приблизились на расстояние около пяти километров. Особенно ожесточенные бои происходят в районе Красноармейска, который является важным транспортным узлом, соединяющим Донецкую и Днепропетровскую области.
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