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ВС РФ нанесли удар по энергообъекту, снабжавшему предприятия ВПК Украины - 21.01.2025, ПРАЙМ
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Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
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ВС РФ нанесли удар по энергообъекту, снабжавшему предприятия ВПК Украины
ВС РФ нанесли удар по энергообъекту, снабжавшему предприятия ВПК Украины - 21.01.2025, ПРАЙМ
ВС РФ нанесли удар по энергообъекту, снабжавшему предприятия ВПК Украины
Российская авиация, ударные беспилотники и артиллерия нанесли удары по энергообъекту, снабжавшему украинские предприятия военно-промышленного комплекса. Об этом | 21.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-21T12:27+0300
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спецоперация на украине
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МОСКВА, 21 янв - ПРАЙМ. Российская авиация, ударные беспилотники и артиллерия нанесли удары по энергообъекту, снабжавшему украинские предприятия военно-промышленного комплекса. Об этом говорится в сообщении Минобороны России.В Минобороны отметили, что энергообъект снабжал военные аэродромы и места сборки беспилотников.Согласно данным ведомства, были поражены скопления вооружений и техники противника в 148 районах. В результате действий ПВО было сбито четыре управляемых авиабомбы "Хаммер", шесть ракетных снарядов HIMARS и 156 беспилотников, включая 55 за пределами зоны спецоперации.
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Спецоперация на Украине, ВСУ, ВПК
12:27 21.01.2025 (обновлено: 12:28 21.01.2025)
 
ВС РФ нанесли удар по энергообъекту, снабжавшему предприятия ВПК Украины

ВС РФ нанесли удар по украинскому энергообъекту, снабжавшему предприятия ВПК

© РИА Новости . Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкВоеннослужащие реактивной артиллерийской батареи РСЗО БМ-21 "Град" 44-го армейского корпуса группировки войск "Север"
Военнослужащие реактивной артиллерийской батареи РСЗО БМ-21 Град 44-го армейского корпуса группировки войск Север - ПРАЙМ, 1920, 21.01.2025
© РИА Новости . Сергей Бобылев
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МОСКВА, 21 янв - ПРАЙМ. Российская авиация, ударные беспилотники и артиллерия нанесли удары по энергообъекту, снабжавшему украинские предприятия военно-промышленного комплекса. Об этом говорится в сообщении Минобороны России.
В Минобороны отметили, что энергообъект снабжал военные аэродромы и места сборки беспилотников.
Согласно данным ведомства, были поражены скопления вооружений и техники противника в 148 районах. В результате действий ПВО было сбито четыре управляемых авиабомбы "Хаммер", шесть ракетных снарядов HIMARS и 156 беспилотников, включая 55 за пределами зоны спецоперации.
Главком ВСУ Валерий Залужный - ПРАЙМ, 1920, 21.01.2025
Залужный рассказал, о чем не хотели слышать Киев и США при наступлении ВСУ
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Спецоперация на УкраинеВСУВПК
 
 
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