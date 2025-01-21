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ВС РФ нанесли удар по энергообъекту, снабжавшему предприятия ВПК Украины

ВС РФ нанесли удар по энергообъекту, снабжавшему предприятия ВПК Украины - 21.01.2025, ПРАЙМ

ВС РФ нанесли удар по энергообъекту, снабжавшему предприятия ВПК Украины

Российская авиация, ударные беспилотники и артиллерия нанесли удары по энергообъекту, снабжавшему украинские предприятия военно-промышленного комплекса. Об этом | 21.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-21T12:27+0300

2025-01-21T12:27+0300

2025-01-21T12:28+0300

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МОСКВА, 21 янв - ПРАЙМ. Российская авиация, ударные беспилотники и артиллерия нанесли удары по энергообъекту, снабжавшему украинские предприятия военно-промышленного комплекса. Об этом говорится в сообщении Минобороны России.В Минобороны отметили, что энергообъект снабжал военные аэродромы и места сборки беспилотников.Согласно данным ведомства, были поражены скопления вооружений и техники противника в 148 районах. В результате действий ПВО было сбито четыре управляемых авиабомбы "Хаммер", шесть ракетных снарядов HIMARS и 156 беспилотников, включая 55 за пределами зоны спецоперации.

https://1prime.ru/20250121/zaluzhnyy-854343306.html

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