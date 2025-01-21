https://1prime.ru/20250121/volvo-854338576.html

Дилеры в России начали продавать кроссовер Volvo XC40

Дилеры в России начали продавать кроссовер Volvo XC40 - 21.01.2025, ПРАЙМ

Дилеры в России начали продавать кроссовер Volvo XC40

Автомобили Volvo XC40 2024 года выпуска впервые стали продавать в России, они имеются у дилеров в Москве, Санкт-Петербурге и Твери в комплектации Deluxe... | 21.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-21T09:08+0300

2025-01-21T09:08+0300

2025-01-21T09:08+0300

авто

volvo

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МОСКВА, 21 янв — ПРАЙМ. Автомобили Volvo XC40 2024 года выпуска впервые стали продавать в России, они имеются у дилеров в Москве, Санкт-Петербурге и Твери в комплектации Deluxe Edition, пишет "За рулем".Стоимость машин начинается от 6,4 миллиона рублей. В их комплектацию входит, в частности, кожаный салон, адаптивный круиз-контроль, система предупреждения о столкновении, передние и задние парктроники, двухзонный климат-контроль.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramУ Volvo XC40 привод передний. Модель оснащена 2,0-литровым бензиновым мотором мощностью 163 лошадиных сил, роботизированной коробкой передач.У автомобиля скошенные фары, минималистичные линии кузова. Также имеются ассистенты помощи при старте в гору и спуске.

https://1prime.ru/20241215/avtoekspert-853589839.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

авто, volvo