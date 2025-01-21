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Дилеры в России начали продавать кроссовер Volvo XC40 - 21.01.2025, ПРАЙМ
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Дилеры в России начали продавать кроссовер Volvo XC40
Дилеры в России начали продавать кроссовер Volvo XC40 - 21.01.2025, ПРАЙМ
Дилеры в России начали продавать кроссовер Volvo XC40
Автомобили Volvo XC40 2024 года выпуска впервые стали продавать в России, они имеются у дилеров в Москве, Санкт-Петербурге и Твери в комплектации Deluxe... | 21.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-21T09:08+0300
2025-01-21T09:08+0300
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volvo
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МОСКВА, 21 янв — ПРАЙМ. Автомобили Volvo XC40 2024 года выпуска впервые стали продавать в России, они имеются у дилеров в Москве, Санкт-Петербурге и Твери в комплектации Deluxe Edition, пишет "За рулем".Стоимость машин начинается от 6,4 миллиона рублей. В их комплектацию входит, в частности, кожаный салон, адаптивный круиз-контроль, система предупреждения о столкновении, передние и задние парктроники, двухзонный климат-контроль.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramУ Volvo XC40 привод передний. Модель оснащена 2,0-литровым бензиновым мотором мощностью 163 лошадиных сил, роботизированной коробкой передач.У автомобиля скошенные фары, минималистичные линии кузова. Также имеются ассистенты помощи при старте в гору и спуске.
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авто, volvo
Авто, Volvo
09:08 21.01.2025
 
Дилеры в России начали продавать кроссовер Volvo XC40

В России стали продавать кроссовер Volvo XC40 по цене от 6,4 миллиона рублей

© Фото : VolvoАвтомобиль Volvo XC40
Автомобиль Volvo XC40 - ПРАЙМ, 1920, 21.01.2025
© Фото : Volvo
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МОСКВА, 21 янв — ПРАЙМ. Автомобили Volvo XC40 2024 года выпуска впервые стали продавать в России, они имеются у дилеров в Москве, Санкт-Петербурге и Твери в комплектации Deluxe Edition, пишет "За рулем".
Стоимость машин начинается от 6,4 миллиона рублей. В их комплектацию входит, в частности, кожаный салон, адаптивный круиз-контроль, система предупреждения о столкновении, передние и задние парктроники, двухзонный климат-контроль.
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У Volvo XC40 привод передний. Модель оснащена 2,0-литровым бензиновым мотором мощностью 163 лошадиных сил, роботизированной коробкой передач.
У автомобиля скошенные фары, минималистичные линии кузова. Также имеются ассистенты помощи при старте в гору и спуске.
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