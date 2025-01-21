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Юань открыл торги 21 января снижением

Юань открыл торги 21 января снижением - 21.01.2025, ПРАЙМ

Юань открыл торги 21 января снижением

Курс китайской валюты в начале торговой сессии вторника компенсировал снижение первых минут и стабилизируется около предыдущего закрытия, следует из данных... | 21.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-21T10:08+0300

2025-01-21T10:08+0300

2025-01-21T10:18+0300

usd/rub - курс доллара к рублю

юань

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МОСКВА, 21 янв - ПРАЙМ. Курс китайской валюты в начале торговой сессии вторника компенсировал снижение первых минут и стабилизируется около предыдущего закрытия, следует из данных Московской биржи.Курс юаня расчетами "завтра" на 10.15 мск стабилизировался около уровня закрытия понедельника - на отметке 13,82 рубля.В первые минуты торгов юань максимально опускался до 13,78 рубля.

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