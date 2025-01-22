Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Сюрприз: кого из автовладельцев обяжут доплатить за уже купленное авто - 22.01.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250122/avto-854358368.html
Сюрприз: кого из автовладельцев обяжут доплатить за уже купленное авто
Сюрприз: кого из автовладельцев обяжут доплатить за уже купленное авто - 22.01.2025, ПРАЙМ
Сюрприз: кого из автовладельцев обяжут доплатить за уже купленное авто
Возможность доначисления платежей за ранее ввезенные автомобили существует, если автовладелец перепродает купленный за границей авто в течение 12 месяцев с... | 22.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-22T02:02+0300
2025-01-22T02:02+0300
юрист
авто
таможня
бизнес
https://cdnn.1prime.ru/img/84262/04/842620415_0:83:3349:1966_1920x0_80_0_0_8a90cb8bd86ce0f10ff045f1c74f3829.jpg
МОСКВА, 22 янв - ПРАЙМ. Возможность доначисления платежей за ранее ввезенные автомобили существует, если автовладелец перепродает купленный за границей авто в течение 12 месяцев с момента его ввоза. Об этом агентству "Прайм" рассказал Магомед Янгулби, управляющий партнер Yang Consult."Согласно постановлению правительства, если автомобиль, ввезенный для личного пользования, был продан до истечения года с даты оформления таможенного приходного ордера (ТПО), разница между уплаченным утилизационным сбором и коммерческим сбором подлежит доплате", - разъясняет эксперт.Кроме того, в 2025 году введены новые ставки утилизационного сбора. Для некоторых категорий автомобилей коммерческий размер утильсбора значительно превышает размер сбора для физлиц. Например, для последовательных гибридов этот показатель вырос с 3 400 рублей до 667 400 рублей."Если автомобиль был перепродан, а ставка изменилась, может потребоваться доплата", - предупреждает юрист.Наконец, если таможенные органы обнаруживают занижение стоимости автомобиля при первоначальном оформлении, они вправе пересчитать пошлины, сборы и налоги на основании актуальной оценки.По словам эксперта, отсутствие четкого порядка расчета утилизационного сбора в случаях перепродажи создает риск доначислений. Таможня не разъясняет, какой коэффициент сбора должен применяться — на дату ТПО или перепродажи, что оставляет пространство для субъективного толкования.Чтобы избежать доплат, лучше отказаться от перепродажи автомобиля, ввезенного для личного пользования, до истечения одного года с момента ввоза.Также юрист рекомендует проверять документы. Важно убедиться, что все инвойсы и сопутствующие документы отражают реальную стоимость автомобиля — это позволит избежать претензий со стороны таможенных органов.Пока законодательство остается неопределенным, многое будет зависеть от правоприменительной практики таможенных органов. Ситуации, при которых доплаты действительно обоснованы, должны быть тщательно регламентированы."Важно надеяться, что государство найдет баланс, защищая интересы граждан и обеспечивая справедливость в применении сборов", - подытожил Магомед Янгулби.
https://1prime.ru/20230219/839832138.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84262/04/842620415_308:0:3039:2048_1920x0_80_0_0_b16cc816d9818c9ab4469489ed02b0e2.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
юрист, авто, таможня, бизнес
юрист, Авто, таможня, Бизнес
02:02 22.01.2025
 
Сюрприз: кого из автовладельцев обяжут доплатить за уже купленное авто

Юрист Янгулби: доплатить за уже купленное авто могут заставить при перепродаже

© РИА Новости . Илья Наймушин | Перейти в медиабанкЯпонский праворульный автомобиль марки Honda Civic
Японский праворульный автомобиль марки Honda Civic - ПРАЙМ, 1920, 22.01.2025
© РИА Новости . Илья Наймушин
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 22 янв - ПРАЙМ. Возможность доначисления платежей за ранее ввезенные автомобили существует, если автовладелец перепродает купленный за границей авто в течение 12 месяцев с момента его ввоза. Об этом агентству "Прайм" рассказал Магомед Янгулби, управляющий партнер Yang Consult.
"Согласно постановлению правительства, если автомобиль, ввезенный для личного пользования, был продан до истечения года с даты оформления таможенного приходного ордера (ТПО), разница между уплаченным утилизационным сбором и коммерческим сбором подлежит доплате", - разъясняет эксперт.
Кроме того, в 2025 году введены новые ставки утилизационного сбора. Для некоторых категорий автомобилей коммерческий размер утильсбора значительно превышает размер сбора для физлиц. Например, для последовательных гибридов этот показатель вырос с 3 400 рублей до 667 400 рублей.
"Если автомобиль был перепродан, а ставка изменилась, может потребоваться доплата", - предупреждает юрист.
Наконец, если таможенные органы обнаруживают занижение стоимости автомобиля при первоначальном оформлении, они вправе пересчитать пошлины, сборы и налоги на основании актуальной оценки.
По словам эксперта, отсутствие четкого порядка расчета утилизационного сбора в случаях перепродажи создает риск доначислений. Таможня не разъясняет, какой коэффициент сбора должен применяться — на дату ТПО или перепродажи, что оставляет пространство для субъективного толкования.
Чтобы избежать доплат, лучше отказаться от перепродажи автомобиля, ввезенного для личного пользования, до истечения одного года с момента ввоза.
Автомобили - ПРАЙМ, 1920, 19.02.2023
Автоюрист назвала документ, который нельзя подписывать после ДТП
19 февраля 2023, 03:03
Также юрист рекомендует проверять документы. Важно убедиться, что все инвойсы и сопутствующие документы отражают реальную стоимость автомобиля — это позволит избежать претензий со стороны таможенных органов.
Пока законодательство остается неопределенным, многое будет зависеть от правоприменительной практики таможенных органов. Ситуации, при которых доплаты действительно обоснованы, должны быть тщательно регламентированы.
"Важно надеяться, что государство найдет баланс, защищая интересы граждан и обеспечивая справедливость в применении сборов", - подытожил Магомед Янгулби.
 
юристАвтотаможняБизнес
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала