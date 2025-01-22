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Сюрприз: кого из автовладельцев обяжут доплатить за уже купленное авто

Сюрприз: кого из автовладельцев обяжут доплатить за уже купленное авто - 22.01.2025, ПРАЙМ

Сюрприз: кого из автовладельцев обяжут доплатить за уже купленное авто

Возможность доначисления платежей за ранее ввезенные автомобили существует, если автовладелец перепродает купленный за границей авто в течение 12 месяцев с... | 22.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-22T02:02+0300

2025-01-22T02:02+0300

2025-01-22T02:02+0300

юрист

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МОСКВА, 22 янв - ПРАЙМ. Возможность доначисления платежей за ранее ввезенные автомобили существует, если автовладелец перепродает купленный за границей авто в течение 12 месяцев с момента его ввоза. Об этом агентству "Прайм" рассказал Магомед Янгулби, управляющий партнер Yang Consult."Согласно постановлению правительства, если автомобиль, ввезенный для личного пользования, был продан до истечения года с даты оформления таможенного приходного ордера (ТПО), разница между уплаченным утилизационным сбором и коммерческим сбором подлежит доплате", - разъясняет эксперт.Кроме того, в 2025 году введены новые ставки утилизационного сбора. Для некоторых категорий автомобилей коммерческий размер утильсбора значительно превышает размер сбора для физлиц. Например, для последовательных гибридов этот показатель вырос с 3 400 рублей до 667 400 рублей."Если автомобиль был перепродан, а ставка изменилась, может потребоваться доплата", - предупреждает юрист.Наконец, если таможенные органы обнаруживают занижение стоимости автомобиля при первоначальном оформлении, они вправе пересчитать пошлины, сборы и налоги на основании актуальной оценки.По словам эксперта, отсутствие четкого порядка расчета утилизационного сбора в случаях перепродажи создает риск доначислений. Таможня не разъясняет, какой коэффициент сбора должен применяться — на дату ТПО или перепродажи, что оставляет пространство для субъективного толкования.Чтобы избежать доплат, лучше отказаться от перепродажи автомобиля, ввезенного для личного пользования, до истечения одного года с момента ввоза.Также юрист рекомендует проверять документы. Важно убедиться, что все инвойсы и сопутствующие документы отражают реальную стоимость автомобиля — это позволит избежать претензий со стороны таможенных органов.Пока законодательство остается неопределенным, многое будет зависеть от правоприменительной практики таможенных органов. Ситуации, при которых доплаты действительно обоснованы, должны быть тщательно регламентированы."Важно надеяться, что государство найдет баланс, защищая интересы граждан и обеспечивая справедливость в применении сборов", - подытожил Магомед Янгулби.

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юрист, авто, таможня, бизнес