https://1prime.ru/20250122/avto-854369626.html

В России начались продажи нового Hyundai Avante по цене Lada Vesta

В России начались продажи нового Hyundai Avante по цене Lada Vesta - 22.01.2025, ПРАЙМ

В России начались продажи нового Hyundai Avante по цене Lada Vesta

Автодилеры в России начали предлагать новый седан Hyundai Avante 2025 года выпуска по цене от 2 010 000 рублей, говорится в материале издания RG.ru. | 22.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-22T11:08+0300

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россия

авто

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МОСКВА, 22 янв - ПРАЙМ. Автодилеры в России начали предлагать новый седан Hyundai Avante 2025 года выпуска по цене от 2 010 000 рублей, говорится в материале издания RG.ru.Согласно изданию, модель является корейской версией известной в России модели Elantra. Новый Avante был представлен в марте 2023 года и увеличился в длину на 60 мм, достигнув 4710 мм. Размер колесной базы составляет 2720 мм, что обеспечивает стабильность на дороге.Автомобиль оснащен 1,6-литровым двигателем мощностью 123 л.с. и вариатором. Согласно VIN-коду, автомобиль производится в Южной Корее. Дилер утверждает, что цена в 2,01 миллиона рублей включает все необходимые сборы и пошлины. Однако, покупателю придется подождать, так как автомобиль доступен только под заказ.

https://1prime.ru/20250121/avto-854344718.html

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россия, авто