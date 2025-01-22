https://1prime.ru/20250122/avto-854369626.html
В России начались продажи нового Hyundai Avante по цене Lada Vesta
В России начались продажи нового Hyundai Avante по цене Lada Vesta - 22.01.2025, ПРАЙМ
В России начались продажи нового Hyundai Avante по цене Lada Vesta
Автодилеры в России начали предлагать новый седан Hyundai Avante 2025 года выпуска по цене от 2 010 000 рублей, говорится в материале издания RG.ru. | 22.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-22T11:08+0300
2025-01-22T11:08+0300
2025-01-22T11:17+0300
россия
авто
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/01/16/854369967_0:19:3186:1811_1920x0_80_0_0_28ea368a8c9aee239441ff08a281491f.jpg
МОСКВА, 22 янв - ПРАЙМ. Автодилеры в России начали предлагать новый седан Hyundai Avante 2025 года выпуска по цене от 2 010 000 рублей, говорится в материале издания RG.ru.Согласно изданию, модель является корейской версией известной в России модели Elantra. Новый Avante был представлен в марте 2023 года и увеличился в длину на 60 мм, достигнув 4710 мм. Размер колесной базы составляет 2720 мм, что обеспечивает стабильность на дороге.Автомобиль оснащен 1,6-литровым двигателем мощностью 123 л.с. и вариатором. Согласно VIN-коду, автомобиль производится в Южной Корее. Дилер утверждает, что цена в 2,01 миллиона рублей включает все необходимые сборы и пошлины. Однако, покупателю придется подождать, так как автомобиль доступен только под заказ.
https://1prime.ru/20250121/avto-854344718.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/01/16/854369967_227:0:2958:2048_1920x0_80_0_0_b1c6dacbebead6459bc94265a73c6abd.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, авто
В России начались продажи нового Hyundai Avante по цене Lada Vesta
RG.ru: в России начались продажи Hyundai Avante 2025 от 2 миллионов рублей
МОСКВА, 22 янв - ПРАЙМ.
Автодилеры в России начали предлагать новый седан Hyundai Avante 2025 года выпуска по цене от 2 010 000 рублей, говорится
в материале издания RG.ru.
Согласно изданию, модель является корейской версией известной в России модели Elantra. Новый Avante был представлен в марте 2023 года и увеличился в длину на 60 мм, достигнув 4710 мм. Размер колесной базы составляет 2720 мм, что обеспечивает стабильность на дороге.
Автомобиль оснащен 1,6-литровым двигателем мощностью 123 л.с. и вариатором. Согласно VIN-коду, автомобиль производится в Южной Корее. Дилер утверждает, что цена в 2,01 миллиона рублей включает все необходимые сборы и пошлины. Однако, покупателю придется подождать, так как автомобиль доступен только под заказ.
Россиянам рассказали, как покупать авто по параллельному импорту