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В России начались продажи нового Hyundai Avante по цене Lada Vesta - 22.01.2025, ПРАЙМ
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В России начались продажи нового Hyundai Avante по цене Lada Vesta
В России начались продажи нового Hyundai Avante по цене Lada Vesta - 22.01.2025, ПРАЙМ
В России начались продажи нового Hyundai Avante по цене Lada Vesta
Автодилеры в России начали предлагать новый седан Hyundai Avante 2025 года выпуска по цене от 2 010 000 рублей, говорится в материале издания RG.ru. | 22.01.2025, ПРАЙМ
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2025-01-22T11:17+0300
россия
авто
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МОСКВА, 22 янв - ПРАЙМ. Автодилеры в России начали предлагать новый седан Hyundai Avante 2025 года выпуска по цене от 2 010 000 рублей, говорится в материале издания RG.ru.Согласно изданию, модель является корейской версией известной в России модели Elantra. Новый Avante был представлен в марте 2023 года и увеличился в длину на 60 мм, достигнув 4710 мм. Размер колесной базы составляет 2720 мм, что обеспечивает стабильность на дороге.Автомобиль оснащен 1,6-литровым двигателем мощностью 123 л.с. и вариатором. Согласно VIN-коду, автомобиль производится в Южной Корее. Дилер утверждает, что цена в 2,01 миллиона рублей включает все необходимые сборы и пошлины. Однако, покупателю придется подождать, так как автомобиль доступен только под заказ.
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россия, авто
РОССИЯ, Авто
11:08 22.01.2025 (обновлено: 11:17 22.01.2025)
 
В России начались продажи нового Hyundai Avante по цене Lada Vesta

RG.ru: в России начались продажи Hyundai Avante 2025 от 2 миллионов рублей

© Фото : HyundaiАвтомобиль Hyundai Avante
Автомобиль Hyundai Avante - ПРАЙМ, 1920, 22.01.2025
Автомобиль Hyundai Avante. Архивное фото
© Фото : Hyundai
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МОСКВА, 22 янв - ПРАЙМ. Автодилеры в России начали предлагать новый седан Hyundai Avante 2025 года выпуска по цене от 2 010 000 рублей, говорится в материале издания RG.ru.
Согласно изданию, модель является корейской версией известной в России модели Elantra. Новый Avante был представлен в марте 2023 года и увеличился в длину на 60 мм, достигнув 4710 мм. Размер колесной базы составляет 2720 мм, что обеспечивает стабильность на дороге.
Автомобиль оснащен 1,6-литровым двигателем мощностью 123 л.с. и вариатором. Согласно VIN-коду, автомобиль производится в Южной Корее. Дилер утверждает, что цена в 2,01 миллиона рублей включает все необходимые сборы и пошлины. Однако, покупателю придется подождать, так как автомобиль доступен только под заказ.
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