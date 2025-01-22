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Количество закрытых шоурумов китайских автобрендов выросло вдвое - 22.01.2025, ПРАЙМ
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Количество закрытых шоурумов китайских автобрендов выросло вдвое
Количество закрытых шоурумов китайских автобрендов выросло вдвое - 22.01.2025, ПРАЙМ
Количество закрытых шоурумов китайских автобрендов выросло вдвое
В 2024 году число закрытых автосалонов дилеров китайских марок выросло в 2,4 раза, пишет "Коммерсант". | 22.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-22T11:31+0300
2025-01-22T11:38+0300
экономика
авто
китайские авто
chery
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МОСКВА, 22 янв — ПРАЙМ. В 2024 году число закрытых автосалонов дилеров китайских марок выросло в 2,4 раза, пишет "Коммерсант".В качестве причины издание называет жесткую политику дистрибуторов и низкую прибыльность бизнеса.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramДилеры разрывали контракты из-за низкой прибыли. Дистрибуторы требовали выполнения планов по отгрузкам и переформатированию шоурумов.Число открытий автосалонов марок из КНР снизилось за год почти в 1,5 раза, до 964 точек. Общее количество шоурумов брендов из Китая выросло на 19,8%. Доля китайских шоурумов увеличилась с 63,8% до 66,9%.Как отмечают эксперты, с учетом нынешних небольших объемов рынка и отсутствия предпосылок к росту российская дилерская сеть остается сильно избыточной.Прогнозируется, что в 2025 году продажи новых автомобилей снизятся на 10%. Рынок прошлого года достиг 1,57 миллион штук, из которых 905,95 тысяч машин пришлось на бренды из КНР.Лидерами по размерам дилерской сети стали Chery (216 шоурумов, рост на 4,3%), Geely (206 шоурумов, рост на 21,2%), Changan (197 шоурумов, рост на 22,4%). На четвертом и пятом местах суббренды Chery: Omoda и Jaecoo, нарастившие количество точек на 9,1% и 11,3%, до 180 и 177 соответственно.Эксперты прогнозируют, что в будущем конкуренция среди дилерских центров усилится. Значимость высокого уровня клиентского сервиса продолжит расти. Китайские марки будут расширять ассортимент и присутствие в России.Как отмечается, российский рынок все еще находится в фазе формирования. Сотни салонов в 2025 году ждет переформатирование или выход из бизнеса. Общий размер сети может вновь сократиться до уровня ниже 4 тысяч точек.
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авто, китайские авто, chery
Экономика, Авто, китайские авто, Chery
11:31 22.01.2025 (обновлено: 11:38 22.01.2025)
 
Количество закрытых шоурумов китайских автобрендов выросло вдвое

"Ъ": в России число закрытых салонов автобрендов из КНР удвоилось

© РИА Новости . Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкАвтомобили в официальном дилерском центре Chery
Автомобили в официальном дилерском центре Chery - ПРАЙМ, 1920, 22.01.2025
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 22 янв — ПРАЙМ. В 2024 году число закрытых автосалонов дилеров китайских марок выросло в 2,4 раза, пишет "Коммерсант".
В качестве причины издание называет жесткую политику дистрибуторов и низкую прибыльность бизнеса.
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Дилеры разрывали контракты из-за низкой прибыли. Дистрибуторы требовали выполнения планов по отгрузкам и переформатированию шоурумов.
Открытие первого международного центра китайских автомобилей Москва-Тянья - ПРАЙМ, 1920, 17.01.2025
Дилеры спрогнозировали долю продаж китайских авто на российском рынке
17 января, 13:42
Число открытий автосалонов марок из КНР снизилось за год почти в 1,5 раза, до 964 точек. Общее количество шоурумов брендов из Китая выросло на 19,8%. Доля китайских шоурумов увеличилась с 63,8% до 66,9%.
Как отмечают эксперты, с учетом нынешних небольших объемов рынка и отсутствия предпосылок к росту российская дилерская сеть остается сильно избыточной.
Прогнозируется, что в 2025 году продажи новых автомобилей снизятся на 10%. Рынок прошлого года достиг 1,57 миллион штук, из которых 905,95 тысяч машин пришлось на бренды из КНР.
Лидерами по размерам дилерской сети стали Chery (216 шоурумов, рост на 4,3%), Geely (206 шоурумов, рост на 21,2%), Changan (197 шоурумов, рост на 22,4%). На четвертом и пятом местах суббренды Chery: Omoda и Jaecoo, нарастившие количество точек на 9,1% и 11,3%, до 180 и 177 соответственно.
Эксперты прогнозируют, что в будущем конкуренция среди дилерских центров усилится. Значимость высокого уровня клиентского сервиса продолжит расти. Китайские марки будут расширять ассортимент и присутствие в России.
Как отмечается, российский рынок все еще находится в фазе формирования. Сотни салонов в 2025 году ждет переформатирование или выход из бизнеса. Общий размер сети может вновь сократиться до уровня ниже 4 тысяч точек.
 
ЭкономикаАвтокитайские автоChery
 
 
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