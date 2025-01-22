https://1prime.ru/20250122/avto-854370598.html

Количество закрытых шоурумов китайских автобрендов выросло вдвое

Количество закрытых шоурумов китайских автобрендов выросло вдвое - 22.01.2025, ПРАЙМ

Количество закрытых шоурумов китайских автобрендов выросло вдвое

В 2024 году число закрытых автосалонов дилеров китайских марок выросло в 2,4 раза, пишет "Коммерсант". | 22.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-22T11:31+0300

2025-01-22T11:31+0300

2025-01-22T11:38+0300

экономика

авто

китайские авто

chery

https://cdnn.1prime.ru/img/84029/96/840299687_0:97:3295:1950_1920x0_80_0_0_eb42d22f82b2cc48fa0cd09f6a32c6ad.jpg

МОСКВА, 22 янв — ПРАЙМ. В 2024 году число закрытых автосалонов дилеров китайских марок выросло в 2,4 раза, пишет "Коммерсант".В качестве причины издание называет жесткую политику дистрибуторов и низкую прибыльность бизнеса.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramДилеры разрывали контракты из-за низкой прибыли. Дистрибуторы требовали выполнения планов по отгрузкам и переформатированию шоурумов.Число открытий автосалонов марок из КНР снизилось за год почти в 1,5 раза, до 964 точек. Общее количество шоурумов брендов из Китая выросло на 19,8%. Доля китайских шоурумов увеличилась с 63,8% до 66,9%.Как отмечают эксперты, с учетом нынешних небольших объемов рынка и отсутствия предпосылок к росту российская дилерская сеть остается сильно избыточной.Прогнозируется, что в 2025 году продажи новых автомобилей снизятся на 10%. Рынок прошлого года достиг 1,57 миллион штук, из которых 905,95 тысяч машин пришлось на бренды из КНР.Лидерами по размерам дилерской сети стали Chery (216 шоурумов, рост на 4,3%), Geely (206 шоурумов, рост на 21,2%), Changan (197 шоурумов, рост на 22,4%). На четвертом и пятом местах суббренды Chery: Omoda и Jaecoo, нарастившие количество точек на 9,1% и 11,3%, до 180 и 177 соответственно.Эксперты прогнозируют, что в будущем конкуренция среди дилерских центров усилится. Значимость высокого уровня клиентского сервиса продолжит расти. Китайские марки будут расширять ассортимент и присутствие в России.Как отмечается, российский рынок все еще находится в фазе формирования. Сотни салонов в 2025 году ждет переформатирование или выход из бизнеса. Общий размер сети может вновь сократиться до уровня ниже 4 тысяч точек.

https://1prime.ru/20250117/avto-854279147.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

авто, китайские авто, chery