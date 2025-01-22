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В России выросла доля авто, использовавшихся в каршеринге - 22.01.2025, ПРАЙМ
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В России выросла доля авто, использовавшихся в каршеринге
В России выросла доля авто, использовавшихся в каршеринге - 22.01.2025, ПРАЙМ
В России выросла доля авто, использовавшихся в каршеринге
Эксперты Автотеки, сервиса онлайн-проверки истории автомобилей (проект Авито), проанализировали данные о машинах на платформе Авито Авто, которые ранее... | 22.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-22T16:09+0300
2025-01-22T16:09+0300
эксклюзив
авто
авито
каршеринг
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МОСКВА, 22 янв - ПРАЙМ. Эксперты Автотеки, сервиса онлайн-проверки истории автомобилей (проект Авито), проанализировали данные о машинах на платформе Авито Авто, которые ранее использовались в каршеринге. Оказалось, что в 2024 году у 3 моделей доля составила 10% и более.Лидером по числу машин, использовавшихся в каршеринге, стал Nissan Qashqai с долей 13%. Вторую строку занял Renault Kaptur (12%), а третью – Volkswagen Polo (10%). Четвертое место досталось Kia Rio X-Line: у этой модели доля авто, использовавшихся в каршеринге, составила 7%. Замыкает топ-5 Skoda Rapid с 6%. Также в топ-10 моделей вошли Kia Rio, Skoda Octavia, Renault Arkana, Hyundai Solaris и Mercedes-Benz CLA-класса.Наиболее динамично число автомобилей, в истории которых есть запись об использовании в каршеринге, год к году увеличилось у купе-кроссовера Renault Arkana – в 6,7 раза."За год доля автомобилей, по которым в базе Автотеки есть запись об использовании в каршеринге, увеличилась на 10%. Лидеры списка — Nissan Qashqai, Renault Kaptur и Volkswagen Polo — пользуются высоким спросом как у операторов каршеринга, так и у частных владельцев благодаря сбалансированным техническим характеристикам. Примечательно увеличение количества автомобилей Renault Arkana в сегменте каршеринга за последний год. Все это свидетельствует о том, что операторы каршеринга активно обновляют и расширяют свои автопарки. При этом, выбирая машину с пробегом, важно обладать полной информацией об истории эксплуатации, в том числе выяснить, использовалась ли она в каршеринге. Несмотря на свежесть года выпуска, интенсивная эксплуатация может наложить отпечаток на работоспособность агрегатов. Данные о том, как производилось сервисное обслуживание, были ли страховые случаи, верно ли указан пробег, нет ли ограничений на регистрационные действия, а также другие аспекты покупки и эксплуатации автомобиля можно узнать в Автотеке еще до выезда на осмотр", – прокомментировал Андрей Тумкин, управляющий директор Автотеки.
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эксклюзив, авто, авито, каршеринг
Эксклюзив, Авто, Авито, каршеринг
16:09 22.01.2025
 
В России выросла доля авто, использовавшихся в каршеринге

Автотека: доля авто, использовавшихся в каршеринге, за год увеличилась на 10%

© РИА Новости . Виталий Аньков | Перейти в медиабанкПробка
Пробка - ПРАЙМ, 1920, 22.01.2025
© РИА Новости . Виталий Аньков
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МОСКВА, 22 янв - ПРАЙМ. Эксперты Автотеки, сервиса онлайн-проверки истории автомобилей (проект Авито), проанализировали данные о машинах на платформе Авито Авто, которые ранее использовались в каршеринге. Оказалось, что в 2024 году у 3 моделей доля составила 10% и более.
Лидером по числу машин, использовавшихся в каршеринге, стал Nissan Qashqai с долей 13%. Вторую строку занял Renault Kaptur (12%), а третью – Volkswagen Polo (10%). Четвертое место досталось Kia Rio X-Line: у этой модели доля авто, использовавшихся в каршеринге, составила 7%. Замыкает топ-5 Skoda Rapid с 6%. Также в топ-10 моделей вошли Kia Rio, Skoda Octavia, Renault Arkana, Hyundai Solaris и Mercedes-Benz CLA-класса.
Наиболее динамично число автомобилей, в истории которых есть запись об использовании в каршеринге, год к году увеличилось у купе-кроссовера Renault Arkana – в 6,7 раза.
"За год доля автомобилей, по которым в базе Автотеки есть запись об использовании в каршеринге, увеличилась на 10%. Лидеры списка — Nissan Qashqai, Renault Kaptur и Volkswagen Polo — пользуются высоким спросом как у операторов каршеринга, так и у частных владельцев благодаря сбалансированным техническим характеристикам. Примечательно увеличение количества автомобилей Renault Arkana в сегменте каршеринга за последний год. Все это свидетельствует о том, что операторы каршеринга активно обновляют и расширяют свои автопарки. При этом, выбирая машину с пробегом, важно обладать полной информацией об истории эксплуатации, в том числе выяснить, использовалась ли она в каршеринге. Несмотря на свежесть года выпуска, интенсивная эксплуатация может наложить отпечаток на работоспособность агрегатов. Данные о том, как производилось сервисное обслуживание, были ли страховые случаи, верно ли указан пробег, нет ли ограничений на регистрационные действия, а также другие аспекты покупки и эксплуатации автомобиля можно узнать в Автотеке еще до выезда на осмотр", – прокомментировал Андрей Тумкин, управляющий директор Автотеки.
Топ-10 автомобилей по доле использования в каршеринге

Бренд

Модель

Доля в запросах

Nissan

Qashqai

13%

Renault

Kaptur

12%

Volkswagen

Polo

10%

Kia

Rio X-Line

7%

Skoda

Rapid

6%

Kia

Rio

4%

Skoda

Octavia

4%

Renault

Arkana

3%

Hyundai

Solaris

3%

Mercedes-Benz

CLA-класс

3%

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