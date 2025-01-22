https://1prime.ru/20250122/avto-854378236.html

В России выросла доля авто, использовавшихся в каршеринге

В России выросла доля авто, использовавшихся в каршеринге - 22.01.2025, ПРАЙМ

В России выросла доля авто, использовавшихся в каршеринге

Эксперты Автотеки, сервиса онлайн-проверки истории автомобилей (проект Авито), проанализировали данные о машинах на платформе Авито Авто, которые ранее... | 22.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-22T16:09+0300

2025-01-22T16:09+0300

2025-01-22T16:09+0300

эксклюзив

авто

авито

каршеринг

https://cdnn.1prime.ru/img/83158/70/831587044_0:0:3144:1769_1920x0_80_0_0_2f19143563d98d03011b043a87883306.jpg

МОСКВА, 22 янв - ПРАЙМ. Эксперты Автотеки, сервиса онлайн-проверки истории автомобилей (проект Авито), проанализировали данные о машинах на платформе Авито Авто, которые ранее использовались в каршеринге. Оказалось, что в 2024 году у 3 моделей доля составила 10% и более.Лидером по числу машин, использовавшихся в каршеринге, стал Nissan Qashqai с долей 13%. Вторую строку занял Renault Kaptur (12%), а третью – Volkswagen Polo (10%). Четвертое место досталось Kia Rio X-Line: у этой модели доля авто, использовавшихся в каршеринге, составила 7%. Замыкает топ-5 Skoda Rapid с 6%. Также в топ-10 моделей вошли Kia Rio, Skoda Octavia, Renault Arkana, Hyundai Solaris и Mercedes-Benz CLA-класса.Наиболее динамично число автомобилей, в истории которых есть запись об использовании в каршеринге, год к году увеличилось у купе-кроссовера Renault Arkana – в 6,7 раза."За год доля автомобилей, по которым в базе Автотеки есть запись об использовании в каршеринге, увеличилась на 10%. Лидеры списка — Nissan Qashqai, Renault Kaptur и Volkswagen Polo — пользуются высоким спросом как у операторов каршеринга, так и у частных владельцев благодаря сбалансированным техническим характеристикам. Примечательно увеличение количества автомобилей Renault Arkana в сегменте каршеринга за последний год. Все это свидетельствует о том, что операторы каршеринга активно обновляют и расширяют свои автопарки. При этом, выбирая машину с пробегом, важно обладать полной информацией об истории эксплуатации, в том числе выяснить, использовалась ли она в каршеринге. Несмотря на свежесть года выпуска, интенсивная эксплуатация может наложить отпечаток на работоспособность агрегатов. Данные о том, как производилось сервисное обслуживание, были ли страховые случаи, верно ли указан пробег, нет ли ограничений на регистрационные действия, а также другие аспекты покупки и эксплуатации автомобиля можно узнать в Автотеке еще до выезда на осмотр", – прокомментировал Андрей Тумкин, управляющий директор Автотеки.

https://1prime.ru/20250119/avto-854287071.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

эксклюзив, авто, авито, каршеринг