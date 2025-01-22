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"Если выстоит". Британия сделала рискованную ставку на будущее Украины - 22.01.2025, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20250122/britaniya-854371862.html
"Если выстоит". Британия сделала рискованную ставку на будущее Украины
"Если выстоит". Британия сделала рискованную ставку на будущее Украины - 22.01.2025, ПРАЙМ
"Если выстоит". Британия сделала рискованную ставку на будущее Украины
Соглашение Лондона и Киева о "столетнем партнерстве" еще предстоит наполнить содержанием — это произойдет лишь в том случае, если Украина выстоит как... | 22.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-22T12:11+0300
2025-01-22T12:11+0300
спецоперация на украине
украина
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МОСКВА, 22 янв — ПРАЙМ. Соглашение Лондона и Киева о "столетнем партнерстве" еще предстоит наполнить содержанием — это произойдет лишь в том случае, если Украина выстоит как независимая страна с подобающей властью, пишет почетный профессор Школы славянских и восточноевропейских исследований при Университетском колледже Лондона Марк Галеотти для британского издания The Spectator.Как отмечает автор, российское посольство в Лондоне назвало визит премьер-министра Кира Стармера в Киев "отчаянной попыткой британских кураторов удержать агонизирующий режим на плаву". Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала партнерство "ничтожным" и заявила, что Киев готов подписать купчую о продаже страны или сделать ее новой британской колонией.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramЧто касается реальных аспектов соглашения, то ведутся лишь некоторые разговоры о частичном переводе программы обучения ВСУ из Великобритании обратно на Украину. Нет упоминаний о базах. Таким образом, британцы не выступают серыми кардиналами и теневыми "кураторами" украинцев, указывает Галеотти.Соглашение и декларация полны дежурных банальностей и общих мест. Единственная конкретика — обязательство поддерживать текущий объем финансирования на уровне трех миллиардов фунтов стерлингов в год до 2030 года.Как отмечается, соглашение призвано проложить путь к будущему сотрудничеству и поддержке — это сигнал Украине и предостережение Москве. Соглашение — рискованная ставка на Украину после окончания боевых действий, подчеркивает эксперт.Представитель МИД Украины ответил, что поддержка будет продолжаться до тех пор, пока это необходимо. Однако уточняющие вопросы о целях и сроках поддержки остались без ответа.Соглашение охватывает широкий спектр вопросов: от гарантий безопасности до торгового сотрудничества. Это не беспрецедентно, но важно для будущего взаимодействия, заключает эксперт.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
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украина, великобритания
Спецоперация на Украине, УКРАИНА, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
12:11 22.01.2025
 
"Если выстоит". Британия сделала рискованную ставку на будущее Украины

Spectator: Киеву не следует особо надеяться на "столетнее партнерство" с Лондоном

© Фото : Unsplash/Max KukurudziakФлаг Украины
Флаг Украины - ПРАЙМ, 1920, 22.01.2025
© Фото : Unsplash/Max Kukurudziak
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МОСКВА, 22 янв — ПРАЙМ. Соглашение Лондона и Киева о "столетнем партнерстве" еще предстоит наполнить содержанием — это произойдет лишь в том случае, если Украина выстоит как независимая страна с подобающей властью, пишет почетный профессор Школы славянских и восточноевропейских исследований при Университетском колледже Лондона Марк Галеотти для британского издания The Spectator.
Как отмечает автор, российское посольство в Лондоне назвало визит премьер-министра Кира Стармера в Киев "отчаянной попыткой британских кураторов удержать агонизирующий режим на плаву". Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала партнерство "ничтожным" и заявила, что Киев готов подписать купчую о продаже страны или сделать ее новой британской колонией.
Читайте ПРАЙМ в нашем канале в Telegram
Что касается реальных аспектов соглашения, то ведутся лишь некоторые разговоры о частичном переводе программы обучения ВСУ из Великобритании обратно на Украину. Нет упоминаний о базах. Таким образом, британцы не выступают серыми кардиналами и теневыми "кураторами" украинцев, указывает Галеотти.
Американский флаг на здании Пентагона, Вашингтон, США - ПРАЙМ, 1920, 22.01.2025
"Полная перезагрузка". На Украине забили тревогу из-за решения Пентагона
11:22
Соглашение и декларация полны дежурных банальностей и общих мест. Единственная конкретика — обязательство поддерживать текущий объем финансирования на уровне трех миллиардов фунтов стерлингов в год до 2030 года.
Как отмечается, соглашение призвано проложить путь к будущему сотрудничеству и поддержке — это сигнал Украине и предостережение Москве. Соглашение — рискованная ставка на Украину после окончания боевых действий, подчеркивает эксперт.
Представитель МИД Украины ответил, что поддержка будет продолжаться до тех пор, пока это необходимо. Однако уточняющие вопросы о целях и сроках поддержки остались без ответа.
Соглашение охватывает широкий спектр вопросов: от гарантий безопасности до торгового сотрудничества. Это не беспрецедентно, но важно для будущего взаимодействия, заключает эксперт.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
 
Спецоперация на УкраинеУКРАИНАВЕЛИКОБРИТАНИЯ
 
 
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