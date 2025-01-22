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Эксперт рассказал, как США могут повлиять на рынок лития

Эксперт рассказал, как США могут повлиять на рынок лития - 22.01.2025, ПРАЙМ

Эксперт рассказал, как США могут повлиять на рынок лития

США, занимая пятое место в мире по объемам добытого лития и обладая восьмой частью его мировых запасов, могут оказать давление на рынок этого металла,... | 22.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-22T02:16+0300

2025-01-22T02:16+0300

2025-01-22T02:16+0300

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МОСКВА, 22 янв - ПРАЙМ. США, занимая пятое место в мире по объемам добытого лития и обладая восьмой частью его мировых запасов, могут оказать давление на рынок этого металла, отказавшись от активного распространения в стране электромобилей – одной из значимых отраслей его использования, заявил РИА Новости независимый промышленный эксперт Леонид Хазанов. Как выяснило РИА Новости, изучив данные Института геологоразведки США, объемы извлеченного лития в США составляют 1,1 миллиона тонн. Это меньше, чем у Чили (9,3 миллиона тонн), Австралии (6,2 миллиона тонн), Аргентины (3,6 миллиона тонн) и Китая (3 миллиона тонн). А всего мировой объем извлеченного лития, согласно данным за 2023 год (отчетность публикуется со значительным временным лагом), составляют 28 миллионов тонн. Разведанные мировые запасы при этом составляют 105 миллионов тонн, из них 14 миллионов приходится на США. Больше, чем у Штатов, потенциал только у Боливии (23 миллиона тонн) и Аргентины (22 миллиона тонн). Данные по ежегодным объемам производства лития США не раскрывают. Новый президент США Дональд Трамп после вступления в должность отменил важный с точки зрения использования лития указ своего предшественника Джо Байдена о том, что к 2030 году половина всех продающихся в Штатах автомобилей должны быть электрическими. "Решение Дональда Трампа, отменяющее указ своего предшественника, может привести к падению производства и импорта электромобилей и далее по цепочке к сокращению спроса на литий, который в свою очередь будет давить на его и без того невысокие цены", - прокомментировал Хазанов. "В конечном счете, это может привести к падению объемов добычи и переработки литиевого сырья и замораживанию инвестиционных проектов по освоению его проектов в ряде стран мира, в том числе, как ни удивительно, в самих США, даже несмотря на существующие меры государственной поддержки его инвесторов", - добавил эксперт. Вместе с тем, полагает он, лишний литий в США может быть направлен на производство алюминий-литиевых сплавов, востребованных в авиакосмической индустрии: удешевление лития может снизить стоимость изготовления компонентов фюзеляжей и крыльев самолетов.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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промышленность, сша, аргентина, чили, дональд трамп, джо байден