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СМИ: военный экспорт Германии установил рекорд благодаря поставкам Киеву
СМИ: военный экспорт Германии установил рекорд благодаря поставкам Киеву - 22.01.2025, ПРАЙМ
СМИ: военный экспорт Германии установил рекорд благодаря поставкам Киеву
Немецкий военный экспорт в 2024 году из-за поставок на Украину составил рекордные 13,3 миллиарда евро, передает агентство DPA со ссылкой на данные министерства... | 22.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-22T08:57+0300
2025-01-22T08:57+0300
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вооружения
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МОСКВА, 22 янв - ПРАЙМ. Немецкий военный экспорт в 2024 году из-за поставок на Украину составил рекордные 13,3 миллиарда евро, передает агентство DPA со ссылкой на данные министерства экономики страны. "Поставки вооружения на Украину в 2024 году привели к новому рекорду в немецком военном экспорте. Федеральное правительство в прошлом году одобрило экспорт оружия и военного оснащения на сумму 13,33 миллиарда евро - больше, чем когда-либо до этого. Больше половины - 8,15 миллиарда евро - пришлись на Украину", - говорится в сообщении агентства со ссылкой на данные министерства экономики, полученные по запросу депутата от партии "Союз Сары Вагенкнехт - за разум и справедливость" (ССВ) Севим Дагделен. В 2023 году военный экспорт ФРГ достиг рекордных 12,2 миллиарда евро. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию конфликта и напрямую вовлекают страны НАТО в него. Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров в Великобритании, Германии, Италии и других странах.
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украина, германия, нато
Вооружения, УКРАИНА, ГЕРМАНИЯ, НАТО
СМИ: военный экспорт Германии установил рекорд благодаря поставкам Киеву
DPA: военный экспорт ФРГ из-за поставок Киеву установил рекорд в 13,3 млрд евро
МОСКВА, 22 янв - ПРАЙМ. Немецкий военный экспорт в 2024 году из-за поставок на Украину составил рекордные 13,3 миллиарда евро, передает агентство DPA со ссылкой на данные министерства экономики страны.
"Поставки вооружения на Украину в 2024 году привели к новому рекорду в немецком военном экспорте. Федеральное правительство в прошлом году одобрило экспорт оружия и военного оснащения на сумму 13,33 миллиарда евро - больше, чем когда-либо до этого. Больше половины - 8,15 миллиарда евро - пришлись на Украину", - говорится в сообщении агентства со ссылкой на данные министерства экономики, полученные по запросу депутата от партии "Союз Сары Вагенкнехт - за разум и справедливость" (ССВ) Севим Дагделен.
В 2023 году военный экспорт ФРГ достиг рекордных 12,2 миллиарда евро.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию конфликта и напрямую вовлекают страны НАТО в него. Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров в Великобритании, Германии, Италии и других странах.
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