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Огромные потери. Фон дер Ляйен сделала вынужденное признание о санкциях

Огромные потери. Фон дер Ляйен сделала вынужденное признание о санкциях - 22.01.2025, ПРАЙМ

Огромные потери. Фон дер Ляйен сделала вынужденное признание о санкциях

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила на Всемирном экономическом форуме в Давосе, что санкции против России дорого обошлись Евросоюзу, пишет... | 22.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-22T14:34+0300

2025-01-22T14:34+0300

2025-01-22T14:34+0300

энергетика

газ

нефть

ес

еврокомиссия

урсула фон дер ляйен

санкции против рф

россия

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МОСКВА, 22 янв — ПРАЙМ. Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила на Всемирном экономическом форуме в Давосе, что санкции против России дорого обошлись Евросоюзу, пишет "Страна.ua".По ее словам, отказ от энергоресурсов из России привел к заоблачным тратам на электроэнергию.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramИмпорт газа из России сократился на 75%. ЕС импортирует из России только 3% нефти и не использует уголь.По ее мнению, конкурентоспособность ЕС зависит от низких и стабильных цен на энергоносители.Фон дер Ляйен призвала ЕС продолжать диверсифицировать источники энергии и расширять использование экологически чистых источников.Как отмечает издание, после прекращения транзита через Украину газ в Европе подорожал до самых высоких показателей с осени 2023 года.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

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газ, нефть, ес, еврокомиссия, урсула фон дер ляйен, санкции против рф, россия