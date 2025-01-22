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Огромные потери. Фон дер Ляйен сделала вынужденное признание о санкциях
Огромные потери. Фон дер Ляйен сделала вынужденное признание о санкциях - 22.01.2025, ПРАЙМ
Огромные потери. Фон дер Ляйен сделала вынужденное признание о санкциях
Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила на Всемирном экономическом форуме в Давосе, что санкции против России дорого обошлись Евросоюзу, пишет... | 22.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-22T14:34+0300
2025-01-22T14:34+0300
2025-01-22T14:34+0300
энергетика
газ
нефть
ес
еврокомиссия
урсула фон дер ляйен
санкции против рф
россия
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МОСКВА, 22 янв — ПРАЙМ. Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила на Всемирном экономическом форуме в Давосе, что санкции против России дорого обошлись Евросоюзу, пишет "Страна.ua".По ее словам, отказ от энергоресурсов из России привел к заоблачным тратам на электроэнергию.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramИмпорт газа из России сократился на 75%. ЕС импортирует из России только 3% нефти и не использует уголь.По ее мнению, конкурентоспособность ЕС зависит от низких и стабильных цен на энергоносители.Фон дер Ляйен призвала ЕС продолжать диверсифицировать источники энергии и расширять использование экологически чистых источников.Как отмечает издание, после прекращения транзита через Украину газ в Европе подорожал до самых высоких показателей с осени 2023 года.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
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газ, нефть, ес, еврокомиссия, урсула фон дер ляйен, санкции против рф, россия
Энергетика, Газ, Нефть, ЕС, Еврокомиссия, Урсула фон дер Ляйен, санкции против РФ, РОССИЯ
Огромные потери. Фон дер Ляйен сделала вынужденное признание о санкциях
Страна.ua: ЕС несет огромные издержки из-за отказа от энергоресурсов из России