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Огромные потери. Фон дер Ляйен сделала вынужденное признание о санкциях - 22.01.2025, ПРАЙМ
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Огромные потери. Фон дер Ляйен сделала вынужденное признание о санкциях
Огромные потери. Фон дер Ляйен сделала вынужденное признание о санкциях - 22.01.2025, ПРАЙМ
Огромные потери. Фон дер Ляйен сделала вынужденное признание о санкциях
Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила на Всемирном экономическом форуме в Давосе, что санкции против России дорого обошлись Евросоюзу, пишет... | 22.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-22T14:34+0300
2025-01-22T14:34+0300
энергетика
газ
нефть
ес
еврокомиссия
урсула фон дер ляйен
санкции против рф
россия
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МОСКВА, 22 янв — ПРАЙМ. Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила на Всемирном экономическом форуме в Давосе, что санкции против России дорого обошлись Евросоюзу, пишет "Страна.ua".По ее словам, отказ от энергоресурсов из России привел к заоблачным тратам на электроэнергию.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramИмпорт газа из России сократился на 75%. ЕС импортирует из России только 3% нефти и не использует уголь.По ее мнению, конкурентоспособность ЕС зависит от низких и стабильных цен на энергоносители.Фон дер Ляйен призвала ЕС продолжать диверсифицировать источники энергии и расширять использование экологически чистых источников.Как отмечает издание, после прекращения транзита через Украину газ в Европе подорожал до самых высоких показателей с осени 2023 года.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
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газ, нефть, ес, еврокомиссия, урсула фон дер ляйен, санкции против рф, россия
Энергетика, Газ, Нефть, ЕС, Еврокомиссия, Урсула фон дер Ляйен, санкции против РФ, РОССИЯ
14:34 22.01.2025
 
Огромные потери. Фон дер Ляйен сделала вынужденное признание о санкциях

Страна.ua: ЕС несет огромные издержки из-за отказа от энергоресурсов из России

© CC BY 2.0 / Houses of the OireachtasПредседатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен
Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен - ПРАЙМ, 1920, 22.01.2025
© CC BY 2.0 / Houses of the Oireachtas
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МОСКВА, 22 янв — ПРАЙМ. Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила на Всемирном экономическом форуме в Давосе, что санкции против России дорого обошлись Евросоюзу, пишет "Страна.ua".
По ее словам, отказ от энергоресурсов из России привел к заоблачным тратам на электроэнергию.
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Импорт газа из России сократился на 75%. ЕС импортирует из России только 3% нефти и не использует уголь.
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По ее мнению, конкурентоспособность ЕС зависит от низких и стабильных цен на энергоносители.
Фон дер Ляйен призвала ЕС продолжать диверсифицировать источники энергии и расширять использование экологически чистых источников.
Как отмечает издание, после прекращения транзита через Украину газ в Европе подорожал до самых высоких показателей с осени 2023 года.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
 
ЭнергетикаГазНефтьЕСЕврокомиссияУрсула фон дер Ляйенсанкции против РФРОССИЯ
 
 
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