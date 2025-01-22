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Инфляция в России на 20 января составила 9,92 процента - 22.01.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250122/inflyatsiya-854386232.html
Инфляция в России на 20 января составила 9,92 процента
Инфляция в России на 20 января составила 9,92 процента - 22.01.2025, ПРАЙМ
Инфляция в России на 20 января составила 9,92 процента
Инфляция в России на 20 января составила 9,92% в годовом выражении после 9,86% на 13 января, следует из доклада Минэкономразвития "О текущей ценовой ситуации". | 22.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-22T19:14+0300
2025-01-22T19:14+0300
экономика
россия
минэкономразвития рф
инфляция в россии
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МОСКВА, 22 янв - ПРАЙМ. Инфляция в России на 20 января составила 9,92% в годовом выражении после 9,86% на 13 января, следует из доклада Минэкономразвития "О текущей ценовой ситуации". Как отмечает министерство, в секторе продовольственных товаров за период с 14 по 20 января цены в среднем выросли на 0,34%. При этом на плодоовощную продукцию рост цен замедлился до 0,5% с 2,9% за 1-13 января. На продукты питания за исключением плодоовощной продукции темпы роста цен составил 0,3%. "В сегменте непродовольственных товаров на отчетной неделе цены изменились (выросли - ред.) на 0,22%, на услуги – на 0,20%", - указано в документе.
https://1prime.ru/20250122/inflyatsiya-854382757.html
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россия, минэкономразвития рф, инфляция в россии
Экономика, РОССИЯ, Минэкономразвития РФ, инфляция в России
19:14 22.01.2025
 
Инфляция в России на 20 января составила 9,92 процента

МЭР: инфляция в России на 20 января составила 9,92% в годовом выражении

© РИА Новости . Владимир Сергеев | Перейти в медиабанкМосква
Москва - ПРАЙМ, 1920, 22.01.2025
© РИА Новости . Владимир Сергеев
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МОСКВА, 22 янв - ПРАЙМ. Инфляция в России на 20 января составила 9,92% в годовом выражении после 9,86% на 13 января, следует из доклада Минэкономразвития "О текущей ценовой ситуации".
Как отмечает министерство, в секторе продовольственных товаров за период с 14 по 20 января цены в среднем выросли на 0,34%. При этом на плодоовощную продукцию рост цен замедлился до 0,5% с 2,9% за 1-13 января. На продукты питания за исключением плодоовощной продукции темпы роста цен составил 0,3%.
"В сегменте непродовольственных товаров на отчетной неделе цены изменились (выросли - ред.) на 0,22%, на услуги – на 0,20%", - указано в документе.
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ЭкономикаРОССИЯМинэкономразвития РФинфляция в России
 
 
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