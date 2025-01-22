https://1prime.ru/20250122/inflyatsiya-854386232.html

Инфляция в России на 20 января составила 9,92 процента

Инфляция в России на 20 января составила 9,92 процента - 22.01.2025, ПРАЙМ

Инфляция в России на 20 января составила 9,92 процента

Инфляция в России на 20 января составила 9,92% в годовом выражении после 9,86% на 13 января, следует из доклада Минэкономразвития "О текущей ценовой ситуации". | 22.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-22T19:14+0300

2025-01-22T19:14+0300

2025-01-22T19:14+0300

экономика

россия

минэкономразвития рф

инфляция в россии

https://cdnn.1prime.ru/img/83169/62/831696264_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_b1424759d322666fb0cf6bf8592c1a9c.jpg

МОСКВА, 22 янв - ПРАЙМ. Инфляция в России на 20 января составила 9,92% в годовом выражении после 9,86% на 13 января, следует из доклада Минэкономразвития "О текущей ценовой ситуации". Как отмечает министерство, в секторе продовольственных товаров за период с 14 по 20 января цены в среднем выросли на 0,34%. При этом на плодоовощную продукцию рост цен замедлился до 0,5% с 2,9% за 1-13 января. На продукты питания за исключением плодоовощной продукции темпы роста цен составил 0,3%. "В сегменте непродовольственных товаров на отчетной неделе цены изменились (выросли - ред.) на 0,22%, на услуги – на 0,20%", - указано в документе.

https://1prime.ru/20250122/inflyatsiya-854382757.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, минэкономразвития рф, инфляция в россии