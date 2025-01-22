https://1prime.ru/20250122/kia-854372311.html

Kia отзовет 75 тысяч кроссоверов Sorento из-за гаснущего света

Kia отзовет 75 тысяч кроссоверов Sorento из-за гаснущего света - 22.01.2025, ПРАЙМ

Kia отзовет 75 тысяч кроссоверов Sorento из-за гаснущего света

Kia объявила в США масштабный отзыв, который затрагивает почти 75 тысяч кроссоверов Sorento 2024 и 2025 модельных годов. Ошибка программного обеспечения может... | 22.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-22T12:32+0300

2025-01-22T12:32+0300

2025-01-22T12:32+0300

авто

kia

https://cdnn.1prime.ru/img/82661/68/826616821_0:167:4000:2417_1920x0_80_0_0_72544b762c3640d829c52f216ef435ab.jpg

МОСКВА, 22 янв — ПРАЙМ. Kia объявила в США масштабный отзыв, который затрагивает почти 75 тысяч кроссоверов Sorento 2024 и 2025 модельных годов. Ошибка программного обеспечения может привести к внезапному отключению фар и задних фонарей, пишет 110km.В Южной Корее компания объявила отзыв из-за аналогичной ошибки. Кроссоверы Sorento могли лишиться внешнего и внутреннего освещения во время движения. Опасная неисправность связана с ошибкой программистов.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramВ ближайшее время владельцев Kia Sorento в США и Канаде уведомят о начале сервисной кампании. Владельцев пригласят в дилерский сервис для бесплатного обновления ПО в блоке управления Body Domain Control Unit.Под отзыв попали 74 469 автомобилей 2024 и 2025 модельных годов. Также отозваны Sorento Hybrid 2025 годаи Sorento Plug-In Hybrid 2025 года.При этом Kia North America пока не знает ни одного случая реального отключения света на кроссоверах. Несмотря на это, компания решила провести отзыв.

https://1prime.ru/20250107/pegas-854066127.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

авто, kia