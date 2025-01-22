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Kia отзовет 75 тысяч кроссоверов Sorento из-за гаснущего света - 22.01.2025, ПРАЙМ
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Kia отзовет 75 тысяч кроссоверов Sorento из-за гаснущего света
Kia отзовет 75 тысяч кроссоверов Sorento из-за гаснущего света - 22.01.2025, ПРАЙМ
Kia отзовет 75 тысяч кроссоверов Sorento из-за гаснущего света
Kia объявила в США масштабный отзыв, который затрагивает почти 75 тысяч кроссоверов Sorento 2024 и 2025 модельных годов. Ошибка программного обеспечения может... | 22.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-22T12:32+0300
2025-01-22T12:32+0300
авто
kia
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МОСКВА, 22 янв — ПРАЙМ. Kia объявила в США масштабный отзыв, который затрагивает почти 75 тысяч кроссоверов Sorento 2024 и 2025 модельных годов. Ошибка программного обеспечения может привести к внезапному отключению фар и задних фонарей, пишет 110km.В Южной Корее компания объявила отзыв из-за аналогичной ошибки. Кроссоверы Sorento могли лишиться внешнего и внутреннего освещения во время движения. Опасная неисправность связана с ошибкой программистов.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramВ ближайшее время владельцев Kia Sorento в США и Канаде уведомят о начале сервисной кампании. Владельцев пригласят в дилерский сервис для бесплатного обновления ПО в блоке управления Body Domain Control Unit.Под отзыв попали 74 469 автомобилей 2024 и 2025 модельных годов. Также отозваны Sorento Hybrid 2025 годаи Sorento Plug-In Hybrid 2025 года.При этом Kia North America пока не знает ни одного случая реального отключения света на кроссоверах. Несмотря на это, компания решила провести отзыв.
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авто, kia
Авто, Kia
12:32 22.01.2025
 
Kia отзовет 75 тысяч кроссоверов Sorento из-за гаснущего света

Kia отзовет в США почти 75 тысяч кроссоверов Sorento из-за гаснущего света

KIA Sorento
 KIA Sorento
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МОСКВА, 22 янв — ПРАЙМ. Kia объявила в США масштабный отзыв, который затрагивает почти 75 тысяч кроссоверов Sorento 2024 и 2025 модельных годов. Ошибка программного обеспечения может привести к внезапному отключению фар и задних фонарей, пишет 110km.
В Южной Корее компания объявила отзыв из-за аналогичной ошибки. Кроссоверы Sorento могли лишиться внешнего и внутреннего освещения во время движения. Опасная неисправность связана с ошибкой программистов.
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В ближайшее время владельцев Kia Sorento в США и Канаде уведомят о начале сервисной кампании. Владельцев пригласят в дилерский сервис для бесплатного обновления ПО в блоке управления Body Domain Control Unit.
Логотип Kia - ПРАЙМ, 1920, 07.01.2025
На российском рынке автомобилей появились седаны Kia Pegas
7 января, 20:30
Под отзыв попали 74 469 автомобилей 2024 и 2025 модельных годов. Также отозваны Sorento Hybrid 2025 годаи Sorento Plug-In Hybrid 2025 года.
При этом Kia North America пока не знает ни одного случая реального отключения света на кроссоверах. Несмотря на это, компания решила провести отзыв.
 
АвтоKia
 
 
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