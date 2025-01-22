https://1prime.ru/20250122/konflikt-854378712.html

Никто не верит. В США оценили способность завершить украинский конфликт

Никто не верит. В США оценили способность завершить украинский конфликт - 22.01.2025, ПРАЙМ

Никто не верит. В США оценили способность завершить украинский конфликт

Президент США Дональд Трамп поручил генерал-лейтенанту в отставке Киту Келлогу остановить конфликт на Украине за сто дней — однако почти никто не верит, что... | 22.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-22T16:12+0300

2025-01-22T16:12+0300

2025-01-22T16:12+0300

спецоперация на украине

сша

украина

дональд трамп

владимир путин

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МОСКВА, 22 янв — ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп поручил генерал-лейтенанту в отставке Киту Келлогу остановить конфликт на Украине за сто дней — однако почти никто не верит, что Келлог сможет прекратить конфликт, особенно русские, пишет The Wall Street Journal.Как отмечается, Келлог имеет план прекращения военных действий, но переговоры будет контролировать президент. Его назначение рассматривается как пробный шаг к началу мирных переговоров.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramДоговориться с президентом России Владимиром Путиным будет труднее, чем думал Трамп — Путин заявил, что не торопится заканчивать военные действия, указывается в статье.Келлог был стойким сторонником Трампа и работал в Совете национальной безопасности. Эксперты считают, что он не оказывает значимого политического влияния и не будет предлагать ничего, что расходится с точкой зрения Трампа.Со своей стороны, Россия не проявляет интереса к контактам с Келлогом. Кремль считает, что назначивший его Трамп может попасть под влияние глубинного государства.Келлог предложил план прекращения огня и урегулирования путем переговоров. В этом план критикуется администрация бывшего президента США Джо Байдена и предлагаются уступки России.Однако Кремль высмеял план, назвав его бесперспективным. Российские комментаторы считают, что Келлог предан Украине и враждебен к России.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

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сша, украина, дональд трамп, владимир путин