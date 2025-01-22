Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Никто не верит. В США оценили способность завершить украинский конфликт - 22.01.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
https://1prime.ru/20250122/konflikt-854378712.html
Никто не верит. В США оценили способность завершить украинский конфликт
Никто не верит. В США оценили способность завершить украинский конфликт - 22.01.2025, ПРАЙМ
Никто не верит. В США оценили способность завершить украинский конфликт
Президент США Дональд Трамп поручил генерал-лейтенанту в отставке Киту Келлогу остановить конфликт на Украине за сто дней — однако почти никто не верит, что... | 22.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-22T16:12+0300
2025-01-22T16:12+0300
спецоперация на украине
сша
украина
дональд трамп
владимир путин
https://cdnn.1prime.ru/img/82872/23/828722314_0:94:3072:1822_1920x0_80_0_0_b2f15ff4b3f14d255c14dbc7a1afcb00.jpg
МОСКВА, 22 янв — ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп поручил генерал-лейтенанту в отставке Киту Келлогу остановить конфликт на Украине за сто дней — однако почти никто не верит, что Келлог сможет прекратить конфликт, особенно русские, пишет The Wall Street Journal.Как отмечается, Келлог имеет план прекращения военных действий, но переговоры будет контролировать президент. Его назначение рассматривается как пробный шаг к началу мирных переговоров.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramДоговориться с президентом России Владимиром Путиным будет труднее, чем думал Трамп — Путин заявил, что не торопится заканчивать военные действия, указывается в статье.Келлог был стойким сторонником Трампа и работал в Совете национальной безопасности. Эксперты считают, что он не оказывает значимого политического влияния и не будет предлагать ничего, что расходится с точкой зрения Трампа.Со своей стороны, Россия не проявляет интереса к контактам с Келлогом. Кремль считает, что назначивший его Трамп может попасть под влияние глубинного государства.Келлог предложил план прекращения огня и урегулирования путем переговоров. В этом план критикуется администрация бывшего президента США Джо Байдена и предлагаются уступки России.Однако Кремль высмеял план, назвав его бесперспективным. Российские комментаторы считают, что Келлог предан Украине и враждебен к России.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://1prime.ru/20250122/ukraina-854368507.html
сша
украина
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/82872/23/828722314_156:0:2887:2048_1920x0_80_0_0_a0638f6c7e4f3095fd51f351ff584a95.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
сша, украина, дональд трамп, владимир путин
Спецоперация на Украине, США, УКРАИНА, Дональд Трамп, Владимир Путин
16:12 22.01.2025
 
Никто не верит. В США оценили способность завершить украинский конфликт

WSJ: в России не считают спецпредставителя Трампа Келлога достойным доверия

© РИА Новости . Алексей Агарышев | Перейти в медиабанкБелый дом в Вашингтоне
Белый дом в Вашингтоне - ПРАЙМ, 1920, 22.01.2025
© РИА Новости . Алексей Агарышев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 22 янв — ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп поручил генерал-лейтенанту в отставке Киту Келлогу остановить конфликт на Украине за сто дней — однако почти никто не верит, что Келлог сможет прекратить конфликт, особенно русские, пишет The Wall Street Journal.
Как отмечается, Келлог имеет план прекращения военных действий, но переговоры будет контролировать президент. Его назначение рассматривается как пробный шаг к началу мирных переговоров.
Читайте ПРАЙМ в нашем канале в Telegram
Договориться с президентом России Владимиром Путиным будет труднее, чем думал Трамп — Путин заявил, что не торопится заканчивать военные действия, указывается в статье.
47-й президент США Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 22.01.2025
WSJ: Трамп поручил добиться прекращения конфликта на Украине за сто дней
10:13
Келлог был стойким сторонником Трампа и работал в Совете национальной безопасности. Эксперты считают, что он не оказывает значимого политического влияния и не будет предлагать ничего, что расходится с точкой зрения Трампа.
Со своей стороны, Россия не проявляет интереса к контактам с Келлогом. Кремль считает, что назначивший его Трамп может попасть под влияние глубинного государства.
Келлог предложил план прекращения огня и урегулирования путем переговоров. В этом план критикуется администрация бывшего президента США Джо Байдена и предлагаются уступки России.
Однако Кремль высмеял план, назвав его бесперспективным. Российские комментаторы считают, что Келлог предан Украине и враждебен к России.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
 
Спецоперация на УкраинеСШАУКРАИНАДональд ТрампВладимир Путин
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала