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Спецслужбы и командование ВСУ покинули Красноармейск, заявил Гагин - 22.01.2025, ПРАЙМ
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Спецслужбы и командование ВСУ покинули Красноармейск, заявил Гагин
Спецслужбы и командование ВСУ покинули Красноармейск, заявил Гагин - 22.01.2025, ПРАЙМ
Спецслужбы и командование ВСУ покинули Красноармейск, заявил Гагин
Спецслужбы и командование ВСУ покинули город Красноармейск в ДНР. Об этом сообщил военно-политический эксперт Ян Гагин. | 22.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-22T12:00+0300
2025-01-22T12:00+0300
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МОСКВА, 22 янв - ПРАЙМ. Спецслужбы и командование ВСУ покинули город Красноармейск в ДНР. Об этом сообщил военно-политический эксперт Ян Гагин.По словам Гагина, хотя противник понимает, что город будет потерян, приказа отступать у них пока нет и скорее всего не будет."Стоит отметить, что спецслужбы оттуда выехали, все командование давно уже покинуло ЛБС. Старших офицеров там уже просто не найти, но зато можно найти наемников по всей линии боевого соприкосновения", - отметил он в эфире Первого канала.Он также отметил, что гарнизон ВСУ в Великой Новоселке также обречен, так как логистика противника нарушена. Освобождение этого города можно считать вопросом времени, резюмировал он.
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Спецоперация на Украине, ВСУ
12:00 22.01.2025
 
Спецслужбы и командование ВСУ покинули Красноармейск, заявил Гагин

Гагин: спецслужбы и командование ВСУ покинули Красноармейск в ДНР

© РИА Новости . Станислав Красильников | Перейти в медиабанкОсвобожденные территории на Красноармейском направлении СВО
Освобожденные территории на Красноармейском направлении СВО - ПРАЙМ, 1920, 22.01.2025
© РИА Новости . Станислав Красильников
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МОСКВА, 22 янв - ПРАЙМ. Спецслужбы и командование ВСУ покинули город Красноармейск в ДНР. Об этом сообщил военно-политический эксперт Ян Гагин.
По словам Гагина, хотя противник понимает, что город будет потерян, приказа отступать у них пока нет и скорее всего не будет.
"Стоит отметить, что спецслужбы оттуда выехали, все командование давно уже покинуло ЛБС. Старших офицеров там уже просто не найти, но зато можно найти наемников по всей линии боевого соприкосновения", - отметил он в эфире Первого канала.
Он также отметил, что гарнизон ВСУ в Великой Новоселке также обречен, так как логистика противника нарушена. Освобождение этого города можно считать вопросом времени, резюмировал он.
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