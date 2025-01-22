https://1prime.ru/20250122/krasnoarmeysk-854371286.html

Спецслужбы и командование ВСУ покинули Красноармейск, заявил Гагин

Спецслужбы и командование ВСУ покинули Красноармейск, заявил Гагин - 22.01.2025, ПРАЙМ

Спецслужбы и командование ВСУ покинули Красноармейск, заявил Гагин

Спецслужбы и командование ВСУ покинули город Красноармейск в ДНР. Об этом сообщил военно-политический эксперт Ян Гагин. | 22.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-22T12:00+0300

2025-01-22T12:00+0300

2025-01-22T12:00+0300

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МОСКВА, 22 янв - ПРАЙМ. Спецслужбы и командование ВСУ покинули город Красноармейск в ДНР. Об этом сообщил военно-политический эксперт Ян Гагин.По словам Гагина, хотя противник понимает, что город будет потерян, приказа отступать у них пока нет и скорее всего не будет."Стоит отметить, что спецслужбы оттуда выехали, все командование давно уже покинуло ЛБС. Старших офицеров там уже просто не найти, но зато можно найти наемников по всей линии боевого соприкосновения", - отметил он в эфире Первого канала.Он также отметил, что гарнизон ВСУ в Великой Новоселке также обречен, так как логистика противника нарушена. Освобождение этого города можно считать вопросом времени, резюмировал он.

https://1prime.ru/20250121/zaluzhnyy-854343306.html

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