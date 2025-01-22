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Спецслужбы и командование ВСУ покинули Красноармейск, заявил Гагин
Спецслужбы и командование ВСУ покинули Красноармейск, заявил Гагин - 22.01.2025, ПРАЙМ
Спецслужбы и командование ВСУ покинули Красноармейск, заявил Гагин
Спецслужбы и командование ВСУ покинули город Красноармейск в ДНР. Об этом сообщил военно-политический эксперт Ян Гагин. | 22.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-22T12:00+0300
2025-01-22T12:00+0300
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МОСКВА, 22 янв - ПРАЙМ. Спецслужбы и командование ВСУ покинули город Красноармейск в ДНР. Об этом сообщил военно-политический эксперт Ян Гагин.По словам Гагина, хотя противник понимает, что город будет потерян, приказа отступать у них пока нет и скорее всего не будет."Стоит отметить, что спецслужбы оттуда выехали, все командование давно уже покинуло ЛБС. Старших офицеров там уже просто не найти, но зато можно найти наемников по всей линии боевого соприкосновения", - отметил он в эфире Первого канала.Он также отметил, что гарнизон ВСУ в Великой Новоселке также обречен, так как логистика противника нарушена. Освобождение этого города можно считать вопросом времени, резюмировал он.
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всу
Спецоперация на Украине, ВСУ
Спецслужбы и командование ВСУ покинули Красноармейск, заявил Гагин
Гагин: спецслужбы и командование ВСУ покинули Красноармейск в ДНР
МОСКВА, 22 янв - ПРАЙМ. Спецслужбы и командование ВСУ покинули город Красноармейск в ДНР. Об этом сообщил военно-политический эксперт Ян Гагин.
По словам Гагина, хотя противник понимает, что город будет потерян, приказа отступать у них пока нет и скорее всего не будет.
"Стоит отметить, что спецслужбы оттуда выехали, все командование давно уже покинуло ЛБС. Старших офицеров там уже просто не найти, но зато можно найти наемников по всей линии боевого соприкосновения", - отметил он в эфире Первого канала.
Он также отметил, что гарнизон ВСУ в Великой Новоселке также обречен, так как логистика противника нарушена. Освобождение этого города можно считать вопросом времени, резюмировал он.
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