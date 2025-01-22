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Россиянам дали совет, что делать при невозможности платить за кредит - 22.01.2025, ПРАЙМ
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Россиянам дали совет, что делать при невозможности платить за кредит
Россиянам дали совет, что делать при невозможности платить за кредит - 22.01.2025, ПРАЙМ
Россиянам дали совет, что делать при невозможности платить за кредит
При возникновении трудностей с обслуживанием кредита следует обратиться к банку за реструктуризацией или кредитными каникулами, сообщил Общественной службе... | 22.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-22T13:44+0300
2025-01-22T13:44+0300
экономика
кредит
нбки
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МОСКВА, 22 янв — ПРАЙМ. При возникновении трудностей с обслуживанием кредита следует обратиться к банку за реструктуризацией или кредитными каникулами, сообщил Общественной службе новостей экономист, директор по маркетингу Национального бюро кредитных историй (НБКИ) Алексей Волков.Он предупредил, что в случае глубокой просрочки возможен дефолт и взыскание через суд. В случае отсутствия активов для погашения задолженности велика вероятность банкротства.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramКак отметил Волков, сейчас процентные ставки по потребительским кредитам повышаются, что отталкивает заемщиков, и просрочка по кредиту грозит ухудшением кредитной истории и понижением рейтинга.Как отмечает эксперт, с конца прошлого года выдача потребкредитов существенно сократилась. В 2025 году банки будут предоставлять кредиты заемщикам с приемлемым кредитным рейтингом и долговой нагрузкой.
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кредит, нбки
Экономика, кредит, НБКИ
13:44 22.01.2025
 
Россиянам дали совет, что делать при невозможности платить за кредит

Экономист Волков дал советы, как быть в случае невозможности платить за кредит

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗнак процента
Знак процента - ПРАЙМ, 1920, 22.01.2025
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 22 янв — ПРАЙМ. При возникновении трудностей с обслуживанием кредита следует обратиться к банку за реструктуризацией или кредитными каникулами, сообщил Общественной службе новостей экономист, директор по маркетингу Национального бюро кредитных историй (НБКИ) Алексей Волков.
Он предупредил, что в случае глубокой просрочки возможен дефолт и взыскание через суд. В случае отсутствия активов для погашения задолженности велика вероятность банкротства.
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Как отметил Волков, сейчас процентные ставки по потребительским кредитам повышаются, что отталкивает заемщиков, и просрочка по кредиту грозит ухудшением кредитной истории и понижением рейтинга.
Доверительное управление - ПРАЙМ, 1920, 09.10.2024
СМИ: эксперт научила, как не переплатить за ипотечный кредит
9 октября 2024, 07:38
Как отмечает эксперт, с конца прошлого года выдача потребкредитов существенно сократилась. В 2025 году банки будут предоставлять кредиты заемщикам с приемлемым кредитным рейтингом и долговой нагрузкой.
 
ЭкономикакредитНБКИ
 
 
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