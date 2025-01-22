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Россиянам дали совет, что делать при невозможности платить за кредит
Россиянам дали совет, что делать при невозможности платить за кредит - 22.01.2025, ПРАЙМ
Россиянам дали совет, что делать при невозможности платить за кредит
При возникновении трудностей с обслуживанием кредита следует обратиться к банку за реструктуризацией или кредитными каникулами, сообщил Общественной службе... | 22.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-22T13:44+0300
2025-01-22T13:44+0300
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МОСКВА, 22 янв — ПРАЙМ. При возникновении трудностей с обслуживанием кредита следует обратиться к банку за реструктуризацией или кредитными каникулами, сообщил Общественной службе новостей экономист, директор по маркетингу Национального бюро кредитных историй (НБКИ) Алексей Волков.Он предупредил, что в случае глубокой просрочки возможен дефолт и взыскание через суд. В случае отсутствия активов для погашения задолженности велика вероятность банкротства.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramКак отметил Волков, сейчас процентные ставки по потребительским кредитам повышаются, что отталкивает заемщиков, и просрочка по кредиту грозит ухудшением кредитной истории и понижением рейтинга.Как отмечает эксперт, с конца прошлого года выдача потребкредитов существенно сократилась. В 2025 году банки будут предоставлять кредиты заемщикам с приемлемым кредитным рейтингом и долговой нагрузкой.
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кредит, нбки
Россиянам дали совет, что делать при невозможности платить за кредит
Экономист Волков дал советы, как быть в случае невозможности платить за кредит
МОСКВА, 22 янв — ПРАЙМ.
При возникновении трудностей с обслуживанием кредита следует обратиться к банку за реструктуризацией или кредитными каникулами, сообщил Общественной службе новостей
экономист, директор по маркетингу Национального бюро кредитных историй (НБКИ) Алексей Волков.
Он предупредил, что в случае глубокой просрочки возможен дефолт и взыскание через суд. В случае отсутствия активов для погашения задолженности велика вероятность банкротства.
Как отметил Волков, сейчас процентные ставки по потребительским кредитам повышаются, что отталкивает заемщиков, и просрочка по кредиту грозит ухудшением кредитной истории и понижением рейтинга.
СМИ: эксперт научила, как не переплатить за ипотечный кредит
Как отмечает эксперт, с конца прошлого года выдача потребкредитов существенно сократилась. В 2025 году банки будут предоставлять кредиты заемщикам с приемлемым кредитным рейтингом и долговой нагрузкой.