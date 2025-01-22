Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
На рынок вернулся популярный среди россиян японский кроссовер - 22.01.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250122/krossover-854374708.html
На рынок вернулся популярный среди россиян японский кроссовер
На рынок вернулся популярный среди россиян японский кроссовер - 22.01.2025, ПРАЙМ
На рынок вернулся популярный среди россиян японский кроссовер
В России снова появился в продаже популярный кроссовер Toyota RAV4. Его привезли по схемам параллельного импорта и частных поставок. Об этом сообщило издание... | 22.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-22T14:18+0300
2025-01-22T14:18+0300
россия
авто
toyota
цены на легковые автомобили
https://cdnn.1prime.ru/img/82640/79/826407994_0:125:2890:1751_1920x0_80_0_0_32f3eb0e620be1a4a2d2309af70ec10a.jpg
МОСКВА, 22 янв - ПРАЙМ. В России снова появился в продаже популярный кроссовер Toyota RAV4. Его привезли по схемам параллельного импорта и частных поставок. Об этом сообщило издание "Автоновости дня".По данным издания, в настоящее время на классифайдах есть несколько сотен объявлений. Цена в них с учетом утильсбора начинается от 3,5 млн рублей. Для сравнения, стоимость рестайлингового Changan CS75plus и нового Geely Atlas даже в базовых комплектациях стартует от 3,59 млн рублей и 3,52 млн рублей соответственно.Отмечается, что новую Toyota RAV4 2024 года выпуска предлагает привезти под заказ за 3,5 млн рублей фирма из Владивостока. Модель имеет атмосферный двигатель объемом 2,0 литра и мощностью 171 лошадиная сила с вариатором и полным приводом. В комплектацию входят цифровая приборная панель, комбинированная отделка интерьера, медиасистема с крупным тачскрином, кожаный мульти-руль, двухзонный климат-контроль и многое другое.Официальный дилер Toyota из Мурманска предлагает привезти новую RAV4 по цене всего на 69 тысяч рублей дороже. Она имеет аналогичный двигатель. При этом комплектация проще. Салон переднеприводной модели обшит тканевым салоном. На панели установлены аналоговые приборы и более простая медиасистема. Также есть адаптивный круиз-контроль с автораспознаванием дорожных знаков, светодиодные фары, система контроля усталости водителя, датчики света, дождя и давления в шинах.В Москве минимальная цена RAV4 составляет 3,99 млн рублей. Полноприводная модель оснащена иным 2,0-литровым "атмосферником" мощностью 149 лошадиных сил.RAV4 также предлагают приобрести в Казани, Брянске, Новосибирске, Хасавюрте, Екатеринбурге, Уфе, Перми, Воронеже, Чебоксарах, Кургане, Тюмени, Иркутске и других городах РФ.
https://1prime.ru/20250121/citroen-854349708.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/82640/79/826407994_195:0:2696:1876_1920x0_80_0_0_4f0bf384348368f7355631103944fe19.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, авто, toyota, цены на легковые автомобили
РОССИЯ, Авто, Toyota, цены на легковые автомобили
14:18 22.01.2025
 
На рынок вернулся популярный среди россиян японский кроссовер

"Автоновости дня": в РФ снова продают новые Toyota RAV4 по цене от 3,5 млн руб

© Фото : пресс-служба компании Тойота (PR-агентство Comunica)" Toyota RAV4
 Toyota RAV4 - ПРАЙМ, 1920, 22.01.2025
© Фото : пресс-служба компании Тойота (PR-агентство Comunica)
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 22 янв - ПРАЙМ. В России снова появился в продаже популярный кроссовер Toyota RAV4. Его привезли по схемам параллельного импорта и частных поставок. Об этом сообщило издание "Автоновости дня".
По данным издания, в настоящее время на классифайдах есть несколько сотен объявлений. Цена в них с учетом утильсбора начинается от 3,5 млн рублей. Для сравнения, стоимость рестайлингового Changan CS75plus и нового Geely Atlas даже в базовых комплектациях стартует от 3,59 млн рублей и 3,52 млн рублей соответственно.
Отмечается, что новую Toyota RAV4 2024 года выпуска предлагает привезти под заказ за 3,5 млн рублей фирма из Владивостока. Модель имеет атмосферный двигатель объемом 2,0 литра и мощностью 171 лошадиная сила с вариатором и полным приводом. В комплектацию входят цифровая приборная панель, комбинированная отделка интерьера, медиасистема с крупным тачскрином, кожаный мульти-руль, двухзонный климат-контроль и многое другое.
Официальный дилер Toyota из Мурманска предлагает привезти новую RAV4 по цене всего на 69 тысяч рублей дороже. Она имеет аналогичный двигатель. При этом комплектация проще. Салон переднеприводной модели обшит тканевым салоном. На панели установлены аналоговые приборы и более простая медиасистема. Также есть адаптивный круиз-контроль с автораспознаванием дорожных знаков, светодиодные фары, система контроля усталости водителя, датчики света, дождя и давления в шинах.
В Москве минимальная цена RAV4 составляет 3,99 млн рублей. Полноприводная модель оснащена иным 2,0-литровым "атмосферником" мощностью 149 лошадиных сил.
RAV4 также предлагают приобрести в Казани, Брянске, Новосибирске, Хасавюрте, Екатеринбурге, Уфе, Перми, Воронеже, Чебоксарах, Кургане, Тюмени, Иркутске и других городах РФ.
Автомобили Citroen C5 Aircross на линии сборке на заводе ПСМА - ПРАЙМ, 1920, 21.01.2025
В России появились новые кроссоверы Citroen C5 Aircross по цене Lada Vesta
Вчера, 14:58
 
РОССИЯАвтоToyotaцены на легковые автомобили
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала