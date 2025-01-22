https://1prime.ru/20250122/krossover-854374708.html
На рынок вернулся популярный среди россиян японский кроссовер
На рынок вернулся популярный среди россиян японский кроссовер - 22.01.2025, ПРАЙМ
На рынок вернулся популярный среди россиян японский кроссовер
В России снова появился в продаже популярный кроссовер Toyota RAV4. Его привезли по схемам параллельного импорта и частных поставок. Об этом сообщило издание... | 22.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-22T14:18+0300
2025-01-22T14:18+0300
2025-01-22T14:18+0300
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МОСКВА, 22 янв - ПРАЙМ. В России снова появился в продаже популярный кроссовер Toyota RAV4. Его привезли по схемам параллельного импорта и частных поставок. Об этом сообщило издание "Автоновости дня".По данным издания, в настоящее время на классифайдах есть несколько сотен объявлений. Цена в них с учетом утильсбора начинается от 3,5 млн рублей. Для сравнения, стоимость рестайлингового Changan CS75plus и нового Geely Atlas даже в базовых комплектациях стартует от 3,59 млн рублей и 3,52 млн рублей соответственно.Отмечается, что новую Toyota RAV4 2024 года выпуска предлагает привезти под заказ за 3,5 млн рублей фирма из Владивостока. Модель имеет атмосферный двигатель объемом 2,0 литра и мощностью 171 лошадиная сила с вариатором и полным приводом. В комплектацию входят цифровая приборная панель, комбинированная отделка интерьера, медиасистема с крупным тачскрином, кожаный мульти-руль, двухзонный климат-контроль и многое другое.Официальный дилер Toyota из Мурманска предлагает привезти новую RAV4 по цене всего на 69 тысяч рублей дороже. Она имеет аналогичный двигатель. При этом комплектация проще. Салон переднеприводной модели обшит тканевым салоном. На панели установлены аналоговые приборы и более простая медиасистема. Также есть адаптивный круиз-контроль с автораспознаванием дорожных знаков, светодиодные фары, система контроля усталости водителя, датчики света, дождя и давления в шинах.В Москве минимальная цена RAV4 составляет 3,99 млн рублей. Полноприводная модель оснащена иным 2,0-литровым "атмосферником" мощностью 149 лошадиных сил.RAV4 также предлагают приобрести в Казани, Брянске, Новосибирске, Хасавюрте, Екатеринбурге, Уфе, Перми, Воронеже, Чебоксарах, Кургане, Тюмени, Иркутске и других городах РФ.
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россия, авто, toyota, цены на легковые автомобили
РОССИЯ, Авто, Toyota, цены на легковые автомобили
На рынок вернулся популярный среди россиян японский кроссовер
"Автоновости дня": в РФ снова продают новые Toyota RAV4 по цене от 3,5 млн руб
МОСКВА, 22 янв - ПРАЙМ.
В России снова появился в продаже популярный кроссовер Toyota RAV4. Его привезли по схемам параллельного импорта и частных поставок. Об этом сообщило издание "Автоновости дня"
.
По данным издания, в настоящее время на классифайдах есть несколько сотен объявлений. Цена в них с учетом утильсбора начинается от 3,5 млн рублей. Для сравнения, стоимость рестайлингового Changan CS75plus и нового Geely Atlas даже в базовых комплектациях стартует от 3,59 млн рублей и 3,52 млн рублей соответственно.
Отмечается, что новую Toyota RAV4 2024 года выпуска предлагает привезти под заказ за 3,5 млн рублей фирма из Владивостока. Модель имеет атмосферный двигатель объемом 2,0 литра и мощностью 171 лошадиная сила с вариатором и полным приводом. В комплектацию входят цифровая приборная панель, комбинированная отделка интерьера, медиасистема с крупным тачскрином, кожаный мульти-руль, двухзонный климат-контроль и многое другое.
Официальный дилер Toyota из Мурманска предлагает привезти новую RAV4 по цене всего на 69 тысяч рублей дороже. Она имеет аналогичный двигатель. При этом комплектация проще. Салон переднеприводной модели обшит тканевым салоном. На панели установлены аналоговые приборы и более простая медиасистема. Также есть адаптивный круиз-контроль с автораспознаванием дорожных знаков, светодиодные фары, система контроля усталости водителя, датчики света, дождя и давления в шинах.
В Москве минимальная цена RAV4 составляет 3,99 млн рублей. Полноприводная модель оснащена иным 2,0-литровым "атмосферником" мощностью 149 лошадиных сил.
RAV4 также предлагают приобрести в Казани, Брянске, Новосибирске, Хасавюрте, Екатеринбурге, Уфе, Перми, Воронеже, Чебоксарах, Кургане, Тюмени, Иркутске и других городах РФ.
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