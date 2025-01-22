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У ВСУ больше преимуществ нет. Купянск скоро падет

У ВСУ больше преимуществ нет. Купянск скоро падет - 22.01.2025, ПРАЙМ

У ВСУ больше преимуществ нет. Купянск скоро падет

ВСУ больше не могут противостоять России из-за усовершенствования российской радиоэлектронной борьбы, пишет британское издание The Telegraph. | 22.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-22T13:20+0300

2025-01-22T13:20+0300

2025-01-22T13:20+0300

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МОСКВА, 22 янв — ПРАЙМ. ВСУ больше не могут противостоять России из-за усовершенствования российской радиоэлектронной борьбы, пишет британское издание The Telegraph.В последние месяцы российская армия усовершенствовала свою радиоэлектронную борьбу с FPV-дронами, которые один из батальонов ВСУ когда-то эффективно использовал вдоль линии фронта в Купянске на северо-востоке Украины. По мнению военных, это одна из главных причин и, возможно, более весомая, чем преимущество России в живой силе, по которой Украина находится в затруднительном положении не только в районе города Купянска, но и на протяжении всей линии фронта.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramКак отмечается, Купянск, важный стратегический город, который стал символом суровой реальности для Украины, находится под постоянным обстрелом. Более 97% жителей покинули город, оставшиеся сталкиваются с трудностями.Российские войска уверенно продвигаются вглубь украинской территории. Украинские войска держат оборону, но их силы ограничены.Президент США Дональд Трамп планирует привлечь российского коллегу Владимира Путина к сотрудничеству. Глава российского государства заявил о готовности к диалогу по Украине.Со своей стороны, Владимир Зеленский сталкивается с трудностями в убеждении Трампа в военной победе Украины.Как пишет автор, жители Купянска понимают, что город может быть взят в ближайшие месяцы. Некоторые предпочитают оставаться в городе, несмотря на риск. При этом местные жители выражают разные мнения о целесообразности переговоров с Москвой.На Украине ведутся споры о целесообразности переговоров с Москвой. Некоторые считают, что страна должна продолжать борьбу, несмотря на призывы Трампа. Другие готовы уступить территории, чтобы избежать больших потерь.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

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