https://1prime.ru/20250122/roskachestvo-854365428.html
Роскачество рассказало о поддельных банковских приложениях
Роскачество рассказало о поддельных банковских приложениях - 22.01.2025, ПРАЙМ
Роскачество рассказало о поддельных банковских приложениях
Поддельные банковские мобильные приложения встречаются на любых смартфонах, а по внешнему виду и функциям не отличаются от оригинальных, рассказали в центре... | 22.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-22T07:25+0300
2025-01-22T07:25+0300
2025-01-22T07:25+0300
технологии
банки
финансы
москва
сергей кузьменко
роскачество
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МОСКВА, 22 янв - ПРАЙМ. Поддельные банковские мобильные приложения встречаются на любых смартфонах, а по внешнему виду и функциям не отличаются от оригинальных, рассказали в центре цифровой экспертизы Роскачества.
"На iPhone нет мобильных приложений популярных банков, этим и пользуются мошенники, создавая подделки. А владельцы Android-смартфонов могут стать жертвами собственной невнимательности... Главное, что нужно знать о фальшивых банковских приложениях - у них мало отзывов, и большинство из них отрицательные... Кроме того, фейковое приложение имеет схожий дизайн, имитирующий официальный банк, а логотип приложения может быть идентичным", - говорится в сообщении.
Эксперты отметили, что в названии фальшивого банковского приложения допускаются ошибки или добавляются слова, а в описании такого приложения встречаются орфографические и пунктуационные ошибки.
В Роскачестве объяснили, что при загрузке неофициального приложения указываются все личные данные, в том числе и CVV-код, таким образом мошенники украдут личную информацию, а доступ к мобильному сервису будет невозможен. Более того, приложение может содержать сетевой фильтр и в этом случае данные попадут на мошеннический ресурс. "То есть приложение будет работать как шпионское, предоставляя злоумышленникам доступ ко всей вашей информации", - уточнили там.
В институте напомнили, что при авторизации в фейковом приложении на телефон может прийти смс с кодом, при вводе которого, злоумышленники получат доступ к аккаунту на "Госуслугах".
"Чтобы защититься от злоумышленников, важно действовать на опережение - заранее распознавать поддельные банковские приложения", - заключил руководитель центра цифровой экспертизы Роскачества Сергей Кузьменко.
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технологии, банки, финансы, москва, сергей кузьменко, роскачество
Технологии, Банки, Финансы, МОСКВА, Сергей Кузьменко, Роскачество
Роскачество рассказало о поддельных банковских приложениях
Роскачество: поддельные банковские приложения встречаются на любых смартфонах
МОСКВА, 22 янв - ПРАЙМ. Поддельные банковские мобильные приложения встречаются на любых смартфонах, а по внешнему виду и функциям не отличаются от оригинальных, рассказали в центре цифровой экспертизы Роскачества.
"На iPhone нет мобильных приложений популярных банков, этим и пользуются мошенники, создавая подделки. А владельцы Android-смартфонов могут стать жертвами собственной невнимательности... Главное, что нужно знать о фальшивых банковских приложениях - у них мало отзывов, и большинство из них отрицательные... Кроме того, фейковое приложение имеет схожий дизайн, имитирующий официальный банк, а логотип приложения может быть идентичным", - говорится в сообщении.
Эксперты отметили, что в названии фальшивого банковского приложения допускаются ошибки или добавляются слова, а в описании такого приложения встречаются орфографические и пунктуационные ошибки.
В Роскачестве объяснили, что при загрузке неофициального приложения указываются все личные данные, в том числе и CVV-код, таким образом мошенники украдут личную информацию, а доступ к мобильному сервису будет невозможен. Более того, приложение может содержать сетевой фильтр и в этом случае данные попадут на мошеннический ресурс. "То есть приложение будет работать как шпионское, предоставляя злоумышленникам доступ ко всей вашей информации", - уточнили там.
В институте напомнили, что при авторизации в фейковом приложении на телефон может прийти смс с кодом, при вводе которого, злоумышленники получат доступ к аккаунту на "Госуслугах".
"Чтобы защититься от злоумышленников, важно действовать на опережение - заранее распознавать поддельные банковские приложения", - заключил руководитель центра цифровой экспертизы Роскачества Сергей Кузьменко.