https://1prime.ru/20250122/roskachestvo-854365428.html

Роскачество рассказало о поддельных банковских приложениях

Роскачество рассказало о поддельных банковских приложениях - 22.01.2025, ПРАЙМ

Роскачество рассказало о поддельных банковских приложениях

Поддельные банковские мобильные приложения встречаются на любых смартфонах, а по внешнему виду и функциям не отличаются от оригинальных, рассказали в центре... | 22.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-22T07:25+0300

2025-01-22T07:25+0300

2025-01-22T07:25+0300

технологии

банки

финансы

москва

сергей кузьменко

роскачество

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/854365428.jpg?1737519947

МОСКВА, 22 янв - ПРАЙМ. Поддельные банковские мобильные приложения встречаются на любых смартфонах, а по внешнему виду и функциям не отличаются от оригинальных, рассказали в центре цифровой экспертизы Роскачества. "На iPhone нет мобильных приложений популярных банков, этим и пользуются мошенники, создавая подделки. А владельцы Android-смартфонов могут стать жертвами собственной невнимательности... Главное, что нужно знать о фальшивых банковских приложениях - у них мало отзывов, и большинство из них отрицательные... Кроме того, фейковое приложение имеет схожий дизайн, имитирующий официальный банк, а логотип приложения может быть идентичным", - говорится в сообщении. Эксперты отметили, что в названии фальшивого банковского приложения допускаются ошибки или добавляются слова, а в описании такого приложения встречаются орфографические и пунктуационные ошибки. В Роскачестве объяснили, что при загрузке неофициального приложения указываются все личные данные, в том числе и CVV-код, таким образом мошенники украдут личную информацию, а доступ к мобильному сервису будет невозможен. Более того, приложение может содержать сетевой фильтр и в этом случае данные попадут на мошеннический ресурс. "То есть приложение будет работать как шпионское, предоставляя злоумышленникам доступ ко всей вашей информации", - уточнили там. В институте напомнили, что при авторизации в фейковом приложении на телефон может прийти смс с кодом, при вводе которого, злоумышленники получат доступ к аккаунту на "Госуслугах". "Чтобы защититься от злоумышленников, важно действовать на опережение - заранее распознавать поддельные банковские приложения", - заключил руководитель центра цифровой экспертизы Роскачества Сергей Кузьменко.

москва

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

технологии, банки, финансы, москва, сергей кузьменко, роскачество