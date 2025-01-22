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Курс рубля к юаню на Мосбирже завершил торги умеренным ростом

Курс рубля к юаню на Мосбирже завершил торги умеренным ростом - 22.01.2025, ПРАЙМ

Курс рубля к юаню на Мосбирже завершил торги умеренным ростом

Рубль по итогам среды продемонстрировал умеренный рост к юаню на Московской бирже, следует из данных площадки. | 22.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-22T19:20+0300

2025-01-22T19:20+0300

2025-01-22T19:20+0300

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МОСКВА, 22 янв - ПРАЙМ. Рубль по итогам среды продемонстрировал умеренный рост к юаню на Московской бирже, следует из данных площадки. Курс юаня расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день торгов снизился на 4 копейки, до 13,54 рубля. Мартовский фьючерс нефти марки Brent на 19.10 мск дешевеет на 0,47%, до 78,92 доллара за баррель. РУБЛЬ ПРОДОЛЖАЕТ УКРЕПЛЯТЬСЯ Юань снизился на 0,31%. Курс китайской валюты в среду двигался в диапазоне 13,51-13,59 рубля. Объем торгов юанями расчетами "завтра" превысил 87 миллиардов рублей, также следует из данных Мосбиржи. "Рубль сегодня продолжил укрепляться. Юань на Мосбирже достигал почти 13,5 рубля, доллар на межбанке заглянул ниже 99. Локальную опору рублю обеспечивает приближение пика налогового периода – экспортеры в эти дни продают дополнительные объемы валюты, чтобы аккумулировать рубли для фискальных платежей", - рассказал Александр Шепелев из "БКС Мир инвестиций". При этом спрос на инвалюту со стороны импортеров сократился после сезонных пиков, добавил эксперт. "Ключевой поддержкой рублю сейчас становится налоговый период, когда спрос на отечественную валюту стремительно нарастает", - отметил Владислав Силаев из УК "Альфа-капитал". ПРОГНОЗЫ "Снижение экспорта российской нефти из-за недавно введенных санкций может отразиться на курсовой динамике позже, в феврале, а в ближайшие дни можно ожидать юань на уровне 13,3-13,7 рубля, доллар - 98-101 рублей", - рассказал Шепелев. Наталья Мильчакова из Freedom Finance Global считает, что завтра доллар может находиться в диапазоне 97-99 рублей, китайский юань - 13,4-13,8 рубля.

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россия, мосбиржа, биржевые торги, юань