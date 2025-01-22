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Стало известно, какие зарубежные автопроизводители ищут шанс вернуться в РФ

Стало известно, какие зарубежные автопроизводители ищут шанс вернуться в РФ - 22.01.2025, ПРАЙМ

Стало известно, какие зарубежные автопроизводители ищут шанс вернуться в РФ

Многие зарубежные производители автомобилей так и не покинули Россию и ждут первой возможности вернуться на отечественный рынок, сообщило издание "Газета.Ru" со | 22.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-22T14:52+0300

2025-01-22T14:52+0300

2025-01-22T14:52+0300

экономика

россия

авто

спрос на легковые авто

автопроизводители

санкции против рф

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МОСКВА, 22 янв - ПРАЙМ. Многие зарубежные производители автомобилей так и не покинули Россию и ждут первой возможности вернуться на отечественный рынок, сообщило издание "Газета.Ru" со ссылкой на опрошенных экспертов.Бывший глава ассоциации "Российские автомобильные дилеры Олег Мосеев выразил уверенность, что иностранные автомобильные фирмы, которые оставили свои представительства в России, ждут своего шанса на возвращение, так как потери для них здесь "оказались болезненными".По словам Моисеева, эти компании сейчас находятся в постоянном общении с дилерами и оказывают им помощь в гарантийном обслуживании (данная услуга не попадает под санкции) притом, что у большинства из них имеются проблемы на других рынках."Как только политическая ситуация будет позволять, они точно попробуют это сделать", — заявил он изданию.Главный редактор журнала "За рулем" Максим Кадаков также заявил "Газете.Ru", что все еще работающие в стране представительства зарубежных автокомпаний говорят о нежелании их собственников окончательно уходить, так как "все понимают, что Россия — это большой и интересный рынок".Эксперты "Газеты.ru" выяснили, что в режиме "ждуна" находятся Toyota, Lexus, Kia, Hyundai, BMW, Porsche, Suzuki, Peugeot-Citroen (владеет Opel), Subaru, Mazda и Mitsubishi, Rolls-Royce. По их данным, у всех них в той или иной степени сохраняется финансовая активность.Отмечается, что юрлица в России сохранили и такие автоконцерны из США, как Chrysler и General Motors. При этом ни у них самих, ни у их "дочек" финансовой активности в стране не наблюдается.

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россия, авто, спрос на легковые авто, автопроизводители, санкции против рф