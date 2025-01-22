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США придется воплощать амбиции Трампа в автомобильной индустрии - 22.01.2025, ПРАЙМ
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США придется воплощать амбиции Трампа в автомобильной индустрии
США придется воплощать амбиции Трампа в автомобильной индустрии - 22.01.2025, ПРАЙМ
США придется воплощать амбиции Трампа в автомобильной индустрии
США придется воплощать амбиции президента Дональда Трампа в отношении национальной автомобильной индустрии в условиях снижающегося выпуска и импорта стали,... | 22.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-22T03:16+0300
2025-01-22T03:16+0300
мировая экономика
экономика
сша
дональд трамп
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МОСКВА, 22 янв - ПРАЙМ. США придется воплощать амбиции президента Дональда Трампа в отношении национальной автомобильной индустрии в условиях снижающегося выпуска и импорта стали, выяснило РИА Новости, изучив данные Мировой металлургической ассоциации и статведомства страны. В понедельник 47-й президент США в рамках своей инаугурационной речи сделал ряд заявлений, поделившись с гражданами своими экономическими амбициями о развитии страны. В частности, он пообещал, что США вновь начнут выпускать автомобили "со скоростью, о которой пару лет назад страна не могла и помечтать". Однако, как показывают статистические данные, реализовывать этот план стране придется на фоне снижения не только внутреннего выпуска, но и импорта ключевого сырья. Так, согласно данным Мировой металлургической ассоциации, выпуск стали в США снижается уже третий месяц подряд, в ноябре опустившись до 6,4 миллиарда тонн с августовских 7 миллиарда тонн. Это минимальный месячный показатель с февраля 2023 года, когда выпуск составлял 6 миллиардов тонн. В то же время США уже третий год подряд сокращают ввоз железа и стали. За январь-ноябрь прошлого года импорт составил всего 29,1 миллиарда долларов США против ближайшего пикового значения в 40 миллиардов долларов за аналогичный период 2022 года.
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мировая экономика, сша, дональд трамп
Мировая экономика, Экономика, США, Дональд Трамп
03:16 22.01.2025
 
США придется воплощать амбиции Трампа в автомобильной индустрии

США придется воплощать амбиции Трампа в отношении автомобильной индустрии

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МОСКВА, 22 янв - ПРАЙМ. США придется воплощать амбиции президента Дональда Трампа в отношении национальной автомобильной индустрии в условиях снижающегося выпуска и импорта стали, выяснило РИА Новости, изучив данные Мировой металлургической ассоциации и статведомства страны.
В понедельник 47-й президент США в рамках своей инаугурационной речи сделал ряд заявлений, поделившись с гражданами своими экономическими амбициями о развитии страны. В частности, он пообещал, что США вновь начнут выпускать автомобили "со скоростью, о которой пару лет назад страна не могла и помечтать".
Однако, как показывают статистические данные, реализовывать этот план стране придется на фоне снижения не только внутреннего выпуска, но и импорта ключевого сырья.
Так, согласно данным Мировой металлургической ассоциации, выпуск стали в США снижается уже третий месяц подряд, в ноябре опустившись до 6,4 миллиарда тонн с августовских 7 миллиарда тонн. Это минимальный месячный показатель с февраля 2023 года, когда выпуск составлял 6 миллиардов тонн.
В то же время США уже третий год подряд сокращают ввоз железа и стали. За январь-ноябрь прошлого года импорт составил всего 29,1 миллиарда долларов США против ближайшего пикового значения в 40 миллиардов долларов за аналогичный период 2022 года.
 
ЭкономикаМировая экономикаСШАДональд Трамп
 
 
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