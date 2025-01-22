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Суд признал требование ВТБ к Блиновской обоснованным - 22.01.2025, ПРАЙМ
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Суд признал требование ВТБ к Блиновской обоснованным
Суд признал требование ВТБ к Блиновской обоснованным - 22.01.2025, ПРАЙМ
Суд признал требование ВТБ к Блиновской обоснованным
Арбитражный суд Москвы признал обоснованным требование банка ВТБ в размере около 269 миллионов рублей к признанной банкротом Елене Блиновской, которую СМИ... | 22.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-22T17:10+0300
2025-01-22T17:10+0300
россия
втб
елена блиновская
кредит
суд
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МОСКВА, 22 янв – ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы признал обоснованным требование банка ВТБ в размере около 269 миллионов рублей к признанной банкротом Елене Блиновской, которую СМИ называли "королевой марафонов", и включил его в реестр требований кредиторов, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. Как пояснил представитель ВТБ, долг возник по кредиту, выданному Блиновской в 2020 году и обеспеченному поручительством её мужа Алексея Блиновского и договором залога квартиры в Москве, земельного участка и дома в Подмосковье.
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россия, втб, елена блиновская, кредит, суд
РОССИЯ, ВТБ, Елена Блиновская, кредит, суд
17:10 22.01.2025
 
Суд признал требование ВТБ к Блиновской обоснованным

Суд признал требование ВТБ к Блиновской на 269 миллионов рублей обоснованным

© РИА Новости . Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкРассмотрение ходатайства о продлении срока домашнего ареста блогеру Е. Блиновской
Рассмотрение ходатайства о продлении срока домашнего ареста блогеру Е. Блиновской - ПРАЙМ, 1920, 22.01.2025
© РИА Новости . Кристина Кормилицына
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МОСКВА, 22 янв – ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы признал обоснованным требование банка ВТБ в размере около 269 миллионов рублей к признанной банкротом Елене Блиновской, которую СМИ называли "королевой марафонов", и включил его в реестр требований кредиторов, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Как пояснил представитель ВТБ, долг возник по кредиту, выданному Блиновской в 2020 году и обеспеченному поручительством её мужа Алексея Блиновского и договором залога квартиры в Москве, земельного участка и дома в Подмосковье.
Заседание суда по делу блогера Е. Блиновской - ПРАЙМ, 1920, 16.01.2025
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РОССИЯВТБЕлена Блиновскаякредитсуд
 
 
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