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Суд признал требование ВТБ к Блиновской обоснованным

Суд признал требование ВТБ к Блиновской обоснованным - 22.01.2025, ПРАЙМ

Суд признал требование ВТБ к Блиновской обоснованным

Арбитражный суд Москвы признал обоснованным требование банка ВТБ в размере около 269 миллионов рублей к признанной банкротом Елене Блиновской, которую СМИ... | 22.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-22T17:10+0300

2025-01-22T17:10+0300

2025-01-22T17:10+0300

россия

втб

елена блиновская

кредит

суд

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МОСКВА, 22 янв – ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы признал обоснованным требование банка ВТБ в размере около 269 миллионов рублей к признанной банкротом Елене Блиновской, которую СМИ называли "королевой марафонов", и включил его в реестр требований кредиторов, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. Как пояснил представитель ВТБ, долг возник по кредиту, выданному Блиновской в 2020 году и обеспеченному поручительством её мужа Алексея Блиновского и договором залога квартиры в Москве, земельного участка и дома в Подмосковье.

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россия, втб, елена блиновская, кредит, суд