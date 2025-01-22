https://1prime.ru/20250122/uzbekistan-854366459.html

Узбекистан в 2024 году увеличил импорт нефти и нефтепродуктов на 22,2%

Узбекистан в 2024 году увеличил импорт нефти и нефтепродуктов на 22,2% - 22.01.2025, ПРАЙМ

Узбекистан в 2024 году увеличил импорт нефти и нефтепродуктов на 22,2%

Узбекистан в 2024 году увеличил импорт нефти и нефтепродуктов на 22,2% по сравнению с 2023 годом, до 1,53 миллиарда долларов, следует из данных агентства по... | 22.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-22T08:25+0300

2025-01-22T08:25+0300

2025-01-22T08:25+0300

энергетика

нефть

узбекистан

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ТАШКЕНТ, 22 янв – ПРАЙМ. Узбекистан в 2024 году увеличил импорт нефти и нефтепродуктов на 22,2% по сравнению с 2023 годом, до 1,53 миллиарда долларов, следует из данных агентства по статистике республики. В табличных данных на сайте ведомства в структуре отдельных импортированных товаров в Узбекистане указывается, что импорт нефти и нефтепродуктов за прошлый год составил 1,971 миллиарда долларов, это на 22,2% больше, чем в 2023 году. Агентство по статистике не уточняет, откуда в республику поступало топливо и его физические объемы. Общая мощность нефтеперерабатывающих заводов Узбекистана составляет около 10 миллионов тонн, которые сегодня не полностью загружены. В стране в последние годы регулярно возникал острый дефицит бензина и других видов нефтепродуктов. По данным официальной статистики, добыча нефти в Узбекистане в 2024 году снизилась на 8,5%, до 713,4 тысячи тонн, производство бензина - на 3,8%, до 1,282 миллиона тонн.

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узбекистан

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нефть, узбекистан