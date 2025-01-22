Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
ВСУ атаковали город-спутник ЗАЭС Энергодар беспилотниками - 22.01.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
https://1prime.ru/20250122/vsu-854377955.html
ВСУ атаковали город-спутник ЗАЭС Энергодар беспилотниками
ВСУ атаковали город-спутник ЗАЭС Энергодар беспилотниками - 22.01.2025, ПРАЙМ
ВСУ атаковали город-спутник ЗАЭС Энергодар беспилотниками
В среду Вооруженные силы Украины атаковали город-спутник Запорожской атомной электростанции Энергодар с помощью не менее четырех беспилотников. Об этом... | 22.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-22T15:59+0300
2025-01-22T15:59+0300
спецоперация на украине
всу
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/07/03/849710909_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_e8359edb841d30ad6db6be5f02b7debf.jpg
МОСКВА, 22 янв - ПРАЙМ. В среду Вооруженные силы Украины атаковали город-спутник Запорожской атомной электростанции Энергодар с помощью не менее четырех беспилотников. Об этом говорится в сообщении администрации города."Сегодня ВСУ в очередной раз осуществили атаку беспилотниками на Энергодар. По предварительной информации, зафиксировано не менее 4 БПЛА, которые атаковали Энергодар", - отмечается в сообщении.Также сообщается, что в результате атаки пожаров не произошло, пострадавших нет, и информации о разрушениях не поступало.Директор по коммуникациям ЗАЭС Евгения Яшина в свою очередь заявила, что администрация АЭС планирует информировать инспекторов Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) о данных атаках.
https://1prime.ru/20250122/kupyansk-854373110.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/07/03/849710909_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_fd1143523d79ed1af1c08d2b25b47628.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
всу
Спецоперация на Украине, ВСУ
15:59 22.01.2025
 
ВСУ атаковали город-спутник ЗАЭС Энергодар беспилотниками

ВСУ атаковали город-спутник ЗАЭС Энергодар с помощью БПЛА, пострадавших нет

© РИА Новости . Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкСтела Запорожской атомной электростанции в Энергодаре
Стела Запорожской атомной электростанции в Энергодаре - ПРАЙМ, 1920, 22.01.2025
© РИА Новости . Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 22 янв - ПРАЙМ. В среду Вооруженные силы Украины атаковали город-спутник Запорожской атомной электростанции Энергодар с помощью не менее четырех беспилотников. Об этом говорится в сообщении администрации города.
"Сегодня ВСУ в очередной раз осуществили атаку беспилотниками на Энергодар. По предварительной информации, зафиксировано не менее 4 БПЛА, которые атаковали Энергодар", - отмечается в сообщении.
Также сообщается, что в результате атаки пожаров не произошло, пострадавших нет, и информации о разрушениях не поступало.
Директор по коммуникациям ЗАЭС Евгения Яшина в свою очередь заявила, что администрация АЭС планирует информировать инспекторов Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) о данных атаках.
Расчет БПЛА ВС РФ на Запорожском направлении - ПРАЙМ, 1920, 22.01.2025
У ВСУ больше преимуществ нет. Купянск скоро падет
13:20
 
Спецоперация на УкраинеВСУ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала