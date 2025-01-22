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ВСУ атаковали город-спутник ЗАЭС Энергодар беспилотниками
ВСУ атаковали город-спутник ЗАЭС Энергодар беспилотниками - 22.01.2025, ПРАЙМ
ВСУ атаковали город-спутник ЗАЭС Энергодар беспилотниками
В среду Вооруженные силы Украины атаковали город-спутник Запорожской атомной электростанции Энергодар с помощью не менее четырех беспилотников. Об этом... | 22.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-22T15:59+0300
2025-01-22T15:59+0300
2025-01-22T15:59+0300
спецоперация на украине
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МОСКВА, 22 янв - ПРАЙМ. В среду Вооруженные силы Украины атаковали город-спутник Запорожской атомной электростанции Энергодар с помощью не менее четырех беспилотников. Об этом говорится в сообщении администрации города."Сегодня ВСУ в очередной раз осуществили атаку беспилотниками на Энергодар. По предварительной информации, зафиксировано не менее 4 БПЛА, которые атаковали Энергодар", - отмечается в сообщении.Также сообщается, что в результате атаки пожаров не произошло, пострадавших нет, и информации о разрушениях не поступало.Директор по коммуникациям ЗАЭС Евгения Яшина в свою очередь заявила, что администрация АЭС планирует информировать инспекторов Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) о данных атаках.
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всу
Спецоперация на Украине, ВСУ
ВСУ атаковали город-спутник ЗАЭС Энергодар беспилотниками
ВСУ атаковали город-спутник ЗАЭС Энергодар с помощью БПЛА, пострадавших нет
МОСКВА, 22 янв - ПРАЙМ. В среду Вооруженные силы Украины атаковали город-спутник Запорожской атомной электростанции Энергодар с помощью не менее четырех беспилотников. Об этом говорится в сообщении администрации города.
"Сегодня ВСУ в очередной раз осуществили атаку беспилотниками на Энергодар. По предварительной информации, зафиксировано не менее 4 БПЛА, которые атаковали Энергодар", - отмечается в сообщении.
Также сообщается, что в результате атаки пожаров не произошло, пострадавших нет, и информации о разрушениях не поступало.
Директор по коммуникациям ЗАЭС Евгения Яшина в свою очередь заявила, что администрация АЭС планирует информировать инспекторов Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) о данных атаках.
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