https://1prime.ru/20250122/vsu-854380577.html

"Суровая реальность". На Западе рассказали о новой проблеме ВСУ на фронте

"Суровая реальность". На Западе рассказали о новой проблеме ВСУ на фронте - 22.01.2025, ПРАЙМ

"Суровая реальность". На Западе рассказали о новой проблеме ВСУ на фронте

Вооруженные силы РФ сделали свою технологию радиоэлектронной борьбы (РЭБ) с беспилотниками более совершенной. В связи с этим украинские войска утратили... | 22.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-22T17:07+0300

2025-01-22T17:07+0300

2025-01-22T17:07+0300

спецоперация на украине

россия

всу

рэб

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МОСКВА, 22 янв — ПРАЙМ. Вооруженные силы РФ сделали свою технологию радиоэлектронной борьбы (РЭБ) с беспилотниками более совершенной. В связи с этим украинские войска утратили возможность эффективно бороться с российской армией, пишет издание The Telegraph.Отмечается, что усовершенствование произошло в течение последних нескольких месяцев. Авторы публикации считают, что это "одна из главных причин (и, возможно, более весомая, чем преимущество России в живой силе), по которой Украина находится в затруднительном положении не только в районе города Купянска, но и на протяжении всей линии фронта в 1000 километров".Издание также отметило, что ВС РФ в борьбе с украинскими войсками под Купянском разрушили все надежды Киева на преимущество в области беспилотных технологий и стали олицетворением "нынешней суровой реальности".В среду Минобороны РФ сообщило, что было освобождено расположенное к северу от Купянска села Западное в Харьковской области.

https://1prime.ru/20250122/kupyansk-854373110.html

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россия, всу, рэб