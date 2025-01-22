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"Суровая реальность". На Западе рассказали о новой проблеме ВСУ на фронте - 22.01.2025, ПРАЙМ
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Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
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"Суровая реальность". На Западе рассказали о новой проблеме ВСУ на фронте
"Суровая реальность". На Западе рассказали о новой проблеме ВСУ на фронте - 22.01.2025, ПРАЙМ
"Суровая реальность". На Западе рассказали о новой проблеме ВСУ на фронте
Вооруженные силы РФ сделали свою технологию радиоэлектронной борьбы (РЭБ) с беспилотниками более совершенной. В связи с этим украинские войска утратили... | 22.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-22T17:07+0300
2025-01-22T17:07+0300
спецоперация на украине
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МОСКВА, 22 янв — ПРАЙМ. Вооруженные силы РФ сделали свою технологию радиоэлектронной борьбы (РЭБ) с беспилотниками более совершенной. В связи с этим украинские войска утратили возможность эффективно бороться с российской армией, пишет издание The Telegraph.Отмечается, что усовершенствование произошло в течение последних нескольких месяцев. Авторы публикации считают, что это "одна из главных причин (и, возможно, более весомая, чем преимущество России в живой силе), по которой Украина находится в затруднительном положении не только в районе города Купянска, но и на протяжении всей линии фронта в 1000 километров".Издание также отметило, что ВС РФ в борьбе с украинскими войсками под Купянском разрушили все надежды Киева на преимущество в области беспилотных технологий и стали олицетворением "нынешней суровой реальности".В среду Минобороны РФ сообщило, что было освобождено расположенное к северу от Купянска села Западное в Харьковской области.
https://1prime.ru/20250122/kupyansk-854373110.html
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россия, всу, рэб
Спецоперация на Украине, РОССИЯ, ВСУ, РЭБ
17:07 22.01.2025
 
"Суровая реальность". На Западе рассказали о новой проблеме ВСУ на фронте

Telegraph: ВСУ утратили эффективные средства для обороны на линии фронта

© Фото : NATOУкраинские военные на тренировке в Великобритании под эгидой НАТО
Украинские военные на тренировке в Великобритании под эгидой НАТО - ПРАЙМ, 1920, 22.01.2025
© Фото : NATO
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МОСКВА, 22 янв — ПРАЙМ. Вооруженные силы РФ сделали свою технологию радиоэлектронной борьбы (РЭБ) с беспилотниками более совершенной. В связи с этим украинские войска утратили возможность эффективно бороться с российской армией, пишет издание The Telegraph.
Отмечается, что усовершенствование произошло в течение последних нескольких месяцев.
Авторы публикации считают, что это "одна из главных причин (и, возможно, более весомая, чем преимущество России в живой силе), по которой Украина находится в затруднительном положении не только в районе города Купянска, но и на протяжении всей линии фронта в 1000 километров".
Издание также отметило, что ВС РФ в борьбе с украинскими войсками под Купянском разрушили все надежды Киева на преимущество в области беспилотных технологий и стали олицетворением "нынешней суровой реальности".
В среду Минобороны РФ сообщило, что было освобождено расположенное к северу от Купянска села Западное в Харьковской области.
Расчет БПЛА ВС РФ на Запорожском направлении - ПРАЙМ, 1920, 22.01.2025
У ВСУ больше преимуществ нет. Купянск скоро падет
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Спецоперация на УкраинеРОССИЯВСУРЭБ
 
 
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