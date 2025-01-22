https://1prime.ru/20250122/vsu-854380577.html
"Суровая реальность". На Западе рассказали о новой проблеме ВСУ на фронте
"Суровая реальность". На Западе рассказали о новой проблеме ВСУ на фронте - 22.01.2025, ПРАЙМ
"Суровая реальность". На Западе рассказали о новой проблеме ВСУ на фронте
Вооруженные силы РФ сделали свою технологию радиоэлектронной борьбы (РЭБ) с беспилотниками более совершенной. В связи с этим украинские войска утратили... | 22.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-22T17:07+0300
2025-01-22T17:07+0300
2025-01-22T17:07+0300
спецоперация на украине
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МОСКВА, 22 янв — ПРАЙМ. Вооруженные силы РФ сделали свою технологию радиоэлектронной борьбы (РЭБ) с беспилотниками более совершенной. В связи с этим украинские войска утратили возможность эффективно бороться с российской армией, пишет издание The Telegraph.Отмечается, что усовершенствование произошло в течение последних нескольких месяцев. Авторы публикации считают, что это "одна из главных причин (и, возможно, более весомая, чем преимущество России в живой силе), по которой Украина находится в затруднительном положении не только в районе города Купянска, но и на протяжении всей линии фронта в 1000 километров".Издание также отметило, что ВС РФ в борьбе с украинскими войсками под Купянском разрушили все надежды Киева на преимущество в области беспилотных технологий и стали олицетворением "нынешней суровой реальности".В среду Минобороны РФ сообщило, что было освобождено расположенное к северу от Купянска села Западное в Харьковской области.
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россия, всу, рэб
Спецоперация на Украине, РОССИЯ, ВСУ, РЭБ
"Суровая реальность". На Западе рассказали о новой проблеме ВСУ на фронте
Telegraph: ВСУ утратили эффективные средства для обороны на линии фронта
МОСКВА, 22 янв — ПРАЙМ.
Вооруженные силы РФ сделали свою технологию радиоэлектронной борьбы (РЭБ) с беспилотниками более совершенной. В связи с этим украинские войска утратили возможность эффективно бороться с российской армией, пишет издание The Telegraph
.
Отмечается, что усовершенствование произошло в течение последних нескольких месяцев.
Авторы публикации считают, что это "одна из главных причин (и, возможно, более весомая, чем преимущество России в живой силе), по которой Украина находится в затруднительном положении не только в районе города Купянска, но и на протяжении всей линии фронта в 1000 километров".
Издание также отметило, что ВС РФ в борьбе с украинскими войсками под Купянском разрушили все надежды Киева на преимущество в области беспилотных технологий и стали олицетворением "нынешней суровой реальности".
В среду Минобороны РФ сообщило, что было освобождено расположенное к северу от Купянска села Западное в Харьковской области.
У ВСУ больше преимуществ нет. Купянск скоро падет