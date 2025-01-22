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Юань открыл торги 22 января снижением

Юань открыл торги 22 января снижением - 22.01.2025, ПРАЙМ

Юань открыл торги 22 января снижением

Курс китайской валюты в начале торговой сессии снижается до 13,55 рубля, следует из данных Московской биржи. | 22.01.2025, ПРАЙМ

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2025-01-22T10:05+0300

2025-01-22T10:15+0300

usd/rub - курс доллара к рублю

юань

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МОСКВА, 22 янв - ПРАЙМ. Курс китайской валюты в начале торговой сессии снижается до 13,55 рубля, следует из данных Московской биржи.Курс юаня расчетами "завтра" на 10.11 мск снижался на 3 копейки, до 13,55 рубля.

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