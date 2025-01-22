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Юань открыл торги 22 января снижением - 22.01.2025, ПРАЙМ
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Юань открыл торги 22 января снижением
Юань открыл торги 22 января снижением - 22.01.2025, ПРАЙМ
Юань открыл торги 22 января снижением
Курс китайской валюты в начале торговой сессии снижается до 13,55 рубля, следует из данных Московской биржи. | 22.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-22T10:05+0300
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usd/rub - курс доллара к рублю
юань
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МОСКВА, 22 янв - ПРАЙМ. Курс китайской валюты в начале торговой сессии снижается до 13,55 рубля, следует из данных Московской биржи.Курс юаня расчетами "завтра" на 10.11 мск снижался на 3 копейки, до 13,55 рубля.
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юань
USD/RUB - Курс доллара к рублю, юань
10:05 22.01.2025 (обновлено: 10:15 22.01.2025)
 
Юань открыл торги 22 января снижением

Курс юаня в начале торгов снижается до 13,55 рубля

© РИА Новости . Александр Демьянчук | Перейти в медиабанк%Китайские банкноты номиналом в 100, 50, 20,10 и 5 юаней
%Китайские банкноты номиналом в 100, 50, 20,10 и 5 юаней - ПРАЙМ, 1920, 22.01.2025
© РИА Новости . Александр Демьянчук
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МОСКВА, 22 янв - ПРАЙМ. Курс китайской валюты в начале торговой сессии снижается до 13,55 рубля, следует из данных Московской биржи.
Курс юаня расчетами "завтра" на 10.11 мск снижался на 3 копейки, до 13,55 рубля.
 
USD/RUB - Курс доллара к рублююань
 
 
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