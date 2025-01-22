https://1prime.ru/20250122/yunikredit-854383446.html

Апелляция утвердила взыскание средств с Uniсredit по иску "Юникредит банка"

Апелляция утвердила взыскание средств с Uniсredit по иску "Юникредит банка" - 22.01.2025, ПРАЙМ

Апелляция утвердила взыскание средств с Uniсredit по иску "Юникредит банка"

Девятый арбитражный апелляционный суд поддержал нижестоящую инстанцию, взыскавшую по иску АО "Юникредит банк", российской структуры итальянской группы... | 22.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-22T17:57+0300

2025-01-22T17:57+0300

2025-01-22T17:57+0300

россия

юникредит банк

суд

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МОСКВА, 22 янв – ПРАЙМ. Девятый арбитражный апелляционный суд поддержал нижестоящую инстанцию, взыскавшую по иску АО "Юникредит банк", российской структуры итальянской группы Uniсredit, более 172,1 миллиона евро (около 17,8 миллиарда рублей по текущему курсу) с немецкого подразделения этой группы Uniсredit Bank GmbH. Как сообщается в картотеке арбитражных дел, апелляционный суд в среду отклонил жалобу ответчика на принятое в октябре решение арбитражного суда Москвы, которое после этого вступило в законную силу. В иске, поданном в апреле, были заявлены требования о взыскании долга по трем контргарантиям – от 9 сентября 2021 года в размере около 12,4 миллиона евро, от 2 июля 2021 года в размере около 8,1 миллиона евро и от 24 июня 2019 года в размере около 145,8 миллиона евро, а также процентов за несвоевременное исполнение обязательств по этим контргарантиям. Общая сумма иска превышала 174,9 миллиона евро. Как пояснили представители сторон в суде первой инстанции, российский банк своими гарантиями обеспечивал обязательства концерна Siemens по его контракту с РЖД на поставку 13 высокоскоростных поездов. После отказа Siemens от исполнения контракта в 2022 году и последующих судов, закончившихся в пользу РЖД, "Юникредит банк" произвел выплаты по гарантиям в адрес железнодорожной компании. Затем российский банк в порядке регресса обратился с иском к немецкому Uniсredit Bank за выплатами по выданным ему контргарантиям. Первая инстанция удовлетворила иск частично, уменьшив заявленные истцом проценты. Кроме того, с ответчика были взысканы проценты до даты фактического исполнения обязательств. Группа Unicredit функционирует в 18 странах. В России с 1989 года работает "Юникредит банк". Это крупнейший российский банк с иностранным участием. Чистая прибыль группы в России за 2023 год составила 665 миллионов евро после 200 миллионов убытка годом ранее. Итальянский Uniсredit по итогам 2022 года был исключен из списка глобальных системно значимых банков. В мире на тот момент было 29 таких банков. Siemens в мае 2022 года сообщил о решении провести упорядоченный процесс сворачивания промышленной деятельности в России, в том числе концерн и его структуры решили выйти из совместных предприятий с РЖД и расторгнуть контракты поставки и сервисные договоры на техническое обслуживание ранее поставленных поездов.

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россия, юникредит банк, суд