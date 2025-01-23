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В Нидерландах продадут редкий ВАЗ-2101 "Копейка" - 23.01.2025, ПРАЙМ
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В Нидерландах продадут редкий ВАЗ-2101 "Копейка"
В Нидерландах продадут редкий ВАЗ-2101 "Копейка" - 23.01.2025, ПРАЙМ
В Нидерландах продадут редкий ВАЗ-2101 "Копейка"
В Нидерландах выставили на продажу редкий советский автомобиль ВАЗ-2101, известный также как "Копейка", говорится в материале издания "Газета.Ru". | 23.01.2025, ПРАЙМ
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2025-01-23T12:28+0300
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авто
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МОСКВА, 23 янв - ПРАЙМ. В Нидерландах выставили на продажу редкий советский автомобиль ВАЗ-2101, известный также как "Копейка", говорится в материале издания "Газета.Ru".Согласно изданию, в 1986 году была выпущена экспортная версия под названием Lada 1200. Автомобиль провел большую часть своей жизни в Венгрии и был импортирован в Нидерланды в 2013 году, где находился в руках одного владельца в течение 12 лет.За это время автомобиль проехал всего 82 тысячи километров и находится в хорошем состоянии. Продавец ожидает продать "Копейку" за 5 тысяч евро.В издании также добавили, что на том же аукционе Bring a Trailer был выставлен редкий коллекционный автомобиль Ford Thunderbird 2002 года с пробегом всего 32 километра. После приобретения автомобиль все время находился в гараже.
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россия, авто
РОССИЯ, Авто
12:28 23.01.2025
 
В Нидерландах продадут редкий ВАЗ-2101 "Копейка"

"Газета.Ru": в Нидерландах выставили на продажу редкий ВАЗ-2101 "Копейка"

© CC BY 2.0 / hmmmayorФлаг Нидерландов, Роттердам
Флаг Нидерландов, Роттердам - ПРАЙМ, 1920, 23.01.2025
© CC BY 2.0 / hmmmayor
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МОСКВА, 23 янв - ПРАЙМ. В Нидерландах выставили на продажу редкий советский автомобиль ВАЗ-2101, известный также как "Копейка", говорится в материале издания "Газета.Ru".
Согласно изданию, в 1986 году была выпущена экспортная версия под названием Lada 1200. Автомобиль провел большую часть своей жизни в Венгрии и был импортирован в Нидерланды в 2013 году, где находился в руках одного владельца в течение 12 лет.
За это время автомобиль проехал всего 82 тысячи километров и находится в хорошем состоянии. Продавец ожидает продать "Копейку" за 5 тысяч евро.
В издании также добавили, что на том же аукционе Bring a Trailer был выставлен редкий коллекционный автомобиль Ford Thunderbird 2002 года с пробегом всего 32 километра. После приобретения автомобиль все время находился в гараже.
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