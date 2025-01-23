https://1prime.ru/20250123/avto-854395640.html
В Нидерландах продадут редкий ВАЗ-2101 "Копейка"
В Нидерландах продадут редкий ВАЗ-2101 "Копейка" - 23.01.2025, ПРАЙМ
В Нидерландах продадут редкий ВАЗ-2101 "Копейка"
В Нидерландах выставили на продажу редкий советский автомобиль ВАЗ-2101, известный также как "Копейка", говорится в материале издания "Газета.Ru". | 23.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-23T12:28+0300
2025-01-23T12:28+0300
2025-01-23T12:28+0300
россия
авто
https://cdnn.1prime.ru/img/84235/25/842352580_0:0:2048:1153_1920x0_80_0_0_3a6df94726a25fe959e20343c9a299c0.jpg
МОСКВА, 23 янв - ПРАЙМ. В Нидерландах выставили на продажу редкий советский автомобиль ВАЗ-2101, известный также как "Копейка", говорится в материале издания "Газета.Ru".Согласно изданию, в 1986 году была выпущена экспортная версия под названием Lada 1200. Автомобиль провел большую часть своей жизни в Венгрии и был импортирован в Нидерланды в 2013 году, где находился в руках одного владельца в течение 12 лет.За это время автомобиль проехал всего 82 тысячи километров и находится в хорошем состоянии. Продавец ожидает продать "Копейку" за 5 тысяч евро.В издании также добавили, что на том же аукционе Bring a Trailer был выставлен редкий коллекционный автомобиль Ford Thunderbird 2002 года с пробегом всего 32 километра. После приобретения автомобиль все время находился в гараже.
https://1prime.ru/20250122/avto-854378236.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84235/25/842352580_228:0:2048:1365_1920x0_80_0_0_d66142b7f82e8f298586df572035f3d3.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, авто
В Нидерландах продадут редкий ВАЗ-2101 "Копейка"
"Газета.Ru": в Нидерландах выставили на продажу редкий ВАЗ-2101 "Копейка"
МОСКВА, 23 янв - ПРАЙМ.
В Нидерландах выставили на продажу редкий советский автомобиль ВАЗ-2101, известный также как "Копейка", говорится
в материале издания "Газета.Ru".
Согласно изданию, в 1986 году была выпущена экспортная версия под названием Lada 1200. Автомобиль провел большую часть своей жизни в Венгрии и был импортирован в Нидерланды в 2013 году, где находился в руках одного владельца в течение 12 лет.
За это время автомобиль проехал всего 82 тысячи километров и находится в хорошем состоянии. Продавец ожидает продать "Копейку" за 5 тысяч евро.
В издании также добавили, что на том же аукционе Bring a Trailer был выставлен редкий коллекционный автомобиль Ford Thunderbird 2002 года с пробегом всего 32 километра. После приобретения автомобиль все время находился в гараже.
В России выросла доля авто, использовавшихся в каршеринге