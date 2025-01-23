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Дилеры ожидают снижения продаж легковых авто и LCV в России - 23.01.2025, ПРАЙМ
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Дилеры ожидают снижения продаж легковых авто и LCV в России
Дилеры ожидают снижения продаж легковых авто и LCV в России - 23.01.2025, ПРАЙМ
Дилеры ожидают снижения продаж легковых авто и LCV в России
Ассоциация "Российские автомобильные дилеры" (РОАД) прогнозирует снижение продаж новых легковых и легких коммерческих автомобилей в России в 2025 году от 15% в... | 23.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-23T14:49+0300
2025-01-23T14:49+0300
россия
бизнес
авто
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МОСКВА, 23 янв - ПРАЙМ. Ассоциация "Российские автомобильные дилеры" (РОАД) прогнозирует снижение продаж новых легковых и легких коммерческих автомобилей в России в 2025 году от 15% в базовом сценарии до 25% в пессимистическом, сообщил президент ассоциации Алексей Подщеколдин на пресс-конференции по итогам 2024 года. "Если ставка Центробанка, то есть финансирование автомобильной отрасли, сохранится на текущем уровне, то мы ожидаем, что в лучшем случае рынок упадет на 15%... Если курс рубля еще изменится в худшую сторону, то, к сожалению, рынок опустится и на 25%", - озвучил он ожидания по 2025 году. Согласно продемонстрированной презентации, объем продаж новых легковых авто и LCV в нынешнем году ожидается на уровне 1,45 миллиона единиц в базовом прогнозе и 1,3 миллиона - в пессимистическом. По данным аналитического отдела РОАД, в 2024 году продажи в сегменте составили 1,69 миллиона автомобилей. Подщеколдин также не исключил, что рынок может остаться и на уровне 2024 года, "если ставку взять и скорректировать в обратную сторону". В декабре аналитики "Автостата" оценивали объем рынка новых легковых автомобилей и LCV в 2025 году на уровне от 1,27 миллиона до 1,59 миллиона машин. АЕБ озвучивал прогноз снижения рынка в РФ в этом году на 15%, до 1,4 миллиона машин. "АвтоВАЗ" также ожидает снижения в России продаж новых легковых автомобилей и LCV - на 300-400 тысяч, до 1,3-1,4 миллиона единиц. Продажи новых автомобилей (легковых, легких коммерческих, грузовых и автобусов) в России в 2024 году выросли на 39% в годовом выражении, до более 1,8 миллиона машин, в частности, в легковом сегменте - на 47%, до более 1,5 миллиона штук, сообщал Минпромторг со ссылкой на данные аналитической компании ППК.
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россия, бизнес, авто
РОССИЯ, Бизнес, Авто
14:49 23.01.2025
 
Дилеры ожидают снижения продаж легковых авто и LCV в России

Дилеры в базовом прогнозе ожидают снижения продаж легковых авто и LCV в на 15%

© РИА Новости . Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкОфициальный дилер Geely "АвтоСпецЦентр" в Москве
Официальный дилер Geely АвтоСпецЦентр в Москве - ПРАЙМ, 1920, 23.01.2025
© РИА Новости . Евгений Одиноков
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МОСКВА, 23 янв - ПРАЙМ. Ассоциация "Российские автомобильные дилеры" (РОАД) прогнозирует снижение продаж новых легковых и легких коммерческих автомобилей в России в 2025 году от 15% в базовом сценарии до 25% в пессимистическом, сообщил президент ассоциации Алексей Подщеколдин на пресс-конференции по итогам 2024 года.
"Если ставка Центробанка, то есть финансирование автомобильной отрасли, сохранится на текущем уровне, то мы ожидаем, что в лучшем случае рынок упадет на 15%... Если курс рубля еще изменится в худшую сторону, то, к сожалению, рынок опустится и на 25%", - озвучил он ожидания по 2025 году.
Согласно продемонстрированной презентации, объем продаж новых легковых авто и LCV в нынешнем году ожидается на уровне 1,45 миллиона единиц в базовом прогнозе и 1,3 миллиона - в пессимистическом. По данным аналитического отдела РОАД, в 2024 году продажи в сегменте составили 1,69 миллиона автомобилей.
Подщеколдин также не исключил, что рынок может остаться и на уровне 2024 года, "если ставку взять и скорректировать в обратную сторону".
В декабре аналитики "Автостата" оценивали объем рынка новых легковых автомобилей и LCV в 2025 году на уровне от 1,27 миллиона до 1,59 миллиона машин. АЕБ озвучивал прогноз снижения рынка в РФ в этом году на 15%, до 1,4 миллиона машин. "АвтоВАЗ" также ожидает снижения в России продаж новых легковых автомобилей и LCV - на 300-400 тысяч, до 1,3-1,4 миллиона единиц.
Продажи новых автомобилей (легковых, легких коммерческих, грузовых и автобусов) в России в 2024 году выросли на 39% в годовом выражении, до более 1,8 миллиона машин, в частности, в легковом сегменте - на 47%, до более 1,5 миллиона штук, сообщал Минпромторг со ссылкой на данные аналитической компании ППК.
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