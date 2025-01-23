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Доступность нового автомобиля в России за десять лет снизилась

Доступность нового автомобиля в России за десять лет снизилась - 23.01.2025, ПРАЙМ

Доступность нового автомобиля в России за десять лет снизилась

Доступность нового автомобиля в России снизилась, заявил президент ассоциации "Российские автомобильные дилеры" (РОАД) Алексей Подщеколдин на пресс-конференции. | 23.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-23T16:22+0300

2025-01-23T16:22+0300

2025-01-23T16:22+0300

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МОСКВА, 23 янв — ПРАЙМ. Доступность нового автомобиля в России снизилась, заявил президент ассоциации "Российские автомобильные дилеры" (РОАД) Алексей Подщеколдин на пресс-конференции.По его словам, за последние десять лет, несмотря на рост средней заработной платы более чем вдвое, на покупку легковой машины нужно копить дольше, пишут "Известия".Читайте ПРАЙМ в нашем канале в Telegram"Если в 2014 года средняя зарплата в России составляла 34 тысячи рублей, то к 2024 году она выросла до 80 тысяч рублей. И если десять лет назад для покупки среднестатистического автомобиля нужно было отложить 30 зарплат, то сейчас уже 41 зарплату", — уточнил он.По данным РОАД, средняя стоимость новой машины за десятилетие увеличилась с 1 миллиона до 3,35 миллиона рублей.Глава ассоциации добавил, что в 2024 году, чтобы купить подержанный автомобиль, россиянину было нужно 17 зарплат, тогда как как в 2014-м — 11 зарплат. Цена машины с пробегом за этот период увеличилась с 375 тысяч до 1,35 миллиона рублей.

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авто, роад