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Доступность нового автомобиля в России за десять лет снизилась - 23.01.2025, ПРАЙМ
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Доступность нового автомобиля в России за десять лет снизилась
Доступность нового автомобиля в России за десять лет снизилась - 23.01.2025, ПРАЙМ
Доступность нового автомобиля в России за десять лет снизилась
Доступность нового автомобиля в России снизилась, заявил президент ассоциации "Российские автомобильные дилеры" (РОАД) Алексей Подщеколдин на пресс-конференции. | 23.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-23T16:22+0300
2025-01-23T16:22+0300
экономика
авто
роад
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МОСКВА, 23 янв — ПРАЙМ. Доступность нового автомобиля в России снизилась, заявил президент ассоциации "Российские автомобильные дилеры" (РОАД) Алексей Подщеколдин на пресс-конференции.По его словам, за последние десять лет, несмотря на рост средней заработной платы более чем вдвое, на покупку легковой машины нужно копить дольше, пишут "Известия".Читайте ПРАЙМ в нашем канале в Telegram"Если в 2014 года средняя зарплата в России составляла 34 тысячи рублей, то к 2024 году она выросла до 80 тысяч рублей. И если десять лет назад для покупки среднестатистического автомобиля нужно было отложить 30 зарплат, то сейчас уже 41 зарплату", — уточнил он.По данным РОАД, средняя стоимость новой машины за десятилетие увеличилась с 1 миллиона до 3,35 миллиона рублей.Глава ассоциации добавил, что в 2024 году, чтобы купить подержанный автомобиль, россиянину было нужно 17 зарплат, тогда как как в 2014-м — 11 зарплат. Цена машины с пробегом за этот период увеличилась с 375 тысяч до 1,35 миллиона рублей.
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авто, роад
Экономика, Авто, РОАД
16:22 23.01.2025
 
Доступность нового автомобиля в России за десять лет снизилась

РОАД: для покупки нового автомобиля россиянину требуется 41 зарплата

© РИА Новости . Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкОткрытие первого международного центра китайских автомобилей "Москва-Тянья"
Открытие первого международного центра китайских автомобилей Москва-Тянья - ПРАЙМ, 1920, 23.01.2025
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 23 янв — ПРАЙМ. Доступность нового автомобиля в России снизилась, заявил президент ассоциации "Российские автомобильные дилеры" (РОАД) Алексей Подщеколдин на пресс-конференции.
По его словам, за последние десять лет, несмотря на рост средней заработной платы более чем вдвое, на покупку легковой машины нужно копить дольше, пишут "Известия".
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"Если в 2014 года средняя зарплата в России составляла 34 тысячи рублей, то к 2024 году она выросла до 80 тысяч рублей. И если десять лет назад для покупки среднестатистического автомобиля нужно было отложить 30 зарплат, то сейчас уже 41 зарплату", — уточнил он.
Официальный дилер Geely АвтоСпецЦентр в Москве - ПРАЙМ, 1920, 23.01.2025
Дилеры ожидают снижения продаж легковых авто и LCV в России
14:49
По данным РОАД, средняя стоимость новой машины за десятилетие увеличилась с 1 миллиона до 3,35 миллиона рублей.
Глава ассоциации добавил, что в 2024 году, чтобы купить подержанный автомобиль, россиянину было нужно 17 зарплат, тогда как как в 2014-м — 11 зарплат. Цена машины с пробегом за этот период увеличилась с 375 тысяч до 1,35 миллиона рублей.
 
ЭкономикаАвтоРОАД
 
 
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