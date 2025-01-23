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Спрогнозирована динамика цен на новые автомобили в России - 23.01.2025, ПРАЙМ
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Спрогнозирована динамика цен на новые автомобили в России
Спрогнозирована динамика цен на новые автомобили в России - 23.01.2025, ПРАЙМ
Спрогнозирована динамика цен на новые автомобили в России
Утильсбор и курс рубля приведут к удорожанию новых автомобилей в 2025 году на 10-15%, но у дилеров есть складские остатки автомобилей 2024 и даже 2023 года... | 23.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-23T15:52+0300
2025-01-23T15:52+0300
экономика
авто
роад
автодилеры
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МОСКВА, 23 янв - ПРАЙМ. Утильсбор и курс рубля приведут к удорожанию новых автомобилей в 2025 году на 10-15%, но у дилеров есть складские остатки автомобилей 2024 и даже 2023 года производства, которые они будут продавать со скидками, заявил президент ассоциации "Российские автомобильные дилеры" (РОАД) Алексей Подщеколдин. "На новые автомобили, на наш взгляд, цена вырастет. Расти она, правда, будет не сразу, потому что сейчас еще два-три склада автомобилей есть даже 2023 года, 2024 года в основном. Поэтому дилеры… будут продавать автомобили со скидками", - сказал он на пресс-конференции в четверг. На ценообразование, по мнению Подщеколдина, повлияют "увеличение ставки утилизационного сбора, который проиндексирован с 1 января, а также курс рубля к доллару". Как следует из презентации РОАД, средняя цена нового легкового автомобиля в России в 2025 году будет порядка 3,85 миллиона рублей против 3,35 миллиона рублей в 2024 году, а рост составит 10-15%. Утилизационный сбор на автомобили и прицепы с 1 января 2025 года проиндексирован в России на 10-20% в рамках долгосрочной шкалы. Размер повышения для легковых авто зависит от объема двигателя, а для грузового транспорта - от возраста и массы. Производители и импортеры автомобилей обязаны уплачивать его за каждое произведенное или ввезенное в Россию транспортное средство. Целью такого налога является обеспечение последующей утилизации транспортного средства после окончания срока его службы. Отечественным производителям впоследствии утильсбор компенсируется государством.
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авто, роад, автодилеры
Экономика, Авто, РОАД, автодилеры
15:52 23.01.2025
 
Спрогнозирована динамика цен на новые автомобили в России

РОАД: новые авто подорожают в 2025 году на 10-15%, но на складах есть остатки 2024 года

© РИА Новости . Саид Царнаев | Перейти в медиабанкHyundai Grand Santa Fe
Hyundai Grand Santa Fe - ПРАЙМ, 1920, 23.01.2025
© РИА Новости . Саид Царнаев
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МОСКВА, 23 янв - ПРАЙМ. Утильсбор и курс рубля приведут к удорожанию новых автомобилей в 2025 году на 10-15%, но у дилеров есть складские остатки автомобилей 2024 и даже 2023 года производства, которые они будут продавать со скидками, заявил президент ассоциации "Российские автомобильные дилеры" (РОАД) Алексей Подщеколдин.
"На новые автомобили, на наш взгляд, цена вырастет. Расти она, правда, будет не сразу, потому что сейчас еще два-три склада автомобилей есть даже 2023 года, 2024 года в основном. Поэтому дилеры… будут продавать автомобили со скидками", - сказал он на пресс-конференции в четверг.
На ценообразование, по мнению Подщеколдина, повлияют "увеличение ставки утилизационного сбора, который проиндексирован с 1 января, а также курс рубля к доллару".
Как следует из презентации РОАД, средняя цена нового легкового автомобиля в России в 2025 году будет порядка 3,85 миллиона рублей против 3,35 миллиона рублей в 2024 году, а рост составит 10-15%.
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Утилизационный сбор на автомобили и прицепы с 1 января 2025 года проиндексирован в России на 10-20% в рамках долгосрочной шкалы. Размер повышения для легковых авто зависит от объема двигателя, а для грузового транспорта - от возраста и массы.
Производители и импортеры автомобилей обязаны уплачивать его за каждое произведенное или ввезенное в Россию транспортное средство. Целью такого налога является обеспечение последующей утилизации транспортного средства после окончания срока его службы. Отечественным производителям впоследствии утильсбор компенсируется государством.
 
ЭкономикаАвтоРОАДавтодилеры
 
 
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