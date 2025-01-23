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Эксперты оценили риски распада сделки ОПЕК+

Эксперты оценили риски распада сделки ОПЕК+ - 23.01.2025, ПРАЙМ

Эксперты оценили риски распада сделки ОПЕК+

ОПЕК+ будет крайне сложно управлять балансом спроса и предложения на рынке нефти в условиях политики нового президента США Дональда Трампа, направленной на... | 23.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-23T04:35+0300

2025-01-23T04:35+0300

2025-01-23T04:35+0300

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МОСКВА, 23 янв - ПРАЙМ. ОПЕК+ будет крайне сложно управлять балансом спроса и предложения на рынке нефти в условиях политики нового президента США Дональда Трампа, направленной на увеличение поставок американских энергоресурсов, есть даже риски распада сделки альянса, считают опрошенные РИА Новости эксперты. Трамп в своей инаугурационной речи в понедельник анонсировал введение режима чрезвычайного положения в энергетической сфере с целью активизации добычи нефти и газа. Он подчеркнул, что Соединенные Штаты намерены использовать свои запасы углеводородов для снижения цен, пополнения стратегических резервов и экспорта. Еще в ходе предвыборной кампании Трамп заявлял, что сосредоточиться на подходе "бурить, детка, бурить". Он обещал увеличением добычи нефти обеспечить американский бюджет. "Политика сдерживания добычи потеряет свой смысл. Потому что они поймут, что странам ОПЕК+ будет невозможно добиться вот того ценового эффекта, они не смогут добиться дефицита на рынке нефти, в условиях, когда добыча нефти в США будет продолжать расти, а в Китае будет происходить торможение спроса", - сказал независимый эксперт по энергетике Кирилл Родионов, отвечая на вопрос, что ОПЕК+ будет делать, если Трамп решит "залить" американской нефтью мировой рынок. СЛОМ ОПЕК+ ОПЕК+ собирался начать увеличивать добычу еще с октября 2024 года за счет постепенного выхода из добровольных сокращений на 2,2 миллиона баррелей в сутки. Однако реализация этого решения несколько раз откладывалась. Сейчас альянс планирует начать увеличивать добычу с апреля, но делать это более плавно, чем ожидалось - в течение 1,5 лет, а не 9 месяцев. Независимый эксперт Родионов считает, что в 2025 году сделка ОПЕК+ может даже распасться, по крайней мере, он ожидает, что темпы наращивания добычи участниками соглашения будут превышать установленные уровни. Причем дело не только в действиях США, но и в снижении темпов роста спроса в Китае на фоне распространения электромобилей. Родионов ожидает, что из-за этого во второй половине 2020-х годов цены на "черное золото" в реальном выражении, то есть с поправкой на инфляцию, не будут превышать текущие уровни, а могут быть и еще ниже. Спасательным кругом, считает эксперт, может стать Индия, которая пока серьезно отстает от Китая в развитии электромобилей, также она будет вводить новые мощности по производству полимеров, в стране будет расти и спрос на грузоперевозки. Поэтому там еще есть потенциал для значительного наращивания спроса на нефть. ЛУЧШЕ - ВЫЖДАТЬ Собеседники агентства сходятся во мнении, что ОПЕК+, возможно, придется "потесниться", чтобы продолжить поддерживать цены на нефть в условиях активной нефтяной политики США. Ведь отказ альянса от увеличения добычи будет стимулировать американские компании расширять свою долю на рынке. А в случае неготовности к этому, ОПЕК+ придется смириться со снижением цен. Тем не менее, из слов экспертов следует, что пока принимать какие-либо решения для ОПЕК+ рано, так как сейчас на рынке нет определенности. "Неизвестно, до какого именно уровня будет в США рост добычи, потому что она и так очень на высоком уровне находится. Текущие более 13 миллионов баррелей в сутки, еще без газового конденсата, - это уже и так очень-очень высокий показатель, который был достигнут, кстати, при демократах, несмотря на весь их имидж зеленых политиков", - сказал ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ) и Финансового университета при правительстве РФ Станислав Митрахович. По словам директора по исследованиям "Имплементы" Марии Беловой, заявления Трампа о намерении "залить рынок американской нефтью" необязательно приведут к реальному увеличению добычи в США. "Местные нефтедобытчики не обязаны следовать этим призывам, и простых разрешений на проведение буровых работ на новых участках может быть недостаточно для того, чтобы компании нарастили добычу в ущерб своей доходности - дело в том, что формирование избытка на рынке нефти приведет к снижению цен", - добавила она. Директор по исследованиям Института энергетики и финансов Алексей Белогорьев уверен, что сейчас значительно важнее для нефтяного рынка ожидаемое ужесточение санкций США в отношении иранского нефтяного экспорта. Оно может привести к выпадению с рынка около 1 миллиона баррелей в сутки, и если это случится, то для других стран ОПЕК+ это будет благоприятным фактором. "Поэтому лучшее, что пока может сделать ОПЕК+ - выждать", - подчеркнул он. К тому же, ОПЕК+, вероятно, нужно будет посмотреть на эффекты американских инвестиций в других странах. Например, в Гайане, где рост добычи может быть масштабным, а может и не быть, отметил эксперт ФНЭБ и Финансового университета Митрахович.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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нефть, сша, китай, москва, дональд трамп, опек, фнэб