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В офисе Зеленского сделали тяжелое признание о ситуации на фронте
В офисе Зеленского сделали тяжелое признание о ситуации на фронте - 23.01.2025, ПРАЙМ
В офисе Зеленского сделали тяжелое признание о ситуации на фронте
Ситуация на фронте для Вооруженных сил Украины (ВСУ) остается сложной и напряженной, заявил глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак. | 23.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-23T13:04+0300
2025-01-23T13:04+0300
2025-01-23T13:04+0300
спецоперация на украине
всу
владимир зеленский
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МОСКВА, 23 янв - ПРАЙМ. Ситуация на фронте для Вооруженных сил Украины (ВСУ) остается сложной и напряженной, заявил глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак."В нынешнем статусе конфликта мы все еще в более напряженной и более сложной ситуации на востоке и также в Курской области, где мы все еще остаемся... Да, это сложная ситуация", — отметил он в беседе с телеканалом CNBC.Он подчеркнул, что проблемы с оснащением бригад только усугубляют ситуацию. Ранее Владимир Зеленский также признал, что инициатива на востоке Украины принадлежит Вооруженным силам России. В начале января генштаб ВСУ уже заявлял о сложной ситуации на всей линии фронта.
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всу, владимир зеленский, общество
Спецоперация на Украине, ВСУ, Владимир Зеленский, Общество
В офисе Зеленского сделали тяжелое признание о ситуации на фронте
Ермак признал сложную ситуацию на фронте для Киева, особенно на востоке
МОСКВА, 23 янв - ПРАЙМ. Ситуация на фронте для Вооруженных сил Украины (ВСУ) остается сложной и напряженной, заявил глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак.
"В нынешнем статусе конфликта мы все еще в более напряженной и более сложной ситуации на востоке и также в Курской области, где мы все еще остаемся... Да, это сложная ситуация", — отметил он в беседе с телеканалом CNBC.
Он подчеркнул, что проблемы с оснащением бригад только усугубляют ситуацию.
Ранее Владимир Зеленский также признал, что инициатива на востоке Украины принадлежит Вооруженным силам России. В начале января генштаб ВСУ уже заявлял о сложной ситуации на всей линии фронта.
"Суровая реальность". На Западе рассказали о новой проблеме ВСУ на фронте