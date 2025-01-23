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В офисе Зеленского сделали тяжелое признание о ситуации на фронте

В офисе Зеленского сделали тяжелое признание о ситуации на фронте - 23.01.2025, ПРАЙМ

В офисе Зеленского сделали тяжелое признание о ситуации на фронте

Ситуация на фронте для Вооруженных сил Украины (ВСУ) остается сложной и напряженной, заявил глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак. | 23.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-23T13:04+0300

2025-01-23T13:04+0300

2025-01-23T13:04+0300

спецоперация на украине

всу

владимир зеленский

общество

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МОСКВА, 23 янв - ПРАЙМ. Ситуация на фронте для Вооруженных сил Украины (ВСУ) остается сложной и напряженной, заявил глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак."В нынешнем статусе конфликта мы все еще в более напряженной и более сложной ситуации на востоке и также в Курской области, где мы все еще остаемся... Да, это сложная ситуация", — отметил он в беседе с телеканалом CNBC.Он подчеркнул, что проблемы с оснащением бригад только усугубляют ситуацию. Ранее Владимир Зеленский также признал, что инициатива на востоке Украины принадлежит Вооруженным силам России. В начале января генштаб ВСУ уже заявлял о сложной ситуации на всей линии фронта.

https://1prime.ru/20250122/vsu-854380577.html

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всу, владимир зеленский, общество