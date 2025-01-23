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В Китае впервые превысили 400 миллионов тонн нефти и газа
В Китае впервые превысили 400 миллионов тонн нефти и газа - 23.01.2025, ПРАЙМ
В Китае впервые превысили 400 миллионов тонн нефти и газа
Объем добычи нефти и газа в Китае впервые превысил 400 миллионов тонн нефтяного эквивалента в 2024 году, заявил на пресс-конференции в четверг заместитель... | 23.01.2025, ПРАЙМ
2025-01-23T07:05+0300
2025-01-23T07:05+0300
2025-01-23T07:05+0300
энергетика
нефть
газ
китай
кнр
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ПЕКИН, 23 янв - ПРАЙМ. Объем добычи нефти и газа в Китае впервые превысил 400 миллионов тонн нефтяного эквивалента в 2024 году, заявил на пресс-конференции в четверг заместитель начальника департамента нефти и газа государственного управления по делам энергетики КНР Ху Цзяньу.
"В 2024 году общий объем добычи нефти и газа в Китае впервые превысил 400 миллионов тонн нефтяного эквивалента", - сказал Ху Цзяньу.
В том числе, отметил он, объем добычи нефти составил 213 миллионов тонн, что близко к историческому максимуму, а добыча природного газа достигла 246,4 миллиарда кубометров, увеличиваясь на 10 миллиардов кубометров ежегодно на протяжении восьми лет подряд.
"Годовой объем добычи нефти и газа на морских месторождениях превысил 85 миллионов тонн нефтяного эквивалента, что стало новым историческим рекордом", - также рассказал Ху Цзяньу.
При этом, указал он, добыча сланцевой нефти превысила 6 миллионов тонн, увеличившись более чем на 30% в годовом исчислении. Объем добычи сланцевого газа превысил 25 миллиардов кубометров, демонстрируя стабильный рост.
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нефть, газ, китай, кнр
Энергетика, Нефть, Газ, КИТАЙ, КНР
В Китае впервые превысили 400 миллионов тонн нефти и газа
В Китае объем добычи нефти и газа впервые превысил 400 миллионов тонн в 2024 году
ПЕКИН, 23 янв - ПРАЙМ. Объем добычи нефти и газа в Китае впервые превысил 400 миллионов тонн нефтяного эквивалента в 2024 году, заявил на пресс-конференции в четверг заместитель начальника департамента нефти и газа государственного управления по делам энергетики КНР Ху Цзяньу.
"В 2024 году общий объем добычи нефти и газа в Китае впервые превысил 400 миллионов тонн нефтяного эквивалента", - сказал Ху Цзяньу.
В том числе, отметил он, объем добычи нефти составил 213 миллионов тонн, что близко к историческому максимуму, а добыча природного газа достигла 246,4 миллиарда кубометров, увеличиваясь на 10 миллиардов кубометров ежегодно на протяжении восьми лет подряд.
"Годовой объем добычи нефти и газа на морских месторождениях превысил 85 миллионов тонн нефтяного эквивалента, что стало новым историческим рекордом", - также рассказал Ху Цзяньу.
При этом, указал он, добыча сланцевой нефти превысила 6 миллионов тонн, увеличившись более чем на 30% в годовом исчислении. Объем добычи сланцевого газа превысил 25 миллиардов кубометров, демонстрируя стабильный рост.