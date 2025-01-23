https://1prime.ru/20250123/kitaj-854389673.html

В Китае впервые превысили 400 миллионов тонн нефти и газа

В Китае впервые превысили 400 миллионов тонн нефти и газа - 23.01.2025, ПРАЙМ

В Китае впервые превысили 400 миллионов тонн нефти и газа

Объем добычи нефти и газа в Китае впервые превысил 400 миллионов тонн нефтяного эквивалента в 2024 году, заявил на пресс-конференции в четверг заместитель... | 23.01.2025, ПРАЙМ

2025-01-23T07:05+0300

2025-01-23T07:05+0300

2025-01-23T07:05+0300

энергетика

нефть

газ

китай

кнр

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/854389673.jpg?1737605126

ПЕКИН, 23 янв - ПРАЙМ. Объем добычи нефти и газа в Китае впервые превысил 400 миллионов тонн нефтяного эквивалента в 2024 году, заявил на пресс-конференции в четверг заместитель начальника департамента нефти и газа государственного управления по делам энергетики КНР Ху Цзяньу. "В 2024 году общий объем добычи нефти и газа в Китае впервые превысил 400 миллионов тонн нефтяного эквивалента", - сказал Ху Цзяньу. В том числе, отметил он, объем добычи нефти составил 213 миллионов тонн, что близко к историческому максимуму, а добыча природного газа достигла 246,4 миллиарда кубометров, увеличиваясь на 10 миллиардов кубометров ежегодно на протяжении восьми лет подряд. "Годовой объем добычи нефти и газа на морских месторождениях превысил 85 миллионов тонн нефтяного эквивалента, что стало новым историческим рекордом", - также рассказал Ху Цзяньу. При этом, указал он, добыча сланцевой нефти превысила 6 миллионов тонн, увеличившись более чем на 30% в годовом исчислении. Объем добычи сланцевого газа превысил 25 миллиардов кубометров, демонстрируя стабильный рост.

китай

кнр

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

нефть, газ, китай, кнр